কোৰবাণী প্ৰসংগত বিতৰ্কিত মন্তব্য়; বিলাসীপাৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আলী আকবৰ মিঞাক আটক

কোৰবাণী প্ৰসংগত বিতৰ্কিত মন্তব্য়; বিলাসীপাৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আলী আকবৰ মিঞাক আটক
আলী আকবৰ মিঞাই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য় কৰিছিল ।
Published : May 23, 2026 at 8:04 AM IST
ধুবুৰী: বিতৰ্কিত মন্তব্য় কৰা বাবে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে বিলাসীপাৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আলী আকবৰ মিঞাক । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য় কৰাৰ বাবে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীক শুকুৰবাবে নিশা তেওঁৰ বিলাসীপাৰাৰ বাসগৃহৰ পৰা ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সদৰ থানালৈ লৈ যায় ।
প্ৰাক্তন বিধায়ক আলী আকবৰ মিঞাই সামাজিক মাধ্য়মত কৰিছিল এই মন্তব্য় । এইবাৰ ঈদত গৰু কোৰবাণী দিয়াত বাধা দিবলৈ যোৱা আৰক্ষীক আটক কৰিবলৈ মুছলমান লোকসকলক সামাজিক মাধ্য়মযোগে আগবঢ়োৱা মন্তব্যৰ পিচতেই আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰে । উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ ঈদত গৰু কোৰবাণী নিদিবলৈ মুছলমান সমাজক আহ্বান জনোৱাৰ পিচতেই বহুতেই এই বিষয়টোক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল । প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়েও আগবঢ়ায় বিতৰ্কিত মন্তব্য় ।
কি কৈছিল আলী আকবৰ মিঞাই ?
প্ৰাক্তন বিধায়ক আলী আকবৰ মিঞাই সামাজিক মাধ্য়মত আৰক্ষীক প্ৰত্য়াহ্বান জনাই কৈছিল, "কোৰবাণীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আৰক্ষীয়ে যদি দাদাগিৰি কৰিব যায় তেতিয়া ৰাইজে তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰি ৰাখক । মই গৈ আৰক্ষীক তাতেই কোৰবাণী দিম ।"
প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীক নিশাৰ ভিতৰতে ধুবুৰী সদৰ থানালৈ আনি আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে । ইতিমধ্য়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিলাসীপাৰা আৰক্ষী থানাত ১৬৩/২০২৬ নম্বৰত এক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে । শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ বাসগৃহত চাৰিওফালে আৰক্ষী ঘেৰাও কৰি প্ৰায় ২ ঘন্টাৰ অন্তত তেওঁক আটক কৰি নিশাই ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্য়ালয় হাস্পতালত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱায় । স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ পিচতে প্ৰাক্তন বিধায়ক আলী আকবৰ মিঞাক ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা কৰাৰ লগতে এই বিষয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিব বুলি আৰক্ষীৰ এটি সূত্ৰই সদৰী কৰিছে ।
