ETV Bharat / state

গামোচা পিন্ধাই উমা ছেত্ৰীৰ পিতৃ-মাতৃক সম্বৰ্ধনা প্ৰাক্তন ভাৰতীয় স্পিনাৰ অনিল কুম্বলেৰ

সপত্নীক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বাহৰ পাতিছে স্পিনৰ যাদুকৰ অনিল কুম্বলেই ৷

anil kumble assam visits
সপত্নীক কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান চাবলৈ আহিল অনিল কুম্বলে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 20, 2025 at 4:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কাজিৰঙা: বিশ্বকাপ জয়ী ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ সদস্যা বোকাখাতৰ উমা ছেত্ৰীৰ পিতৃ-মাতৃ, প্ৰশিক্ষকক গামোচা পিন্ধাই অভিনন্দন জনালে ভাৰতীয় দলৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ, স্পিনৰ যাদুকৰ অনিল কুম্বলেই ৷

বন্যপ্ৰাণীপ্ৰেমী অনিল কুম্বলে সপত্নীক বিগত তিনিটা দিনে বাহৰ পাতি আছে কাজিৰঙাত ৷ জীপ ছাফাৰীৰ জৰিয়তে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণী, নৈসৰ্গিক শোভা প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ অভিজ্ঞতা লোৱাৰ মাজতে বুধবাৰে নিশা কাজিৰঙা ভ্ৰমণৰত প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে উমা ছেত্ৰীৰ পিতৃ-মাতৃ আৰু প্ৰশিক্ষকৰ সৈতে কাজিৰঙাৰ কঁহৰাৰ মিহিমুখত মত বিনিময় কৰে ৷ প্ৰাক্তন ভাৰতীয় স্পিনাৰগৰাকীয়ে নিজহাতে গামোচা পিন্ধাই উমাৰ পিতৃ-মাতৃক অভিনন্দন জনায় ৷

প্ৰাক্তন ভাৰতীয় স্পিনাৰৰ মহানুভৱতা (ETV Bharat Assam)

বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ সমীপৱৰ্তী গাঁৱৰ পৰা ওলাই গৈ বিশ্বকাপ জয়ী ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ ক্ৰিকেটাৰ উমা ছেত্ৰীৰ পাৰদৰ্শিতাত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰি অনিল কুম্বলেই কয়, ‘‘ভাল লাগিছে ইয়াৰে ছোৱালী এগৰাকীয়ে ভাৰতৰ হৈ খেলিছে ৷ শেহতীয়াকৈ বিশ্বকাপো জয় কৰিছে ৷ গতিকে অন্য ছোৱালীসকলেও ক্ৰিকেট খেলিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা পাব ৷’’

কুম্বলেই লগতে কয়, ‘‘ইয়াত পিতৃ-মাতৃক লগ পাইছো ৷ তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছো ৷ বৰ ভাল লাগিছে ৷ উমা ছেত্ৰী আৰু বাকী খেলুৱৈ সকলকো অভিনন্দন জনাইছো ৷ তেওঁলোকে বিশ্বকাপ জয় কৰি আহিছে ৷ এয়া গৌৰবৰ কথা ৷ এয়া উমাৰ আৰম্ভণিহে, উমা আৰু আগলৈ যাব ৷’’

anil kumble assam visits
উমাৰ পিতৃ-মাতৃক গামোচা পিন্ধাই সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, আন এগৰাকী অসম সন্তান তথা ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগ সন্দৰ্ভত কুম্বলেই কয়, ‘‘তেওঁ ভাৰতৰ হৈ খেলিছে আৰু ভাৰতৰ হৈ খেলিব ৷ সেয়াও গৌৰৱৰ কথা ৷ অসমৰ পৰাই এজন যুৱক আৰু এগৰাকী ছোৱালীয়ে ভাৰতৰ হৈ খেলিছে, এয়া ভাললগা কথা, গৌৰৱৰ কথা ৷’’ ৰিয়ান আৰু উমাৰ পাৰদৰ্শিতা অসমৰ আন খেলুৱৈৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাদায়ক বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে ৷

ইতিমধ্যে, বুধবাৰলৈকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চাৰিটাকৈ ছাফাৰী কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰি ৰসিকতাৰে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে কয়, ‘‘গঁড় দেখিছো, বাঘহে পলাই গৈছে ৷’’

আনহাতে, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰি অভিভূত হৈ পৰা প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে আগন্তুক ক্ৰিকেট মেচৰ কমেণ্ট্ৰীত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বিষয়ে ফটোসহ প্ৰচাৰ কৰিব বুলিও প্ৰকাশ কৰে ৷

anil kumble assam visits
উমা ছেত্ৰীৰ পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে প্ৰাক্তন ভাৰতীয় স্পিনাৰ অনিল কুম্বলে (ETV Bharat Assam)

প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ অনিল কুম্বলেৰ সাক্ষাৎ লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ উমা ছেত্ৰীৰ মাতৃয়ে কয়, ‘‘আগতে টিভিত তেখেতৰ খেল চাইছিলো ৷ এতিয়া কাষতে পাইছো ৷ বৰ ভাল লাগিছে ৷’’ কুম্বলেই উমাৰ প্ৰতি আশীৰ্বাদ যঁচা আৰু শুভকামনা জনোৱা বুলি জানিব দি উমাৰ মাতৃয়ে কয়, ‘‘উমাক ভালকৈ খেলিবলৈ দিবলৈও প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ৷’’

আনহাতে, বুধবাৰে নিশা মিহিমুখত বোকাখাত ক্ৰীড়া সন্থাৰ লগতে বিভিন্নজনে প্ৰাক্তন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক সম্ভাষণ জনায় ৷

লগতে পঢ়ক: দুলীয়াজানত প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ইউছুফ পাঠান, খুলিলে নতুন ক্ৰিকেট একাডেমী

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
UMA CHETRY
KAZIRANGA NATIONAL PARK
ANIL KUMBLE ASSAM VISITS
FORMER INDIAN SPINNER ANIL KUMBLE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.