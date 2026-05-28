শিক্ষাত গুৰুত্ব দিব লাগে আমাৰ মানুহে, এভাৰেষ্ট বিজয়ী ৰূপামণি গড়ক শুভেচ্ছা জনাই ক’লে পৱন সিং ঘাটোৱাৰে

শিক্ষাত গুৰুত্ব দিব লাগে আমাৰ মানুহে, এভাৰেষ্ট বিজয়ী ৰূপামণি গড়ক শুভেচ্ছা জনাই ক’লে পৱন সিং ঘাটোৱাৰে
এভাৰেষ্ট বিজয়ী ৰূপামণি গড়ৰ বাসগৃহত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন সিং ঘাটোৱাৰ । সম্বৰ্ধনা জনালে পিতৃ-মাতৃক । উপহাৰ দিলে পাঁচটাকৈ নাৰিকলৰ পুলি।
Published : May 28, 2026 at 9:06 AM IST
লখিমপুৰ: দুদিনমান পূৰ্বে অসমক গৌৰৱান্বিত কৰি এভাৰেষ্টৰ শুকুলা শিখৰত ভৰি থ'লে লখিমপুৰৰ ৰূপামণি গড়ে । এভাৰেষ্ট বিজয়ী প্ৰথম অসমীয়া মহিলাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰা ৰূপামণিৰ এই সাফল্যত সকলোৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । আইটিবিপিত কৰ্মৰত ৰূপামণিয়ে এভাৰেষ্টৰ শিখৰত আৰোহণ কৰি সুকলমে নামি আহিবলৈ সক্ষম হয় যদিও এই পৰ্যন্ত লখিমপুৰৰ স্বগৃহলৈ তেওঁ উভতি অহা নাই ।
তেওঁৰ অবৰ্তমানত ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল-সংগঠনে ৰূপামণিৰ পিতৃ মাতৃক সম্বৰ্ধনা জনাই ৰূপামণিলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । লখিমপুৰৰ কদম অঞ্চলৰ অতি পিছপৰা নগাঁও পথাৰৰ ৰূপামণিৰ ঘৰখনলৈ এই কেইদিন শুভচিন্তকসকলৰ সোঁত বৈছে ।
বুধবাৰে ৰূপামণিৰ ঘৰত উপস্থিত হয় প্ৰাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পৱন সিং ঘাটোৱাৰ । ঘাটোৱাৰে ৰূপামণিৰ পিতৃ-মাতৃক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ উপৰিও পাচটাকৈ নাৰিকলৰ পুলি উপহাৰ দিয়ে । মন্ত্রীগৰাকীৰ আগমন উপলক্ষে ৰূপামণিৰ ঘৰত সমবেত হোৱা লোকসকলক উদেশ্য কৰি ঘাটোৱাৰে কয়, "আমাৰ মানুহবোৰে চেষ্টা কৰিব লাগে । নিজৰ সন্তানক কমেও মেট্ৰিক পাছ কৰাব লাগে । এনেই সময় নষ্ট কৰিব নালাগে । মানুহবোৰৰ সবৰে অৱস্থা বেয়া । বৰ কষ্ট কৰে মানুহবোৰে ।"
তেওঁ নিজৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি কয়, "মোৰ দেউতা সৰুতে ঢুকাল । মায়ে বাগানত কাম কৰি মোক পঢুৱালে । তাৰ বাবেই আজি মই ৰাইজৰ আগত ঠিয় হৈ দুটা কথা ক’ব পাৰিছোঁ । মায়ে মোক শিক্ষা নিদিয়া হ'লে হয়তো মই পঢিব নোৱাৰিলোহেঁতেন । আমাৰ প্ৰধান কথাটোৱেই হ'ল শিক্ষা । এই কথাটোত আমাৰ মানুহবোৰে গুৰুত্ব দিব লাগে ।"
তেওঁ ৰূপামণিৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰি কয়, "ৰূপামণিয়ে আনে কৰিব নোৱাৰা কাম এটা কৰি দেখুৱালে । তাৰ বাবে তেওঁক সকলোৱে জানিলে । সকলোৱে শুভেচ্ছা জনালে । আনকি মুখ্যমন্ত্রীয়েও তেওঁক শুভেচ্ছা জনালে ।"
ৰূপামণিৰ ঘৰ সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থাত খেদ প্ৰকাশ কৰি ঘাটোৱাৰে কয়, "বিধায়কৰ লগত কথা পাতি মই ৰাষ্টাটো বনাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম । আৰু কিবা কৰিব পৰা যায় নে কি সেই বিষয়ে মই চৰকাৰৰ লগতো কথা পাতিম । ৰূপামণি ঘৰলৈ আহিলে লখিমপুৰ বা ডিব্ৰুগড়ত বিশাল সম্বৰ্ধনা সভা অনুষ্ঠিত কৰিম ।"