শিক্ষাত গুৰুত্ব দিব লাগে আমাৰ মানুহে, এভাৰেষ্ট বিজয়ী ৰূপামণি গড়ক শুভেচ্ছা জনাই ক’লে পৱন সিং ঘাটোৱাৰে

এভাৰেষ্ট বিজয়ী ৰূপামণি গড়ৰ বাসগৃহত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱাৰ । সম্বৰ্ধনা জনালে পিতৃ-মাতৃক । উপহাৰ দিলে পাঁচটাকৈ নাৰিকলৰ পুলি।

ৰূপামণি গড়ৰ বাসগৃহত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 28, 2026 at 9:06 AM IST

লখিমপুৰ: দুদিনমান পূৰ্বে অসমক গৌৰৱান্বিত কৰি এভাৰেষ্টৰ শুকুলা শিখৰত ভৰি থ'লে লখিমপুৰৰ ৰূপামণি গড়ে । এভাৰেষ্ট বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া মহিলাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰা ৰূপামণিৰ এই সাফল্যত সকলোৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । আইটিবিপিত কৰ্মৰত ৰূপামণিয়ে এভাৰেষ্টৰ শিখৰত আৰোহণ কৰি সুকলমে নামি আহিবলৈ সক্ষম হয় যদিও এই পৰ্যন্ত লখিমপুৰৰ স্বগৃহলৈ তেওঁ উভতি অহা নাই ।

তেওঁৰ অবৰ্তমানত ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল-সংগঠনে ৰূপামণিৰ পিতৃ মাতৃক সম্বৰ্ধনা জনাই ৰূপামণিলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । লখিমপুৰৰ কদম অঞ্চলৰ অতি পিছপৰা নগাঁও পথাৰৰ ৰূপামণিৰ ঘৰখনলৈ এই কেইদিন শুভচিন্তকসকলৰ সোঁত বৈছে ।

বুধবাৰে ৰূপামণিৰ ঘৰত উপস্থিত হয় প্ৰাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পৱন সিং ঘাটোৱাৰ । ঘাটোৱাৰে ৰূপামণিৰ পিতৃ-মাতৃক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উপৰিও পাচটাকৈ নাৰিকলৰ পুলি উপহাৰ দিয়ে । মন্ত্রীগৰাকীৰ আগমন উপলক্ষে ৰূপামণিৰ ঘৰত সমবেত হোৱা লোকসকলক উদেশ্য কৰি ঘাটোৱাৰে কয়, "আমাৰ মানুহবোৰে চেষ্টা কৰিব লাগে । নিজৰ সন্তানক কমেও মেট্ৰিক পাছ কৰাব লাগে । এনেই সময় নষ্ট কৰিব নালাগে । মানুহবোৰৰ সবৰে অৱস্থা বেয়া । বৰ কষ্ট কৰে মানুহবোৰে ।"

তেওঁ নিজৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি কয়, "মোৰ দেউতা সৰুতে ঢুকাল । মায়ে বাগানত কাম কৰি মোক পঢুৱালে । তাৰ বাবেই আজি মই ৰাইজৰ আগত ঠিয় হৈ দুটা কথা ক’ব পাৰিছোঁ । মায়ে মোক শিক্ষা নিদিয়া হ'লে হয়তো মই পঢিব নোৱাৰিলোহেঁতেন । আমাৰ প্ৰধান কথাটোৱেই হ'ল শিক্ষা । এই কথাটোত আমাৰ মানুহবোৰে গুৰুত্ব দিব লাগে ।"

তেওঁ ৰূপামণিৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি কয়, "ৰূপামণিয়ে আনে কৰিব নোৱাৰা কাম এটা কৰি দেখুৱালে । তাৰ বাবে তেওঁক সকলোৱে জানিলে । সকলোৱে শুভেচ্ছা জনালে । আনকি মুখ্যমন্ত্রীয়েও তেওঁক শুভেচ্ছা জনালে ।"

ৰূপামণিৰ ঘৰ সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থাত খেদ প্ৰকাশ কৰি ঘাটোৱাৰে কয়, "বিধায়কৰ লগত কথা পাতি মই ৰাষ্টাটো বনাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম । আৰু কিবা কৰিব পৰা যায় নে কি সেই বিষয়ে মই চৰকাৰৰ লগতো কথা পাতিম । ৰূপামণি ঘৰলৈ আহিলে লখিমপুৰ বা ডিব্ৰুগড়ত বিশাল সম্বৰ্ধনা সভা অনুষ্ঠিত কৰিম ।"

