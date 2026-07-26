ETV Bharat / state

জীতেন দত্তৰ সতৰ্কবাণী, তিনি জিলাৰ দৰে এদিন মাৰ্ঘেৰিটা-ডিগবৈ-লিডুতো হ'ব ভয়াবহ পৰিস্থিতি

চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ কৃষকক কঠিয়া যোগান ধৰিব প্ৰাক্তন আলফা সমন্বয়ৰক্ষীৰ অবিভক্ত ডিব্ৰুগড়-তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে ৷

FORMER ULFA JITEN DUTTA
এদিন মাৰ্ঘেৰিটা-ডিগবৈ-লিডুতো হ'ব ভয়াবহ পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 26, 2026 at 6:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : দেওবাৰে প্ৰাক্তন আলফা সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিয়ে ল'লে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ৷ বানত আপোন ঘৰখনৰ লগতে সকলো সম্পদ হেৰুৱা চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলাৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজেৰ বাবে ধানৰ কঠিয়া যোগান ধৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰাক্তন আলফা সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিয়ে ৷ সংগঠনটোৰ অবিভক্ত ডিব্ৰুগড়-তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে ৪০ বিঘা মাটিত কঠিয়া পাৰি বানাক্ৰান্ত কৃষকক কঠিয়া বিলাব ৷

দেওবাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং চাৰিআলিৰ জয়মতী প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত সদৌ অসম প্ৰাক্তন আলফা সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত উপস্থিত থাকি এই ঘোষণা কৰে প্ৰাক্তন আলফা নেতা জীতেন দত্তই । তেওঁ কয়, "প্ৰাক্তন আলফা সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি অবিভক্ত ডিব্ৰুগড়- তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ কৃষকক যাতে কঠিয়া যোগান ধৰিব পাৰো তাৰ বাবে ৪০ বিঘা মাটিত কঠিয়া পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"

এদিন মাৰ্ঘেৰিটা-ডিগবৈ-লিডুতো হ'ব ভয়াবহ পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)

দত্তই লগতে কয়,"সোমবাৰে পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ জকাইত কঠিয়া সিঁচাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । নতুন প্ৰজন্মক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ লগতে জাতিৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত জাতিৰ পক্ষত আমি সদায়ে ঠিয় হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম ।"

তিনি জিলাত হোৱা ভয়াবহ বানৰ সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন আলফা নেতা জীতেন দত্তই কয়,"পাহাৰত কয়লা খনন কৰা বাবেই প্ৰকৃতিয়ে এই ৰূপ লৈছে । পাহাৰ খান্দি কেইজনমান মানুহ ধনী হৈছে । কিন্তু দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকে । প্ৰকৃতিয়ে কাকো ক্ষমা নকৰে । বান বিধ্বস্ত এই তিনি জিলাৰ দৰে এদিন মাৰ্ঘেৰিটা, ডিগবৈ আৰু লিডুতো এনে ভয়াবহ পৰিস্থিতি হ'ব । সেয়ে কয়লা খননৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব লাগে ।"

আনহাতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনক উদ্দেশ্যি দত্তই কয়, "আজিৰ দিনত দল-সংগঠনৰ নেতাৰ বেংকত টকাই টকা ৷ কিন্তু আমাৰ প্ৰাক্তন আলফা ল'ৰা বিলাকৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া । বগা চাৰ্ট, ক'লা পেন্ট পিন্ধি আমি কালেকচন নকৰো ৷ কষ্ট কৰি বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সহায় কৰিম । বানবিধ্বস্ত কৃষক ৰাইজক পথাৰত ৰুব পৰাকৈ কঠিয়া বিলাম ।"

লগতে পঢ়ক: সন্ধান ওলাল নাগালেণ্ড সীমান্তত নিৰুদ্দেশ হোৱা বনকৰ্মীৰ দলৰ

TAGGED:

প্ৰাক্তন আলফা জীতেন দত্ত
প্ৰাক্তন আলফা সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি
ডিব্ৰুগড়
ETV BHARAT ASSAM
FORMER ULFA JITEN DUTTA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.