'দ্বিতীয় বাৰ্মুডা ত্ৰিভুজ' কি ? উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বিমান সুৰক্ষা প্ৰসংগত চিন্তিত বায়ুসেনাৰ প্ৰাক্তন বিষয়া

'দ্বিতীয় বাৰ্মুডা ত্ৰিভুজ' কি ? উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বিমান সুৰক্ষা প্ৰসংগত চিন্তিত বায়ুসেনাৰ প্ৰাক্তন বিষয়া
ভাৰত-চীন, ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশক 'দ্বিতীয় বাৰ্মুডা ত্ৰিভুজ' আখ্যা দিছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰাক্তন বিষয়াই । জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : March 6, 2026 at 8:26 PM IST
তেজপুৰ: উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যত আছে 'দ্বিতীয় বাৰ্মুডা ত্ৰিভুজ' ! উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হিমালয়ৰ পাদদেশত থকা ভাৰত-চীন, ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশক 'দ্বিতীয় বাৰ্মুডা ত্ৰিভুজ' আখ্যা দিছে ভাৰতীয় বায়ুসনাৰ প্ৰাক্তন গ্ৰুপ কেপ্টেইন মহন্তও পাংগিং পাৱে । অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত সংঘটিত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমান Sukhoi Su-30MKI দুৰ্ঘটনাই পুনৰবাৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষ ভৌগোলিক পৰিস্থিতি, সঘনাই সলনি হোৱা বতৰ আৰু বিমান সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিষয়টো চৰ্চালৈ আনিছে ।
এই ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰাক্তন গ্ৰুপ কেপ্টেইন মহন্তও পাংগিং পাৱে ঘটনাটোত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি কয়, "এই দুৰ্ঘটনাই পুনৰ বিমান সুৰক্ষাৰ বিষয়ত গুৰুত্বসহকাৰে পৰ্যালোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা স্পষ্ট কৰিছে ।" ই টিভি ভাৰতৰ লগত এক টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, "আৰু এখন চুখয়-৩০ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ অতি দুখজনক । এই ঘটনাত আমাৰ দুজন সাহসী বায়ুসেনা যোদ্ধা—এজন পাইলট আৰু এজন ৱেপন ছিষ্টেমছ অফিচাৰে প্ৰাণ হেৰুৱালে । ই অতি শোকাবহ ঘটনা ।”
প্ৰাথমিক তথ্য অনুসাৰে, বিমানখন যোৰহাট বায়ুসেনা বাহিনীৰ Air Force Station ৰ পৰা উৰা মাৰি নিশা প্ৰশিক্ষণ উৰণৰ সময়ত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । পাৱে উল্লেখ কৰে যে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এইটো সম্ভৱতঃ তৃতীয়টো চুখয়-৩০ দুৰ্ঘটনা । অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ জানিবলৈ Flight Data Recorder (FDR) আৰু ককপিট ভইচ ৰেকৰ্ডাৰৰ তথ্য বিশ্লেষণৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জটিল বতৰ আৰু ভৌগোলিক পৰিস্থিতি:
পাৱে কয়, "বিশেষকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশত বিমান চলাচল অত্যন্ত জটিল, কাৰণ অঞ্চলটোৰ বতৰ অতি দ্রুত গতিত সলনি হয় । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বতৰ অতি অস্থিৰ । এক ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ সলনি হৈ যাব পাৰে । এখন ঠাইত ৰ’দ থাকিলেও অলপ সময়ৰ ভিতৰতে মেঘাচ্ছন্ন বা বৰষুণ আহিব পাৰে ।" তেওঁ লগতে কয় যে অৰুণাচলৰ গভীৰ উপত্যকা আৰু গিৰিখাতসমূহত ভুল উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰিলে বিমান ঘূৰাই আনিবলৈ সুযোগ নাথাকে ।
অতীতত সংঘটিত হৈছে বহু দুৰ্ঘটনা:
পাৱে উল্লেখ কৰে যে বিগত বছৰসমূহত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত যুঁজাৰু বিমান, হেলিকপ্টাৰ আৰু পৰিবহণ বিমানৰ বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । বিশেষকৈ টাৱাং, বুম-লা আৰু ছেলা পাছ অঞ্চলসমূহত কঠিন ভৌগোলিক পৰিস্থিতি তথা কঠিন বতৰত বিমান চলাচলৰ বাবে অধিক বিপদজনক । তেওঁ স্মৰণ কৰে যে এক হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দৰ্জী খাণ্ডুৱেও প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । তেওঁ কয়,"আগতে গড় হিচাপে বছৰত প্ৰায় এখনকৈ বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । অধিকাংশ ক্ষেত্ৰতে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল আৰু বছৰি প্ৰায় ৮ৰ পৰা ৯ জন মানুহে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ।"
ELT ব্যৱস্থাৰ অভাৱ:
পাওৱে বিমানসমূহত Emergency Locator Transmitter (ELT) নামৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ অভাৱৰ কথাও উল্লেখ কৰে । ELT ব্যৱস্থাই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই উপগ্ৰহৰ জৰিয়তে সংকেত প্ৰেৰণ কৰি বিমানখনৰ সঠিক অৱস্থান (latitude আৰু longitude) জনায় । তেওঁ কয়, "বহুক্ষেত্ৰত বিমানত ELT নাথাকে বা থাকিলেও কেতিয়াবা মেইণ্টেনেন্সৰ বাবে কাৰ্যক্ষম নাথাকে । ইয়াৰ বাবে দুৰ্ঘটনাৰ পিছত উদ্ধাৰ অভিযান বিলম্ব হয় ।" তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এখন হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত ELT নথকাৰ বাবে ধ্বংসাৱশেষ বিচাৰি পাবলৈ তিনিদিন সময় লাগিছিল ।
বিমান সুৰক্ষা অডিটৰ দাবী:
পাৱে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এক বিস্তৃত Aviation safety audit সম্পাদন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা উত্থাপন কৰে । তেওঁ কয়, "এই অডিটত বিমানবন্দৰ, হেলিপেড আৰু হেলিপোৰ্টসমূহত যথেষ্ট Crash-fire tender, এম্বুলেন্স, উদ্ধাৰকাৰী দল আৰু প্ৰশিক্ষিত জনবল আছে নে নাই সেইবোৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ।"
তেওঁ লগতে কয় যে অঞ্চলটোত বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বাবে কিছুমানে অৰুণাচল প্ৰদেশক 'দ্বিতীয় বাৰ্মুডা ট্ৰাইএংগল' বুলিও আখ্যা দিয়ে । তেওঁ কয়,"এই কথা মই কৈছিলোঁ কাৰণ ইয়াত বহু বিমান দুৰ্ঘটনা ঘটিছে । তদুপৰি দিল্লীৰ দৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ পৰা দূৰত থকাৰ বাবে বহু সময়ত এই অঞ্চলৰ সমস্যা উপেক্ষিত হৈ থাকে ।"
তদন্ত অব্যাহত:
ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাটোৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে আৰু বিশেষজ্ঞসকলে FDR আৰু ককপিট ভইচ ৰেকৰ্ডাৰৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰাৰ পিছতহে দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ স্পষ্ট হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই ঘটনাই পুনৰবাৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জটিল ভৌগোলিক পৰিস্থিতিত বিমান চলাচল আৰু উন্নত সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, পূৰ্বৰ যুঁজাৰু আৰু পৰিবহন বিমান দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে চাবলৈ গ'লে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত এইটো প্ৰথম সামৰিক বিমান দুৰ্ঘটনা নহয় । ২০১৯ চনত Antonov An-32 নামৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এখন পৰিবহন বিমান অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল । বিমানখন যোৰহাটৰ পৰা মেচুকা অভিমুখে যাত্ৰা কৰি আছিল আৰু তাত থকা পাইলটসহ ১৩ জন কৰ্মচাৰীয়ে এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । বিস্তৃত অনুসন্ধান অভিযানৰ পিছত দূৰ্গম পাহাৰীয়া এলেকাত বিমানখনৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ২০১৭ চনত চুখয় যুঁজাৰু বিমান এখন অসমৰ তেজপুৰৰ সমীপত প্ৰশিক্ষণ উৰণৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল । সেই ঘটনাত অৱশ্যে দুয়ো পাইলটে সুৰক্ষিতভাৱে ইজেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । একেই বছৰত ২০১৭ চনৰ ২৩ মে’ তাৰিখে আন এখন চুখয় যুঁজাৰু বিমান তেজপুৰৰ পৰা প্ৰায় ৬০ কিলোমিটাৰ উত্তৰত অৱস্থিত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী দোলাচং এলেকাৰ ওচৰত অভিযান চলোৱাৰ সময়ত নিখোজ হৈছিল আৰু পিছত তাৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ।
অৰুণাচল প্ৰদেশত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা:
যুঁজাৰু বিমান আৰু পৰিবহন বিমানৰ উপৰিও পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত বহু হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈছে । ২০১০ চনৰ পৰা এই ৰাজ্যখনত কমেও ৮ খন হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাত প্ৰায় ৬২ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । এই দুৰ্ঘটনাসমূহৰ ভিতৰত ৩খন যাত্ৰীবাহী হেলিকপ্টাৰ Pawan Hans ৰ আছিল আৰু ৫খন সামৰিক হেলিকপ্টাৰ ভাৰতীয় সেনা আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ আছিল ।
২০১০ চনত টাৱাঙৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা এটা ভয়াবহ দুৰ্ঘটনাত ১৯ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । তাৰ পিছত ২০১১ চনত গুৱাহাটীৰ পৰা টাৱাং অভিমুখে যাত্ৰা কৰা যাত্ৰীবাহী পৱন হন্সৰ এখন হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ ১৭ জন যাত্ৰী আৰু ক্ৰুৰ মৃত্যু হৈছিল ।
একেই বছৰত টাৱাঙৰ ছেলা পাছৰ সমীপত সংঘটিত হোৱা আন এটা হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত পাঁচজন লোক নিহত হৈছিল । নিহতসকলৰ ভিতৰত তদানীন্তন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী দৰ্জী খাণ্ডুৰ মৃত্যু হৈছিল । ২০১৫ চনত পূব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টিৰাপত আৰু ২০১৭ চনত ৰাজধানী ইটানগৰৰ পাপুম পাৰেত সামৰিক হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । ২০১৭ চনৰ অক্টোবৰ মাহত Mi-17V5 নামৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এখন হেলিকপ্টাৰ টাৱাঙৰ পৰা উৰা মৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ ৭ জন কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হৈছিল । ইয়াৰ উপৰি ২০২২ চনত HAL Cheetah হেলিকপ্টাৰ এখন টাৱাং জিলাৰ ভাৰত-চীন সীমান্তৰ ওচৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ।
সামগ্ৰিক পৰিসংখ্যা (২০১০ চনৰ পৰা):
২০১০ চনৰ পৰা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত সংঘটিত বিমান দুৰ্ঘটনাৰ পৰিসংখ্যা অনুসৰি—
- যাত্ৰীবাহী হেলিকপ্টাৰ: ৩টা দুৰ্ঘটনা
- সামৰিক হেলিকপ্টাৰ: ৫টা দুৰ্ঘটনা
- যুঁজাৰু বিমান: ৩টা দুৰ্ঘটনা
- সামৰিক পৰিবহন বিমান: ১টা দুৰ্ঘটনাৰ তথ্য অনুসৰি পোৱা যায় ।
সামগ্ৰিক প্ৰভাৱ:
উল্লখযোগ্য যে, ২০১০ চনৰ পৰা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰায় ১২টা বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এই ঘটনাসমূহত প্ৰায় ৭৭ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । নিহতসকলৰ ভিতৰত অসামৰিক যাত্ৰী, পাইলট আৰু সামৰিক কৰ্মচাৰী অন্তৰ্ভুক্ত ।