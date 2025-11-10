পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ দুৰ্দশা; ১৩ বছৰেও লাভ নকৰিলে পাৰিতোষিক, ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশকো অংগুষ্ঠ চৰকাৰৰ

পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ দুৰ্দশা; ১৩ বছৰেও লাভ নকৰিলে পাৰিতোষিক, ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশকো অংগুষ্ঠ চৰকাৰৰ
চৰকাৰৰ চৰম প্ৰতাৰণা প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিক । ২০১৩ চনৰ পৰা ২০১৮ চনলৈকে পঞ্চায়তক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আজিও লাভ নকৰিলে পাৰিতোষিক ।
মৰাণ: প্ৰতিখন চৰকাৰে গ্ৰামোন্নয়নৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰে এখনৰ পাছত আন এখন অভিলাষী আঁচনি । আঁচনি ৰূপায়ণত মূল ভূমিকা পালন কৰিবলগা হয় পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে । কিন্তু এই পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকল সদায়েই উপেক্ষিত হ'বলগা হয় চৰকাৰৰ ওচৰত ।
প্ৰতিখন চৰকাৰে চৰম প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলক । পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ত ২০১৩ চনৰ পৰা ২০১৮ চনলৈকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা গাঁও পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড সদস্য, পঞ্চায়ত সভাপতি, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীসকলে ৪ বছৰ ৬ মাহৰ পাৰিতোষিক লাভ কৰা নাই । চৰকাৰৰ ওচৰত গৈ সুফল লাভ নকৰাত সোমবাৰে পাৰিতোষিক বিচাৰি প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে খোৱাং তিলৈত সম্বোধন কৰে সংবাদমেল ।
প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, চৰকাৰৰ চৰম প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে ২০১৯ চনত দুবাৰকৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল প্ৰতিনিধিসকল । উচ্চ ন্যায়ালয়ে তিনিটা মাহত তিনিটা কিস্তিত সেই পাৰিতোষিক দি শেষ কৰিবলৈ চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছিল । কিন্তু চৰকাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাত এটা কিস্তি ২ কোটি ৮৫ লাখ ৫৯ হাজাৰ টকা দিয়ে দায়িত্ব সামৰে ।
কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ে পাৰিতোষিক দি শেষ কৰিবলৈ চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতো গা নলৰিল চৰকাৰৰ । প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে পাবলগীয়া দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় কিস্তি ৯৯,৯৫৬৫,০০০ টকা আজিও মুকলি কৰি দিয়া নাই চৰকাৰে । ফলত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলে পাবলগা পাৰিতোষিক প্ৰাপ্য অনুসৰি দিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনায় ।
আনহাতে, প্ৰতি স্তৰৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কথা কোৱা চৰকাৰে এইসকল প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিক প্ৰাপ্য ধন মোকলাই দিবনে নিদিয়ে, সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব ।
দুবাৰকৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈও লাভ নকৰিলে পাৰিতোষিক
সংবাদমেলত উপস্থিত থাকি খোৱাং আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সদস্যা পুষ্পা সোণোৱাল চাংমায়ে কয়, "আমি দায়িত্ব পালন কৰি থকা সময়ত কেৱল ৬ মাহৰ পাৰিতোষিক দিছিল । কিন্তু বাকী থকা ৪ বছৰ ৬ মাহৰ পাৰিতোষিক আজিও লাভ নকৰিলোঁ । আমি দুবাৰকৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিলোঁ । উচ্চ ন্যায়ালয়ে তিনিটা মাহত তিনিটা কিস্তিত সেই পাৰিতোষিক দি শেষ কৰিবলৈ চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিছিল, কিন্তু চৰকাৰে এটা কিস্তিৰ ধন দিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে । কিয় চৰকাৰে পাবলগা ধন মোকলাই দিয়া নাই আমি আজিও জানিব পৰা নাই । চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আমি পাবলগা পাৰিতোষিক যাতে মোকলাই দিয়ে ।"