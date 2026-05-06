কৃষক পিতৃ, অসমৰ প্ৰাক্তন কৃষি মন্ত্ৰী সোণেশ্বৰ বৰাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন
গোলাঘাটৰ কৃষক পিতৃৰূপে খ্যাত সোণেশ্বৰ বৰাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন । প্ৰতিমূৰ্তি আৰু সমাধিস্থলী নিৰ্মাণ নকৰাত পৰিয়ালৰ ক্ষোভ ।
Published : May 6, 2026 at 9:00 PM IST
গোলাঘাট : অসমৰ প্ৰাক্তন কৃষি মন্ত্ৰী তথা গোলাঘাটৰ কৃষক পিতৃৰূপে খ্যাত সোণেশ্বৰ বৰাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন । ছচিয়েলিষ্ট পথাৰ আন্দোলন, দৈয়াং অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ভূমিৰ অধিকাৰ, অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিত মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল এইগৰাকী সোণেশ্বৰ বৰাই ।
সোণেশ্বৰ বৰাৰ জন্ম আৰু শিক্ষা জীৱন
গোলাঘাটৰ দ গাঁৱত ১৯২৬ চনৰ ৬ মে'ত জন্মগ্ৰহণ কৰা সোণেশ্বৰ বৰাৰ পিতৃ প্ৰয়াত বাপুতি বৰা আৰু মাতৃ বিলাতী বৰা । তেওঁ হামদৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল । তাৰ পাছত তেওঁ গোলাঘাট ফণীধৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত গুৱাহাটীত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল ।
সামাজিক জীৱন
গুৱাহাটীত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা অৱস্থাত ১৯৪১ চনত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতে গুৱাহাটীৰ উপায়ুক্ত হামফ্ৰে চাহাবৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠিচালনা কৰা হৈছিল । তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৪২ চনত তেওঁ ছাত্ৰ অৱস্থাতে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ পৰে আৰু সেই বৰ্ষতে কংগ্ৰেছৰ স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে সদস্যভৰ্তি হয় ।
১৯৪৩ চনত তেওঁ মৃত্যু বাহিনীত যোগদান কৰে । তাৰ পাছত তেখেতে সমাজৰ নিপীড়িত শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে কাম কৰি যায় ।
ৰাজনৈতিক জীৱন
১৯৪৬ চনত সোণেশ্বৰ বৰাই সমাজবাদী পাৰ্টীত যোগদান কৰি ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পাতনি মেলে । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ১৯৫০ চনত গোলাঘাটৰ ঘিলাধাৰী কৃষক সত্যাগ্ৰহ সূচনা কৰে আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁৰ লগতে আৰু ৩ হাজাৰ সত্যাগ্ৰহকাৰীয়ে ১০ মাহ কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ঘিলাধাৰী সত্যাগ্ৰহ ছচিয়েলষ্ট পথাৰ নামৰে জনাজাত হয় । জে'লৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁ ১৯৫১ চনত গোলাঘাট জিলাৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তৰ দৈয়াং অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকৰ কৃষিভূমি আৰু বাসগৃহ চৰকাৰে কৰা উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদিত লোকসকলৰ হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
অৱশেষত এই প্ৰতিবাদত শিৰ নত কৰি অঞ্চলটোৰ লোকসকলক উক্ত ভূমিত বহিবলৈ চৰকাৰে পুনৰ অনুমতি দিয়ে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দৈয়াং অঞ্চলত তেখেতক কৃষক পিতৃ উপাধিৰে বিভূষিত কৰে ।
১৯৬২ চনত তেওঁ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় যদিও উক্ত নিৰ্বাচনত তেওঁ পৰাজিত হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰথম ১৯৬৭ চনত আৰু ১৯৭২ চনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় । তাৰ পাছত তেওঁ ১৯৭৮ চনত তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসম বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় আৰু সেই সময়তে গোলাপ বৰবৰা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে তেওঁক কৃষি আৰু সমবায় বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে ।
জীৱিতকালতে মেৰাপানীত কেইবাটাও চৰকাৰী তথা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান তেখেতৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হয় । ২০১০ চনৰ ১০ ডিচেম্বৰত গোলাঘাট শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৮৬ বছৰ বয়সত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।
আজিও চৰকাৰীভাৱে অৱহেলিত সোণেশ্বৰ বৰা
তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছত দ গাঁৱত সমাধিস্থলী নিৰ্মাণ কৰাৰ দায়িত্ব লৈছিল সদৌ অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থা, গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে । সেইমতে প্ৰথম অৱস্থাত তিতাবৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা আৰু বিভিন্নজনে সমাধিস্থলী নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল । কিন্তু কাম আৰম্ভ কৰিয়েই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থা, গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে নিজৰ দায়িত্ব সামৰিলে ।
আনহাতে, গোলাঘাট নগৰ আৰক্ষী থানাৰ কাষতে ১০ বছৰ পূৰ্বে ক্ষুদ্ৰ চাহ পৰিষদ, গোলাঘাট জিলা সমিতিয়ে তেখেতৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিছিল যদিও ৰহস্যজনকভাৱে আজিলৈকে উক্ত প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰা নাই ।
এই সম্পৰ্কে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি তেখেতৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ ভিম বৰাই কয়, "আজি মোৰ পিতৃৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি মোৰ মাতৃ আৰু ডঃ অজিত বৰুৱাই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি তেখেতৰ সমাধিস্থলী মুকলি কৰে । গোলাঘাট নগৰত প্ৰথম অৱস্থাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক পৰিষদে প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বিভিন্নজনৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল । স্থানীয় বিধায়ক অজন্তা নেওগৰ পৰাও ধন সংগ্ৰহ কৰি প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিছিল । কিন্তু ৰাজহুৱা আৰু চৰকাৰী ধন সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে উন্মোচন কৰিব পৰা নাই ।"
তেওঁ লগতে কয়, "যদি চৰকাৰে উক্ত প্ৰতিমূৰ্তি নিজৰ দায়িত্বত নিব বিচাৰে তাত আমাৰ আপত্তি নাই । ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাই সমাধিস্থলী নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ দিনা তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱাই ৫০ হাজাৰ টকা দিম বুলি ঘোষণা কৰিছিল । লগতে গোলাঘাটৰ চাহ উদ্যোগী নিপুল শইকীয়া, কাৰ্তিক শইকীয়া, মোহনলাল জালানৰ পৰিয়ালে সহায় কৰি বুলিব কৈছিল । সেই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাই উক্ত ধন সংগ্ৰহ কৰি নিৰ্মাণ নকৰাকৈ কাপোৰ মেৰিয়াই এজন মন্ত্ৰীৰ দ্বাৰা উন্মোচন কৰিলে ।"