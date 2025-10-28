ETV Bharat / state

তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ ওচৰত আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰৰ আত্মসমৰ্পণ

আত্মসমপৰ্ণকাৰী আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ কৰ্পৰেল সমীৰণ চেতিয়া ওৰফে প্ৰবীন অসম তিনিচুকীয়াৰ জাগুন ৰামপুৰৰ নিবাসী ।

ULFA I Cadre Surrender
আত্মসমপৰ্ণকাৰী আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ কৰ্পৰেল সমীৰণ চেতিয়া ওৰফে প্ৰবীন অসম (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 28, 2025 at 7:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া : আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে সেনা-আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ মাজতে মঙলবাৰে তিনিচুকীয়াত আলফা স্বাধীনৰ এগৰাকী কেডাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰে । আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰজন কৰ্পৰেল সমীৰণ চেতিয়া ওৰফে প্ৰবীন অসম ৷ সমীৰণ চেতিয়া ওৰফে প্ৰবীন অসমে ২০২২ চনৰ মাৰ্চ মাহত আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছিল । তাৰ পূৰ্বে তেওঁ এন এছ চি এনত জড়িত আছিল বুলি তিনিচুকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক অভিজিৎ গৌৰৱ দিলীপে জানিবলৈ দিয়ে ৷

আত্মসমৰ্পণ কৰা সমীৰণ চেতিয়া ওৰফে প্ৰবীন অসম তিনিচুকীয়া জিলাৰ জাগুন ৰামপুৰৰ নিবাসী ৰসনাই চেতিয়া ওৰফে হৰকান্তৰ পুত্ৰ । সম্প্ৰতি তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ সন্ধানত মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ইফালে, আত্মসমৰ্পণৰ সময়ত কেডাৰগৰাকীয়ে কোনো আগ্নেয়াস্ত্ৰৰ জমা দিয়াৰ কথা ৰাজহুৱা কৰা নাই আৰক্ষীয়ে ।

ইফালে প্ৰবীন অসম কাকপথাৰ সেনাৰ শিবিৰত আক্ৰমণ কৰা দলটোত আছিল নে নাই সেয়া এই পৰ্যন্ত নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই । গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত পোহৰলৈ আহিব কেডাৰগৰাকীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ আঁৰৰ সকলো ৰহস্য ।

উল্লেখ্য যে, ১৬ অক্টোবৰত মাজনিশা কাকপথাৰৰ সেনা শিবিৰত আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত থকা আলফা স্বাধীনক কেডাৰ কৰ্দৈগুৰীৰ চাৰ্জেণ্ট মেজৰ আইৱান অসম ওৰফে অভিকেশ মৰাণ ২১ অক্টোবৰত নামচাইৰ ছয় মাইলত সেনাৰ গুলীত নিহত হয় । ইফালে ২৬ অক্টোবৰত পুৱা নামচাইৰ বনাঞ্চলৰ মাজত বাৰেকুৰিৰ যজ্ঞোখোৱা গাঁৱৰ থাওচেন অসম ওৰফে অনুপম দহোতীয়াক অৰুণাচল আৰক্ষী আৰু আছাম ৰাইফলে‌ বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰনাস্ত্ৰসহ আটক কৰে । বৰ্তমানো উক্ত আলফা স্বাধীনৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে সেনা-আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷

লগতে পঢ়ক : কাকপথাৰৰ সেনাৰ শিবিৰত আক্ৰমণৰে জড়িত আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰক আটক

আছাম ৰাইফল আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত সংঘৰ্ষত নিহত আলফা (স্বাঃ) ৰ কেডাৰ

কাকপথাৰত মাজৰাতি সেনাৰ শিবিৰলৈ বোমা: ট্ৰাকেৰে আহি কৰি থৈ গ'ল আক্ৰমণ, দায়িত্ব স্বীকাৰ আলফা(স্বা)ৰ

TAGGED:

TINSUKIA POLICE
CORPORAL SAMIRAN CHETIA
UNITED LIBERATION FRONT OF ASOM
ইটিভি ভাৰত অসম
ULFA I CADRE SURRENDER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.