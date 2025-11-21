ETV Bharat / state

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকক জীৱননাশৰ ভাবুকি প্ৰাক্তন এ চি এছ বিষয়া হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ

সাংবাদিকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে বজালীৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত দাখিল কৰিছে এক এজাহাৰ ৷

death threatened to journalist
প্ৰাক্তন এ চি এছ বিষয়া হিতেশ দেৱশৰ্মা আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাণা ডেকা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 21, 2025 at 10:41 PM IST

গুৱাহাটী: ‘‘তোমাক পিছৰ পৰা গাড়ী এখনে খুন্দা মাৰি যদি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্রাপ্ত কৰি যায়, তেতিয়া তুমি কাক অভিযোগ দিবা ? তোমাৰ আঠ বছৰীয়া সন্তানটোৰ যদি কিবা অসুবিধা হয়, তেতিয়া তুমি কাক অভিযোগ দিবা ?’’ - এয়া এজন প্ৰাক্তন এ চি এছ বিষয়াই নিজৰ পুত্ৰৰ বিষয়ে বাতৰি কৰাৰ সন্দৰ্ভত খৰ্গহস্ত হৈ টেলিফোনযোগে সাংবাদিকক দিয়া ভাবুকিৰ কিয়দাংশ । প্ৰাক্তন এ চি এছ বিষয়া, এন আৰ চিৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷

এজন সাংবাদিকক হত্যা আৰু সাংবাদিকৰ পুত্ৰক অপহৰণৰ ভাবুকি হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ । ৰাজ্যৰ এটা ব্যক্তিগত টিভি চেনেলৰ সাংবাদিক ৰাণা ডেকাক হত্যাৰ ভাবুকি দিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ACS বিষয়া হিতেশ দেৱশৰ্মাই ৷ সাংবাদিকৰ ৮ বছৰীয়া সন্তানকো ক্ষতি কৰাৰ ভাবুকি দি বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে হিতেশ দেৱ শৰ্মা । এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিক ৰাণা ডেকাই ইতিমধ্যে বজালীৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত দাখিল কৰিছে এক এজাহাৰ ৷

মৃত্যুৰ ভাবুকি লাভ কৰা ফোনকলটো (ETV Bharat Assam)

দীৰ্ঘদিন ধৰি সাংবাদিকৰূপে অসমৰ একাধিক সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰি অহা পাঠশালাৰ বাসিন্দা ৰাণা ডেকাই টিভি চেনেলটোৰ নামনি অসমৰ ব্যুৰ’ হিচাপে সম্প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াই আহিছে । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ মূল তিনি অভিযুক্ত ক্ৰমে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শ্যামকানু মহন্ত আৰু শেখৰ গোস্বামীক ১৫ অক্টোবৰত বাক্সাৰ জিলা কাৰগাৰলৈ নিয়াৰ পিছত কাৰাগাৰৰ সন্মুখত সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৷ সেইদিনা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক গীতাৰ্থ দেৱশৰ্মাই শান্তিপূৰ্ণ জনতাৰ ওপৰত প্ৰৰোচিতভাৱে লাঠীচালনা কৰাৰ ফলতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা বুলি এটা ভিডিঅ’সহ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল ।

যাৰ ফলশ্ৰুতিত পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক বদলিৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল । অভিযুক্ত গীতাৰ্থ দেৱশৰ্মা এইগৰাকী হিতেশ দেৱশৰ্মাৰে পুত্ৰ । সেই বাতৰি প্ৰচাৰৰ অভিযোগ তুলি খৰ্গহস্ত হৈ উঠা গীতাৰ্থৰ পিতৃ বিতৰ্কিত এ চি এছ বিষয়া হিতেশ দেৱশৰ্মাই সাংবাদিক ৰাণা ডেকাক ফোনযোগে গাড়ীৰে খুন্দিওৱাৰ ভাবুকি দিয়াৰ লগতে আঠ বছৰীয়া পুত্ৰক ক্ষতি কৰাৰো ভাবুকি দিয়ে ।

death threatened to journalist
সাংবাদিকগৰাকীয়ে দাখিল কৰা এজাহাৰৰ প্ৰতিলিপি (ETV Bharat Assam)

বৃহস্পতিবাৰৰ ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত এজাহাৰখনত ৰাণা ডেকাই উল্লেখ কৰিছে, ‘‘ঘটনা অনুসৰি আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ যে কালি দুপৰীয়া প্রায় ১.৩০ মান বজাত অসম চৰকাৰৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শীর্ষ প্রশাসনিক বিষয়া তথা এন আৰ চিৰ প্রাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেৱশৰ্মাই মোক (৯৪৩৫১-০২৪৯০) ফোন নম্বৰৰে জীৱননাশৰ ভাবুকি প্রদান কৰে । কেইদিনমান পূর্বে বাক্সা জিলাৰ নিকাছিৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ সন্মুখত এক বাতৰি পৰিৱেশনক কেন্দ্ৰ কৰি বাতৰিটো আমাৰ টিভি চেনেলত মনেসজা বাতৰি আৰু এ আই সম্পাদিত বুলি দাবী কৰিছিল ।’’ লগতে আৰক্ষীৰ ভয় ভাবুকি দেখুৱাই তেওঁ মোক কয়, ‘‘ৰাণা তুমি দিগদাৰীত পৰি আছা ।”

সামাজিক মাধ্যমত প্ৰায়ে বিতৰ্কিত কথা লিখি বিতৰ্কলৈ অহা হিতেশ দেৱশৰ্মাই সাংবাদিক ৰাণা ডেকাক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়াৰ কথা এজাহাৰত উল্লেখ কৰা হৈছে এইদৰে, ‘‘ধৰা তুমি ৰাষ্টাৰে গৈ আছা আৰু তোমাক পিছৰপৰা গাড়ী এখনে খুন্দা মাৰি যদি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্রাপ্ত কৰি যায়, তেতিয়া তুমি কাক অভিযোগ দিবা ? তোমাৰ আঠ বছৰীয়া সন্তানটোৰ যদি কিবা অসুবিধা হয়, তেতিয়া তুমি কাক অভিযোগ দিবা ? এতিয়া তোমাক মই চাৰিঘণ্টাৰ সময় দিছো । এই চাৰিঘণ্টাৰ ভিতৰত তোমালোকে প্ৰচাৰ কৰা বাতৰিটো ভুল বুলি ক্ষমা খোজা । মই তোমাক ৱার্ণিং দিছো । ভুল বাতৰিৰ বাবে তোমালোকৰ মুখ্য সম্পাদক তিনি বছৰৰ বাবে জেল যাবলগা হ'ব আৰু তুমিয়ো ৰেহাই নাপাবা । তাৰ ব্যৱস্থা মই কৰি আছো ।’’

এই ভাবুকিত ভীতিগ্রস্ত হৈ পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তাক লৈ শংকাত ভুগিছে সাংবাদিকগৰাকীয়ে । নিজৰ আৰু পৰিয়ালৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি আৰক্ষীৰ সহায় বিচাৰিছে সাংবাদিক ৰাণা ডেকাই । হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, সেয়াও হ’ব লক্ষণীয় ।

আনহাতে বিষয়টো লৈ এতিয়ালৈ মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে সাংবাদিকক পুত্ৰসহ জীৱনৰ ক্ষতি কৰাৰ ভাবুকি দিয়া হিতেশ দেৱশৰ্মাই ৷

