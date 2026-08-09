ETV Bharat / state

এইবাৰ কাজিৰঙাত নাই বান, চিন্তিত বন মন্ত্ৰী

কাজিৰঙাত বান নোহোৱাক লৈ চিন্তিত বন মন্ত্ৰী ৷ বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ ৰোধৰ বাবে হিমাচললৈ যাব বিশেষ দল ৷

Forest minister worried about the flood not occurring in Kaziranga
এইবাৰ কাজিৰঙাত নাই বান, চিন্তিত বন মন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 9, 2026 at 9:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কাজিৰঙা : বলীয়া বানে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । প্ৰতিটো বাৰিষাতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো বানে প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰে । ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ জীৱ-জন্তুবোৰ ওখ স্থানলৈ ঢাপলি মেলে । কিন্তু চিন্তনীয়ভাৱে এইবাৰ কাজিৰঙাত বানৰ কোনো চিন-মোকাম নাই । ইয়াক অতি অস্বাভাৱিক বুলি গণ্য কৰা হৈছে ।

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগৰ অপতৃণৰ বৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ বান প্ৰয়োজনীয় ৷ এনেক্ষেত্ৰত উদ্যানত বান নোহোৱাক লৈ ৰাজ্যৰ বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা চিন্তিত হৈ পৰিছে ৷ শনিবাৰে কাজিৰঙাত বিশেষ গঁড় সুৰক্ষা বাহিনীৰ নৱম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলত কিছুসময় কটাই বন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন সমস্যা, কাম-কাজৰ বুজ লয় ।

এইবাৰ কাজিৰঙাত নাই বান, চিন্তিত বন মন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

ইফালে কাজিৰঙাত বান নোহোৱাক লৈ চিন্তিত বুলি তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ কয়, "চিন্তনীয় যে ইয়াত যিহেতু বান হোৱা নাই, গতিকে অপতৃণৰ সংখ্যা বাঢ়ি আছে । বান এবাৰ আহি যদি এবাৰ ধুই লৈ গ’লহেঁতেন, তেতিয়া এই সমস্যাবোৰ নহ'লহেঁতেন । যদি বান নাহে, তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, সেই কথাটো চিন্তা কৰা হৈছে ৷"

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"গছ-গছনি বিশেষকৈ শিমলু, লাজুকীলতা এনেধৰণৰ যিবোৰ বনাঞ্চলত থাকিব নালাগে, বিশেষকৈ বান নহ'লে এইবোৰৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যায় ৷ যিহেতু এইবছৰ বান হোৱা নাই, ইয়াক কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছোঁ । যদি এই কেইদিনৰ ভিতৰত পানী সোমাই বাহিৰ হয়, তেতিয়াহ'লে হয়তো লাহে লাহে অপতৃণখিনি নোহোৱা হৈ যাব ৷ আনহাতে যদি নহয়, তেন্তে ‘মেনুৱেলিয়ে’ই হওক বা বেলেগ ব্যৱস্থাৰেই হওক নিশ্চয়কৈ চিন্তা কৰিব লাগিব ।"

Forest minister worried about the flood not occurring in Kaziranga
বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ লগতে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ অংশগ্ৰহণ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে কাজিৰঙাত বিশেষ গঁড় সুৰক্ষা বাহিনীৰ নৱম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হয় ৷ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি বনাঞ্চলত আয়োজিত এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ৰাজ্যৰ বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ লগতে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচা উপস্থিত থাকে ৷

বনমন্ত্ৰী বৰুৱাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়,"২০১৮ চনত আৰম্ভ কৰা এই গঁড় সুৰক্ষা বাহিনীয়ে বিগত বছৰসমূহত অত্যন্ত প্ৰতিকূল পৰিৱেশতো খুব সুন্দৰভাৱে কাম কৰি অসমৰ গঁড়কে ধৰি বন্যপ্ৰাণী আৰু বনাঞ্চল সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে কাম কৰি আহিছে ৷ ইয়াৰ মাজতে এজন জোৱানে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হোৱাৰ বিপৰীতে বনৰীয়া জন্তুৰ আক্ৰমণত কেইবাজনো জোৱান আহত হৈছে ।" জোৱানসকলে সাহস আৰু উদ্যমেৰে কাম কৰি থকাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা আৰু শুভেচ্ছা প্ৰকাশ কৰে বন মন্ত্ৰী বৰুৱাই ৷

Forest minister worried about the flood not occurring in Kaziranga
২০১৮ চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিল এই গঁড় সুৰক্ষা বাহিনী (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যৰ বিশেষ মুখ্য সচিব এম কে যাদৱ, বনবিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক, বনবিষয়াসকল উপস্থিত থকা অনুষ্ঠানত অকালতে মৃত্যুক সাৱটি লোৱা সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱান পাৰ্থ মৰাঙৰ পৰিয়ালক আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ আক্ৰমণত আহত হোৱা জোৱান ৰূপম চেতিয়া, প্ৰাঞ্জল বৰচমুৱা, ৰাজু মৰাঙক সন্মান জনোৱা হয় ৷

ইপিনে বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰৰ পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নত বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এইক্ষেত্ৰত হিমাচল প্ৰদেশত চৰকাৰে সফলতাৰে এক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে ৷ গতিকে হিমাচললৈ পঠিয়াবলৈ এটা দল সাজু কৰা হৈছে ৷ খুব কম দিনৰ ভিতৰত হিমাচললৈকে ৰাজ্যৰ বন বিভাগৰ বিষয়া আৰু ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লোক আৰু তাৰ লগতে কেইবাজনো বিধায়কো যাব বুলি উল্লেখ কৰি বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাই যে হিমাচলত কি ধৰণে কৰিছিল, তাৰ গোটেই এটা পৰ্যবেক্ষণ কৰি আহিব ।

লগতে পঢ়ক : সম্ভাব্য বান পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ

TAGGED:

ASSAM FLOODS 2026
বান পৰিস্থিতি
কাজিৰঙা
ইটিভি ভাৰত অসম
KAZIRANGA NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.