জাতীয়তাবাদীৰ ভাও দি কোনে কিনিলে ইন'ভা, ৫ কোটিৰ মালিক হ'ল কোন ?

জাতীয়তাবাদীৰ ভাও দি কোনে কিনিলে ইন'ভা, ৫ কোটিৰ মালিক হ'ল কোন ?
বীৰ লাচিত সেনাৰ তিনি শীৰ্ষ নেতাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ সংগঠনটোৰ প্ৰাক্তন নেতাৰ ৷
Published : July 22, 2026 at 4:50 PM IST
গুৱাহাটী: জাতীয়তাবাদী সংগঠনৰ নামত অনিয়ম আৰু ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে 'বীৰ লাচিত সেনা'ৰ একাংশ শীর্ষ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে । সংগঠনটোত কোনো গণতন্ত্ৰ বা সংবিধান নিয়ম মানি নচলে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছে বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু প্ৰচাৰ সচিব তপন কুমাৰ শৰ্মাই ।
বুধবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাৱৰ অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি শৰ্মাই কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷
সংগঠনটোৰ মুখ্য সচিব ৰণ্টু পানীফুকনে বীৰ লাচিত সেনাক প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী'লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপ কৰে শৰ্মাই কয়,"২০১৪ চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে মুখ্য সচিবৰ পদত থকা ফুকনে যি সিদ্ধান্ত লয়, সেয়ে সংগঠনটোত চুড়ান্ত বুলি গণ্য কৰা হয় । ৰণ্টু পানীফুকন অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ৫ কোটি টকাতকৈও অধিক সম্পত্তিৰ গৰাকী কেনেকৈ হ'ল ? যোৰহাটত বিশাল মাটি ক্ৰয় কৰি ঘৰ সাজি আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"সংগঠনটোৰ নেতা তন্ময় চেতিয়াই ১৮ লাখ টকীয়া বিলাসী বাহন চলাই ঘূৰি ফুৰে ৷ তদুপৰি বিকাশ অসমে লাখটকীয়া বাহনত ঘূৰে ৷ অতি কম সময়তে বিশাল ঘৰ সাজি পত্নীক প্রায় ৫ লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ উপহাৰ দিছে ৷ সাধাৰণ আয়ৰ উৎসৰে এওঁলোকে অতি কম দিনৰ ভিতৰত কোটি কোটি টকাৰ মালিক কেনেকৈ হ’ল ? মুখত জাতীয়তাবাদৰ বচন কিন্তু অন্তৰ, তেজত জাতীয়তাবাদ নাই । কেৱল ধন উপাৰ্জনৰ লক্ষ্য ।"
জুবিন গাৰ্গৰ নামত এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি সংবাদমেলত তেওঁ কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ নামত এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰ প্ৰৱঞ্চনা কৰিছে । চাৰি বছৰৰ পূৰ্বে জুবিন গাৰ্গ জীৱিত অৱস্থাত জুবিন গাৰ্গৰ নামত এম্বুলেঞ্চ সেৱা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিল । ৰাইজৰ পৰা ভাল সঁহাৰি পোৱা গৈছিল ৷ কিন্তু বিকাশ অসমে এম্বুলেঞ্চৰ নামত সংগৃহীত বিশাল ধন আত্মসাৎ কৰি নিজৰ নামত মাটি-ঘৰ কৰিলে, অথচ আজিলৈকে কোনো এম্বুলেঞ্চ ক্ৰয় কৰা নহ’ল ।"
শৰ্মাই লগতে কয়,"জাতীয়তাবাদৰ নামত সান্দহ খোৱা বালি তল যোৱা অৱস্থা দেখি আৰু জনসাধাৰণৰ আস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে হেৰুৱাই এতিয়া এইসকল নেতাই ৰাজনীতিৰ শেষ আশ্ৰয় ল’বলৈ বিচাৰিছে । তেওঁলোকে আৱেগিকভাবে এটা আঞ্চলিক দল খোলাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ৷"
লগতে পঢ়ক : যন্তৰ-মন্তৰৰ প্ৰতিবাদৰ গুঞ্জন বিধানসভা চৌহদত; কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ