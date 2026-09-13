প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ছিদ্দিক আহমেদৰ দেহাৱসান
তেওঁ ২০০১-২০১৬ চনলৈ চাৰিবাৰ বিধায়ক হিচাপে নির্বাচিত হৈছিল ।
Published : September 13, 2026 at 9:59 AM IST|
Updated : September 13, 2026 at 11:06 AM IST
গুৱাহাটী : দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ছিদ্দিক আহমেদে ৬৪ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । তেওঁ দীর্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল । উল্লেখ্য যে তদানীন্তন তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ দায়িত্বত আছিল ।
প্রাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দীর্ঘদিন ধৰি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ পিচত দেওবাৰে পুৱা কৰিমগঞ্জৰ বাৰৈগ্ৰামৰ নিজ বাসগৃহত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । ১৯৬২ চনৰ ১ অক্টোবৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এসময়ৰ অন্যতম নেতা আহমেদৰ বাৰৈগ্রামৰ নিজ বাসভৱনত মৃত্য়ু হয় । আজি আবেলি ৪.৩০ বজাত তেওঁৰ পুৰণি ঘৰ টুকেৰ বাজাৰত জানাজা সম্পন্ন কৰা হ'ব ।
কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পাতনি মেলা ছিদ্দিক আহমেদে দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ লগতে সমবায় বিভাগৰ মন্ত্ৰীও আছিল । তেওঁ ২০০১-২০১৬ চনলৈ চাৰিবাৰ বিধায়ক হিচাপে নির্বাচিত হৈছিল ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্য়ুত শোক প্রকাশ কৰি সামাজিক মাধ্য়মত দিয়া এটা পোষ্টত কয়, "বহু বছৰৰ সতীৰ্থ, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ছিদ্দিক আহমেদ ডাঙৰীয়াৰ অকাল বিয়োগৰ খবৰটো পাই গভীৰভাৱে মৰ্মাহত হৈছোঁ । ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধ্বত আমাৰ বন্ধুত্বৰ প্ৰতিটো স্মৃতিয়ে আজি বাৰুকৈয়ে মনত দোলা দিছে ৷ এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
Deeply pained by the passing away of my dear colleague of many years, Shri Siddique Ahmed Sahab.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 13, 2026
As a legislator, he always prioritised his people's welfare, and as a Minister as well, he ran his assigned department with utmost professionalism , but beyond these, he was a great… pic.twitter.com/qGWWalea4u
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই পুনৰ কয়, "এজন জনদৰদী বিধায়ক হিচাপে তেওঁ সদায় মানুহৰ কল্যাণক অগ্রাধিকাৰ দিছিল । দায়িত্বশীল মন্ত্রী হিচাপেও ছিদ্দিক ভাই তেওঁৰ দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তৰ অত্যন্ত নিষ্ঠা আৰু পৰিপক্কতাৰে পৰিচালনা কৰিছিল । এইবোৰৰ উপৰি তেওঁ আছিল এজন অসাধাৰণ মানুহ, যিয়ে সম্পর্কৰ মূল্য বুজি পাইছিল আৰু সকলোৰে প্রতি সহানুভূতিশীল আছিল । ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধ্বত আমাৰ মাজত সম্পৰ্ক আছিল গভীৰ বন্ধুত্বৰ । জীৱনৰ কঠিন সময়বোৰত আমি ইজনে সিজনৰ ওচৰত থিয় দি একেলগে মোকাবিলা কৰিছিলো ।"
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ মৃত্য়ুত শোক প্ৰকাশ কৰি সামাজিক মাধ্য়মত কৰা এটা পোষ্টত কয়," ছিদ্দিক আহমেদ অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক, শ্ৰদ্ধাৰ ছিদ্দিক আহমেদ ডাঙৰীয়াৰ দেহাৱসানৰ বাতৰিটো গভীৰভাৱে মৰ্মাহত হৈছোঁ ।"
"জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে তেখেতে জনসাধাৰণৰ উন্নয়ন,কল্যাণ আৰু অধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে একান্ত নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতাৰে আগবঢ়োৱা সেৱা আমাৰ বাবে সদায়েই স্মৰণীয় হৈ ৰ’ব। তেখেতৰ বিয়োগ অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি ।" এইদৰে কয় মন্ত্ৰী হাজৰীকাই ।
লগতে পঢ়ক:ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্ৰী সুদীব্য কুমাৰৰ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্য়ু
শোণিতপুৰ-বিশ্বনাথত দুটাকৈ দুৰ্ঘটনাত ৭ যুৱকৰ শোকাৱহ মৃত্যু, পলাতক ঘাতক