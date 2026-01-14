ETV Bharat / state

যোগদান কৰাৰ দুদিন পাছতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ আমছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈলৈ পদত্যাগ পত্র প্ৰেৰণ কৰে বিতৰ্কিত আমছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে ৷

Former AAMSU president Rejaul Karim Sarkar
কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : বহু বিতৰ্কৰ পাছত অৱশেষত কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে আমছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে । দেওবাৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিছিল ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে ।

যোগদান কৰি দিয়া ভাষণত বৰ অসমৰ কথা কৈ ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে শিৱসাগৰ-তিনিচুকীয়াক ধুবুৰী আৰু ধুবুৰীক শিৱসাগৰ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল । এই বক্তব্যৰ পাছতে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাত ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে নিজৰ বক্তব্যৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছিল । কিন্তু তাৰ পাছতো বিষয়টো শাম কটা নাছিল ।

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চ'ৰ‍াতো ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰকলৈ বিৰোধ হৈছিল । আনকি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দ্বাৰাও সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোগদানৰ দুদিন পাছতে বুধবাৰে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰে ।

তেওঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈলৈ পদত্যাগ পত্র প্ৰেৰণ কৰে আৰু পত্রৰ যোগেদি দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰে । আনহাতে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা সন্দৰ্ভত সামাজিক মাধ্যমযোগে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।

ইংৰাজীত লিখা পত্ৰখনত প্ৰাক্তন আমছু নেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে, "মই ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে ধৰ্মনিৰপেক্ষ মূল্যবোধ, সৰ্বসমৰ্পিত আদৰ্শ আৰু সংবিধানিক নীতিৰ প্ৰতি ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিলো ৷ কিন্তু শেহতীয়াকৈ কিছুমান জ্যেষ্ঠ নেতাৰ, বিশেষকৈ বিধানসভাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে গ্ৰহণ কৰা ৰাজহুৱা অৱস্থান আৰু বক্তব্যই মোৰ মনত গভীৰ নৈতিক আৰু আদৰ্শগত যন্ত্ৰণাৰ সৃষ্টি কৰিছে । সাম্প্ৰতিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা স্থিতিয়ে মোক হতাশ কৰিছে আৰু ৰাজহুৱাকৈ মোৰ সুনামতো আঘাত হানিছে ।”

প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াক বিজেপিৰ এজেণ্ট আখ্য দি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি কয়, “এনে পৰিস্থিতিত মই দলৰ সৈতে সংযোগ ৰখাটো অতি কঠিন বুলি অনুভৱ কৰিছো ৷ বিশেষকৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দৰে বিজেপিৰ এজেণ্টসকলৰ উপস্থিতিত । তাৰ প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ ভৱিষ্যতৰ সকলো সফলতা কামনা কৰি, মই এইদৰে তাৎক্ষণিকভাৱে দলৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছো ।”

উল্লেখযোগ্য যে কংগ্ৰেছ দলত যোগ দি ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে নিজৰ ভাষণত কৈছিল, “মই সকলো জনগোষ্ঠীৰ লগত এই পিছ পৰা জনগোষ্ঠীটোক হাতে হাত ধৰি একেলগে খোজত খোজ মিলাই শিৱসাগৰক ধুবুৰী বনাম, ধুবুৰীক শিবসাগৰ বনাই, বৰাকক শিৱসাগৰ বনাই তিনিচুকীয়াক ধুবুৰী বনাই একেলগে একত্ৰিত কৰি সমন্বয় আৰু উন্নয়ণৰ বাৰ্তাৰে আমি একেলগে অসমখনক আগুৱাই লৈ যাম ।”

যোগদান সভাত ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে আগবঢ়োৱা ভাষণৰ এই অংশটোক লৈ সৃষ্টি হয় ৰাজ্যজোৰা বিতৰ্ক ৷ কেৱল বিজেপি বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়েই নহয় । “শিৱসাগৰক ধুবুৰী বনাম, ধুবুৰীক শিবসাগৰ বনাই, বৰাকক শিৱসাগৰ বনাই তিনিচুকীয়াক ধুবুৰী বনাই...'' - এই বাক্যাংশক লৈ প্ৰায় সকলো দল-সংগঠনৰ দ্বাৰা তীব্ৰ সমালোচিত হয় কংগ্ৰেছ ৷

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সমুখত সময়ত ৰাজনৈতিক সংকটত পৰি কংগ্ৰেছে এই বিপৰ্যয়ৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলায় । বিৰোধীৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই মঙলবাৰে এই বিষয়টোক লৈ ৰেজাউল কৰিমৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বিষোদ্গাৰ কৰে ৷ শইকীয়াই আনকি গৌৰৱ গগৈলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি এইদৰেও কয় যে নিৰ্বাচনৰ মাত্ৰ দুমাহ বাকী থকা অৱস্থাত ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ মন্তব্যই বিশেষকৈ উজনি অসমত দলৰ বাবে যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছে । ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক আছে ৷ সেয়ে সৰকাৰে কংগ্ৰেছ দলত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এজেণ্ট ৰূপে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে দেৱব্ৰত শইকীয়াই ।

আনহাতে, সাংসদ তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰক চিনিয়েই নাপাই বুলি সংবাদমেলত মঙলবাৰে উল্লেখ কৰে ৷ তাতকৈয়ো উল্লেখনীয় যে গৌৰৱ গগৈয়ে ৰেজিউল কৰিমক ৰেজাউল ইছলাম বুলি মৰিগাঁৱত উল্লেখ কৰে । এনে প্ৰেক্ষাপটত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ কোনো গত্যন্তৰ নাথাকিল ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ ।

কেইবা দশক ধৰি সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ৰাজনীতি কৰি কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰি ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিয়েই উজুটি খাই তিনি দিনতেই সামৰিলে প্ৰথমটো ৰাজনৈতিক যাত্ৰা । নৱগঠিত সৃজনগ্ৰাম সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী হিচাবেই দলটোত যোগদান কৰিছিল সৰকাৰে ৷

ইফালে জাতিত কৈ কেতিয়াও দল বা ব্যক্তি ডাঙৰ নহয় বুলি উল্লেখ কৰি নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে কয়, "সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মুখৰ পিনে চাই, কোনোদিনেই মেৰুদণ্ড বেঁকা নকৰাকৈ, জাতিটোৰ স্বাৰ্থত, জাতিটোৰ মেৰুদণ্ড পোনকৈ থিয় কৰাই ৰখাটো মোৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰাৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য আছিল । বিধায়ক বা নেতা হোৱা মোৰ মূল লক্ষ্য নাছিল । সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ এজেণ্ট দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সৈতে মোৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা কোনোপধ্যেই সম্ভৱ নহ’ল ।’’

ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে কয়, ‘‘মোৰ বিবেকে মোক দংশন কৰিলে, কিয়নো বিগত বিশটা বছৰ ধৰি মই কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰাকৈ, কাৰো আগত নত স্বীকাৰ নকৰি, আপোচবিহীনভাৱে জাতীয় সংগ্ৰাম কৰি আহিলো । সেই একেই নীতি আৰু আদৰ্শত অটল থাকি মই এইবাৰো আপোচ নকৰাকৈ মোৰ এই কঠিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলো ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মোৰ আত্মসন্মান আৰু মোৰ বিশটা বছৰৰ সংগ্ৰামক বিজেপিৰ হৈ কাম কৰা শইকীয়াই আঙুলি তুলিব সেয়া মোৰ বাবে সহ্য কৰ নহয় । প্ৰদৃুৎ বৰদলৈ আপুনি সংখ্যালঘুৰ জাতীয় সংগঠনৰ সভাপতিক চিনি পোৱা নাই । আপোনাক এইবাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে ভোটৰে চিনাকি কৰাই দিব । আগন্তুক দিনকেইটাত অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজ আৰু মই এৰি অহা সংগ্ৰামী পৰিয়ালটোৱেই মোৰ ভৱিষ্যতৰ দায়িত্ব ল’ব বুলি মই দৃঢ়ভাৱে আশা কৰিলো । এই মুহূৰ্তত মই কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক চিন্তা-চৰ্চা নকৰো । সকলোকে এই মুহূৰ্তত ৰাজনৈতিক কথা লৈ যোগাযোগ নকৰিবলৈ আহ্বান জনালো ।"

