প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বেদব্ৰত বৰুৱাৰ ৯৮ বছৰ বয়সত মৃত্যু

প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বেদব্ৰত বৰুৱাৰ ৯৮ বছৰ বয়সত মৃত্যু
তেওঁ ১৯৬৯-১৯৭০ চনত কেন্দ্ৰীয় আইন আৰু ন্যায় বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
Published : April 14, 2026 at 4:55 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বেদব্ৰত বৰুৱাৰ মৃত্যু । মঙলবাৰে তেওঁৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ৯৮ বছৰ ।
১৯২৮ চনৰ ১৪ জুলাইত জন্মলাভ কৰা বেদব্ৰত বৰুৱাই ১৯৬৯-১৯৭০ চনত ভাৰত চৰকাৰৰ আইন আৰু ন্যায় বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । তেওঁ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ।
তেওঁ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা তিনিবাৰকৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়লাভ কৰি দেশৰ নিম্ন সদনৰ সদস্য হৈছিল । প্ৰথমবাৰ ১৯৬৭ চনত তেওঁ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল । ইয়াৰ পিছত ১৯৭১ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৭৭ চনত তেওঁ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল । আনহাতে, ১৯৬৯-৭০ চনত তেওঁ কেন্দ্ৰীয় আইন, ন্যায় আৰু কোম্পানী পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী চৰকাৰৰ দিনত তেওঁ এই মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাত জন্মগ্ৰহণ কৰা বেদব্ৰত বৰুৱাই দিল্লীৰ অলকানন্দা অঞ্চলত নিগাজীভাৱে বাস কৰিছিল । তেওঁ সাহিত্য চৰ্চাও কৰিছিল । বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁৰ প্ৰবন্ধ আদি বাতৰিকাকত, আলোচনী আদিত প্ৰকাশ পাইছিল । তেওঁৰ প্ৰকাশিত এখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থ হৈছে 'মত অভিমত' । এই গ্ৰন্থখন উন্মোচনী অনুষ্ঠানত দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতৰ মুখ্য সম্পাদক কনকসেন ডেকাই বেদব্ৰত বৰুৱাক এগৰাকী কোনো বিতৰ্ক নথকা আৰু নীতি সম্পন্ন ব্যক্তি বুলি অভিহিত কৰিছিল ।
বেদব্ৰত বৰুৱাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ওকালতিও কৰিছিল । ওকালতি কৰি থকাৰ সময়ত তেওঁ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল । তেওঁ কৈছিল যে অসমৰ প্ৰতিজন অসমীয়াই যদি জাতিৰ কাৰণে কোনো অৱদান আগনবঢ়াই তেন্তে অসমীয়া জাতি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে ।
সন্মানসহ স্নাতক, তাৰ পিছত স্নাতকোত্তৰৰ উপৰি আইন বিষয়তো তেওঁ স্নাতক ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰিছিল । তেওঁ গুৱাহাটীৰ কটন কলেজত অধ্যয়ন কৰাৰ উপৰি পৰৱৰ্তী সময়ত কলিকতাৰ প্ৰেছিডেন্সী কলেজ আৰু কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিল ।
প্ৰয়াত বেদব্ৰত বৰুৱাই ৰাজনীতিত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে শিক্ষকতাও কৰিছিল । তেওঁ ১৯৬০-৬৭ চনত গোলাঘাট ডি আৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ ১৯৫৫ চনত ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী আছিল ।
ৰাজনীতিত প্ৰথম খোজ আছিল তেওঁৰ প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টীত । আনহাতে, ১৯৫৯-১৯৬৫ চনত তেওঁ গোলাঘাট পৌৰসভাৰ পাৰিষদ আছিল । এগৰাকী সুদক্ষ ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে তেওঁ সংসদীয় ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । যাৰ বাবে ১৯৭০ চনত পূব আফ্ৰিকালৈ যোৱা ভাৰত চৰকাৰৰ এটি সদ্ভাৱনামূলক সংসদীয় প্ৰতিনিধি দলৰ আহ্বায়কৰ দায়িত্বও তেওঁ লাভ কৰিছিল ।