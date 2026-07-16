ETV Bharat / state

বনাঞ্চল ৰক্ষাৰ বাবে ফৰেষ্ট বেটেলিয়নে সকলো কৰিব পাৰে: বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা

অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্ত আৰু বন বিভাগৰ মাজত গুলীয়াগুলীৰ ঘটনাৰ পিছত বিহালী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত উপস্থিত বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা । বন বিভাগক সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ লাইচেঞ্চ প্ৰদান ।

Jayanta Malla Baruah at behali
বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ বিহালী অভয়াৰণ্য পৰিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 16, 2026 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বনাথ : "...ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন আৰু আমাৰ অসম পুলিচ দুয়োটাই একেলগে কাম কৰিব । যিমান অসুবিধা আছিল আমি তেওঁলোকৰ লগত পাতিছোঁ । ইয়াত এটা আমাৰ বনকৰ্মীসকলক বা বেটেলিয়নসকলক নিৰুৎসাহিত কৰাৰ কথা কিছুমানে কৈ আছিল । যাৰ কাৰণে তেওঁলোক নিৰুৎসাহিত হৈ আছিল । তেখেতসকলৰ হাতত যেতিয়া বন্দুক দিয়া হৈছে, বন্দুকৰ যেতিয়াই প্ৰয়োজন হ'ব, যেতিয়াই গুলীওৱাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আজি মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, আপোনালোকে ক'তো ভয় কৰিব নালাগে, চিন্তা কৰিব নালাগে, অসম গৱৰ্ণমেণ্ট তেখেতসকলৰ লগত আছে । মূল কথাটো হৈছে যে বনাঞ্চল ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ফৰেষ্ট বেটেলিয়নে সকলো কৰিব পাৰে ।" এই মন্তব্য বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ ।

বিহালী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত শেহতীয়াভাৱে সংঘটিত গুলীয়াগুলীৰ ঘটনাৰ লগতে বনাঞ্চল ধ্বংস আৰু ভূমি বেদখলৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ বৃহস্পতিবাৰে অঞ্চলটোত উপস্থিত হয় বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা । চাউলধোৱাত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বন বিভাগৰ একাংশ বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ লগত অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গোপন সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে ।

বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ বিহালী অভয়াৰণ্য পৰিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলৰ ঘনিষ্ঠতাৰ বাবেই এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰগাং বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ প্ৰতিগৰাকী বন বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ ফোন কল ডিটেইলছ (CDR) পৰীক্ষা কৰিবলৈ তেওঁ কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ।

Jayanta Malla Baruah at behali
আৰক্ষী তথা বন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনা (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, বিহালী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনত বনকৰ্মী আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনক বনাঞ্চল ধ্বংসকাৰী তথা অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰয়োজন হ’লে গুলীচালনা কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে । লগতে সীমাবিবাদৰ অজুহাত লৈ বন ধ্বংস আৰু ভূমি বেদখল কৰা দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে তৎকালীনভাৱে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ বন বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

Jayanta Malla Baruah at behali
বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ বিহালী অভয়াৰণ্য পৰিদৰ্শন (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ উপৰি বনাঞ্চললৈ অহা-যোৱা কৰিবলৈ বিকল্প পথ নিৰ্মাণ কৰা আৰু বনৰক্ষী তথা বেটেলিয়ানৰ বাবে উন্নত শিবিৰ স্থাপন কৰিবলৈও তেওঁ সংশ্লিষ্ট বিভাগক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ।

লগতে পঢ়ক :সংকটত বিহালী অভয়াৰণ্য: অৰুণাচলীৰ আগ্ৰাসন, বনৰক্ষীলৈ গুলীচালনাৰ অভিযোগ
লগতে পঢ়ক :বিহালী স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ নৱ-নিৰ্মিত ভৱন উদ্বোধন মন্ত্ৰী অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰৰ

TAGGED:

বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
বিহালী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য
বিহালী অভয়াৰণ্যত বনধ্বংস
ইটিভি ভাৰত অসম
JAYANTA MALLA BARUAH AT BEHALI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.