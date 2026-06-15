চহৰৰ মাজ মজিয়াত ঘৰৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ প্ৰাক্তন নৌসেনা বিষয়াৰ মৃতদেহ

চহৰৰ মাজ মজিয়াত ঘৰৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ প্ৰাক্তন নৌসেনা বিষয়াৰ মৃতদেহ
ঘৰৰ পৰা উৎকট গোন্ধ ওলোৱাত লোকজনৰ আত্মীয়ক খবৰ দিয়ে চুবুৰীয়াই ।
Published : June 15, 2026 at 11:43 AM IST
মঙলদৈ: এগৰাকী প্ৰাক্তন নৌসেনা বিষয়াৰ উৱলিবলৈ ধৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰ । এই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছে মঙলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এলএন ৰোডৰ এটি গৃহত । দীৰ্ঘদিন ধৰি বিষয়াগৰাকীয়ে চহৰখনৰ এই ঘৰটোত অকলশৰেই বাস কৰি আহিছিল । অৱশ্যে অকলশৰীয়াকৈ থাকিলেও চুবুৰীয়াৰ সৈতে সংস্পৰ্শতেই থাকিছিল ৷
দেওবাৰে ঘৰটোৰ পৰা উৎকট গোন্ধ ওলোৱাত লোকজনৰ চুবুৰীয়াই তেওঁৰ আত্মীয়ক খবৰ দিয়ে । পিছত আৰক্ষীৰ সহযোগত আত্মীয়ই এই লোকজনৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে । মৃতদেহটো অৱসৰপ্ৰাপ্ত নৌসেনা বিষয়া সুৰজিৎ চহৰীয়াৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হয় । উল্লেখ্য় যে লোকজনে মঙলদৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত অকলশৰেই বহুদিনৰ পৰা বাস কৰি আহিছিল । নৌসেনা বিষয়াগৰাকীয়ে বিগত কেইবাদিনধৰি প্ৰায় অকলেই নিজৰ গৃহত সোমাই আছিল বুলিও জানিব দিয়ে আত্মীয়ই । বিষয়াগৰাকী অবিবাহিত আছিল ।
মৃত সুৰজিৎ চহৰীয়াৰ আত্মীয় এগৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়, "সুৰজিৎ চহৰীয়াই যোৰহাট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ ভাৰতীয় নৌসেনাত চাকৰি কৰিছিল । তেওঁ চাবমেৰিন ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল । অৱসৰৰ পিছত তেওঁ মুম্বাইত বেংকত চাকৰি কৰে । পিছত কি কাৰণে বেংকৰ চাকৰি এৰি গুচি আহিল সেয়া নাজানো । মানুহজন অকলে থাকি ভাল পায়, কিতাপ-পত্ৰ পঢ়ি থাকে । তেওঁ বিয়া-বাৰু কৰোৱা নাছিল । আজি কিছুদিনৰ পৰা তেওঁ দুৰ্বল হোৱাত তেজ পৰীক্ষা কৰিবলৈ কৈছিলো ।"
আত্মীয়গৰাকীয়ে আৰু কয়, "চুবুৰীয়াই মোক খবৰ দিলে যে লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা কিবা এটা গোন্ধ ওলাইছে । আহি দুৱাৰখন ভিতৰৰ পৰা বন্ধ দেখি আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ।"
লগতে পঢ়ক:চৰণেহে জানে মৰণৰ ঠাই ! ৰে'ল ষ্টেচনৰ জিৰণি কক্ষতেই চিৰনিদ্ৰা এজন ব্যক্তিৰ
দিন পূৰ্বে নিৰুদ্দেশ, পিছদিনা ওলাল প্ৰথম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত কণমানিৰ মৃতদেহ