বন মন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ ২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষ

বন মন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ ২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষ
পলমকৈ হ’লেও দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ’ল এশিঙীয়া গঁড়ৰ ৰম্যভূমি পবিতৰা অভয়াৰণ্য ৷ মুকলি কৰে পৰিৱেশ আৰু বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ৷
Published : October 23, 2025 at 8:56 PM IST
মৰিগাঁও: বহু প্ৰতীক্ষাৰ অন্ততঃ বৃহস্পতিবাৰে মুকলি হ'ল পবিতৰা অভয়াৰণ্য । এক উদুলি-মুদুলি পৰিৱেশৰ মাজত এশিঙীয়া গঁড়ৰ ৰম্যভূমি পবিতৰা অভয়াৰণ্যৰ ফিটা কাটি মুকলি কৰিলে বন মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ৷ ২০২৫-২৬ পৰ্যটন বৰ্ষত দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে ২০ খন জীপ চাফাৰী আৰু ১২ টাকৈ বিভাগীয় হাতী চাফাৰী সাজু কৰি তোলা হৈছে ৷
সম্প্ৰতি ১১০ টা গঁড়, পাঁচ শতাধিক বনৰীয়া ম'হ, সহস্ৰাধিক বন গাহৰিৰ উপৰিও প্ৰায় ৩৮৫ টা প্ৰজাতিৰ দেশী-বিদেশী পৰিভ্ৰমী পক্ষীয়ে বিচৰণ কৰে পবিতৰাত ৷ বিগত বৰ্ষসমূহতকৈ বহু পলমকৈ পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ল যদিও পবিতৰা অভয়াৰণ্যত এইবেলি পূৰ্বৰ তুলনাত পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
আনহাতে পবিতৰাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও আঁচনি হাতত লোৱা বুলি জনায় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ৷
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়,"আজি পবিতৰা অভয়াৰণ্য ৰাইজৰ কাৰণে, পৰ্যটকৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিয়া হ'ল । যোৱাবাৰো যথেষ্টসংখ্যক পৰ্যটক ইয়ালৈ আহিছে । মই ভাবো যে এইবাৰো যথেষ্টসংখ্যক পৰ্যটকৰ সংখ্যা বাঢ়িব ইয়াত । কাজিৰঙাতো যোৱাবাৰ অভিলেখ সৃষ্টি হৈছে । এইবাৰ কাজিৰঙাত আমি এটা অংশ মুকলি কৰিছোঁ আৰু আনটো ২ তাৰিখে মুকলি কৰিম ।"
মন্ত্ৰী পাটোৱাৰীয়ে পুনৰ কয়, "পবিতৰা অভয়াৰণ্যখনৰ যাতে বেছি উন্নয়ন কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে চিন্তা-চৰ্চা কৰি আছোঁ । ইয়াত পৰ্যটকৰ সংখ্যা দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে । সেই হিচাপত অন্যান্য যিখিনি সুবিধা আমি কৰিব লাগে, সেইখিনিও কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত ইয়াত আৰু উন্নয়ন দেখিবলৈ পাব ।"
ইয়াৰ উপৰি পবিতৰাৰ আশে-পাশে থকা গাঁওসমূহৰ ৰাইজকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে । মুকলি অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা সভাত মায়ঙৰ পৰম্পৰাগত ৰজা তৰণীকান্ত সিংহ, বন বিভাগৰ কেইবাগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়া, জিলা প্ৰশাসনৰ লোকসকল আৰু স্থানীয় লোকসকল উপস্থিত থাকে ৷