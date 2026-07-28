ETV Bharat / state

দিখৌৰ বুকুত অবৈধ খননে ভয়াৱহ বিপদ কঢ়িয়াইছে অসমলৈ: দেৱব্ৰত শইকীয়া

দিখৌ নৈৰ বুকুত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা অবাধ অবৈধ খনন আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ লুণ্ঠনৰ বাবেই উজনিৰ তিনি জিলাত জলপ্ৰলয় হোৱাৰ অভিযোগ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ৷

illegal mining
দেৱব্ৰত শইকীয়া (Facebook Debabrat Saikia)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 28, 2026 at 9:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ‘‘শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বৰ্তমানৰ বান পৰিস্থিতি হঠাৎ হোৱা নাই । এই ধ্বংসলীলাৰ অন্যতম প্ৰধান কাৰণ হ'ল দিখৌ নৈৰ বুকুত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা অবাধ অবৈধ খনন আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ লুণ্ঠন ৷’’ এই অভিযোগ প্ৰাক্তন বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ।

তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰিছে, ‘‘শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বৰ্তমানৰ বান পৰিস্থিতি কেৱল ভয়াৱহ নহয়, এয়া অত্যন্ত হৃদয়বিদাৰক । এইবাৰৰ বান সাধাৰণ বানৰ দৰে নহয়; পানী শুকাই যোৱাৰ পাছতহে আচল যন্ত্ৰণা আৰম্ভ হৈছে । চাৰিওফালে কেৱল বোকা আৰু পলস । যিবোৰ ঘৰ এদিন অভাৱমুক্ত আছিল, আজি সেইবোৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈ ছে। মৰমৰ ঘৰখনৰ এনে অৱস্থা দেখি আমাৰ আপোন লোকসকলে মূৰে-কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে । একলহ খোৱাপানীৰ বাবে আজি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।’’

দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে, ‘‘এই পৰিস্থিতি হঠাৎ হোৱা নাই । ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া কোন ? মই ২০১৯ চনতেই, নাজিৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে এই ভয়াৱহ ভৱিষ্যতৰ উমান পাইছিলোঁ । সেইবাবেই মই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৬২/২০১৯ নম্বৰৰ এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন (PIL) দাখিল কৰিছিলোঁ ।’’

‘‘কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ, বন বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসনক পক্ষ হিচাপে লৈ মই ন্যায়ালয়ক অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে দিখৌ নৈৰ পাৰত চলা অবৈধ খনন শীঘ্ৰে বন্ধ কৰক ৷ ইয়াৰ বাবে এটা বিশেষ 'টাস্ক ফ’ৰ্চ বেটেলিয়ান' গঠন কৰা, দিখৌ নৈৰ গতিপথ সলনি হোৱাৰ কাৰণসমূহ বৈজ্ঞানিকভাৱে অধ্যয়ন কৰি এক্সন প্লেন তৈয়াৰ কৰা আৰু অবৈধ খননৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ 'ডিষ্ট্ৰিক মিনাৰেল ফাউণ্ডেশ্যন ট্ৰাষ্ট' গঠন কৰাৰ আহ্বান জনাইছিলোঁ ।

মাননীয় উচ্চ ন্যায়ালয়েও বিষয়টোৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি চৰকাৰী বিভাগসমূহক জৰীপ আৰু অনুসন্ধানৰ নিৰ্দেশ দিছিল । কিন্তু অত্যন্ত দুখৰ বিষয় যে, চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ দীৰ্ঘদিনীয়া উদাসীনতা আৰু গা-এৰা মনোভাৱৰ বাবেই আজি আমাৰ জনসাধাৰণে এই চৰম যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে । যদি ২০১৯ চনতেই আমাৰ সকীয়নি আৰু ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক গুৰুত্বসহকাৰে লৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'লহেঁতেন, তেন্তে আজিৰ এই পৰিস্থিতি হয়তো এৰাব পৰা গ'লহেঁতেন ।

মই চৰকাৰক পুনৰ দাবী জনাওঁ, বানাক্ৰান্তসকলক জৰুৰীকালীন সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে দিখৌ নৈৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ বাবে আৰু অবৈধ খনন স্থায়ীভাৱে বন্ধ কৰাৰ বাবে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক। আমাৰ ৰাইজৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাটো চৰকাৰৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব ।’’ শইকীয়াই উল্লেখ কৰে

তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন দিয়াৰ পৰা এপ্ৰিল ২০২৬ লৈ, অৰ্থাৎ তিনিমাহ আগলৈকে চৰকাৰক অবৈধ শিল বালি খনন বন্ধ কৰিবলৈ কৈ আছিলোঁ । নহ’লে বিপদ অনিবাৰ্য । বিভিন্ন ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক কাৰণত সেই কথাখিনি নুশুনিলে । ভৱিষ্যতে এনেকুৱা হ'ব নালাগে । চৰকাৰখনে ইয়াৰ পৰা নিয়ম বা সংবিধান মানি চলক ।’’

আন এটা ফেচবুক পোষ্টত দেৱব্ৰত শইকীয়াই লিখিছে, ‘‘অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ তথা হাওঁফাওঁস্বৰূপ আমাৰ বনাঞ্চল, শিল, বালি আৰু কয়লাৰ অবৈধ লুণ্ঠন আৰু খননে আমাৰ পৰিৱেশলৈ এক ভয়াৱহ বিপদ কঢ়িয়াই আনিছে । বিশেষকৈ নাজিৰা মহকুমা আৰু দিখৌ নৈৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া আৰু ছিণ্ডিকেটৰ মিত্ৰতাৰে চলি থকা এই অবৈধ কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে মই ধাৰাবাহিকভাৱে মাত মাতি আহিছোঁ ।

পৃষ্ঠপোষকতা আৰু চৰকাৰী নিষ্ক্ৰিয়তাৰ বিৰুদ্ধে মই চৰকাৰক বাৰে বাৰে সোঁৱৰাই দিয়াৰ উপৰি মাননীয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰো দ্বাৰস্থ হৈছিলোঁ । উচ্চ ন্যায়ালয়েও অবৈধ খনন ৰোধ কৰিবলৈ 'Mines and Minerals Task Force Battalion' গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছিল । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে, চৰকাৰে দিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেৱল কাগজতে আৱদ্ধ হৈ ৰ'ল । পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু ৰাজ্যৰ সম্পদ ৰক্ষাৰ বাবে আমাৰ এই যুঁজ অব্যাহত থাকিব । অসমৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আৰু প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে অবৈধ খননৰ ছিণ্ডিকেট সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰিবলৈ আমি চৰকাৰক বাধ্য কৰাম ।’’

লগতে পঢ়ক: অসমৰ বলিয়া বানত কোঙা লাখ লাখ গঞা, বহু গাঁৱৰ জঁকাটোহে ৰ’ল বানৰ শেষত

TAGGED:

দিখৌ নৈ
অবৈধ খনন
দেৱব্ৰত শইকীয়া
FLOOD IN UPPER ASSAM
ILLEGAL MINING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.