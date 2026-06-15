ETV Bharat / state

চহৰৰ মাজ মজিয়াত ঘৰৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ প্ৰাক্তন নৌসেনা বিষয়াৰ মৃতদেহ

ঘৰৰ পৰা উৎকট গোন্ধ ওলোৱাত লোকজনৰ আত্মীয়ক খবৰ দিয়ে চুবুৰীয়াই ।

Former naval officer's body recovered inside a house in Mangoldoi
ঘৰৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ প্ৰাক্তন নৌসেনা বিষয়াৰ মৃতদেহ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ: এগৰাকী প্ৰাক্তন নৌসেনা বিষয়াৰ উৱলিবলৈ ধৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰ । এই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছে মঙলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এলএন ৰোডৰ এটি গৃহত । দীৰ্ঘদিন ধৰি বিষয়াগৰাকীয়ে চহৰখনৰ এই ঘৰটোত অকলশৰেই বাস কৰি আহিছিল । অৱশ্যে অকলশৰীয়াকৈ থাকিলেও চুবুৰীয়াৰ সৈতে সংস্পৰ্শতেই থাকিছিল ৷

দেওবাৰে ঘৰটোৰ পৰা উৎকট গোন্ধ ওলোৱাত লোকজনৰ চুবুৰীয়াই তেওঁৰ আত্মীয়ক খবৰ দিয়ে । পিছত আৰক্ষীৰ সহযোগত আত্মীয়ই এই লোকজনৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে । মৃতদেহটো অৱসৰপ্ৰাপ্ত নৌসেনা বিষয়া সুৰজিৎ চহৰীয়াৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হয় । উল্লেখ্য় যে লোকজনে মঙলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত অকলশৰেই বহুদিনৰ পৰা বাস কৰি আহিছিল । নৌসেনা বিষয়াগৰাকীয়ে বিগত কেইবাদিনধৰি প্ৰায় অকলেই নিজৰ গৃহত সোমাই আছিল বুলিও জানিব দিয়ে আত্মীয়ই । বিষয়াগৰাকী অবিবাহিত আছিল ।

ঘৰৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ প্ৰাক্তন নৌসেনা বিষয়াৰ মৃতদেহ (ETV Bharat Assam)

মৃত সুৰজিৎ চহৰীয়াৰ আত্মীয় এগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "সুৰজিৎ চহৰীয়াই যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ ভাৰতীয় নৌসেনাত চাকৰি কৰিছিল । তেওঁ চাবমেৰিন ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল । অৱসৰৰ পিছত তেওঁ মুম্বাইত বেংকত চাকৰি কৰে । পিছত কি কাৰণে বেংকৰ চাকৰি এৰি গুচি আহিল সেয়া নাজানো । মানুহজন অকলে থাকি ভাল পায়, কিতাপ-পত্ৰ পঢ়ি থাকে । তেওঁ বিয়া-বাৰু কৰোৱা নাছিল । আজি কিছুদিনৰ পৰা তেওঁ দুৰ্বল হোৱাত তেজ পৰীক্ষা কৰিবলৈ কৈছিলো ।"

আত্মীয়গৰাকীয়ে আৰু কয়, "চুবুৰীয়াই মোক খবৰ দিলে যে লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা কিবা এটা গোন্ধ ওলাইছে । আহি দুৱাৰখন ভিতৰৰ পৰা বন্ধ দেখি আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ।"

লগতে পঢ়ক:চৰণেহে জানে মৰণৰ ঠাই ! ৰে'ল ষ্টেচনৰ জিৰণি কক্ষতেই চিৰনিদ্ৰা এজন ব্যক্তিৰ

দিন পূৰ্বে নিৰুদ্দেশ, পিছদিনা ওলাল প্ৰথম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কণমানিৰ মৃতদেহ

TAGGED:

দৰং
ইটিভি ভাৰত অসম
নৌসেনা
যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ
BODY RECOVERED IN MANGOLDOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.