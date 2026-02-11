গছ নকটাকৈও উন্নয়ন কৰিব পাৰিব, চৰকাৰলৈ যাদৱ পায়েঙৰ বিশেষ আহ্বান

গছ নকটাকৈও উন্নয়ন কৰিব পাৰিব, চৰকাৰলৈ যাদৱ পায়েঙৰ বিশেষ আহ্বান
বিদেশৰ উদাহৰণ দি যাদৱ পায়েঙে পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত গছ নাকাটিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় ।
Published : February 11, 2026 at 7:57 PM IST
তেজপুৰ : "জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে গৰমৰ মাত্ৰা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইছে । উন্নয়ন কৰিবলৈ বনাঞ্চল ধ্বংস কৰিব নালাগে ৷ উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহে বনাঞ্চল ধ্বংস বা ভূমি অধিগ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে বনাঞ্চলৰ ওপৰেৰে অত্যাধুনিক কাৰিকৰী প্ৰথাৰে পথ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিছে ৷ অসমেও পাৰিব ৷ সেই কাৰিকৰী পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি পথ নিৰ্মাণ কৰা উচিত ৷" আমচাং বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি ৰিং ৰোড নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱা প্ৰসংগত এই মন্তব্য অৰণ্য মানৱ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙৰ ৷
তেজপুৰ সাহিত্য সভা ভৱনত বুধবাৰে অসমীয়া সুৰক্ষা মঞ্চই দশম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে অৰণ্য মানৱ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙক 'অসম নক্ষত্ৰ বঁটা ২০২৬' প্ৰদান কৰে । এই বঁটা গ্ৰহণ কৰি তেওঁ বৃদ্ধি পোৱা গোলকীয় উষ্ণতা সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷ যাদৱ পায়েঙে কয়, "২০২৪ চনত ৩৯-৪০ ডিগ্ৰীলৈ উষ্ণতা বৃদ্ধি হওঁতেই বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে, বিগত বৰ্ষতো একেই ৷ এই বছৰ উষ্ণতা ৫২ ডিগ্ৰী হোৱাৰ আশংকা কৰিছে ৷ গতিকে পুৱা বিদ্যালয়ৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰি দুপৰীয়া বিদ্যালয় ছুটী দিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কষ্ট হয় ৷ মূৰৰ ওপৰত উত্তপ্ত বেলিটো লৈ মূৰ্ছা যায় । গতিকে অতিমাত্ৰা উষ্ণতা বৃদ্ধি পালে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ দিয়া উচিত ।" গছ নাকাটিবলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়, "চৰকাৰে যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই ৰজাই ৰোৱা, ব্ৰিটিছে ৰোৱা, ৰাইজে ৰোৱা গছ-গছনি কাটি সেউজীয়া অসমখনলৈ ধ্বংস মাতিছে ৷"
অসমৰ ৫৮ টা চৰ-চাপৰিত গছ-গছনি ৰুই প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েঙে আহ্বান জনোৱাৰ লগতে হাতী মানুহৰ, কপিকুল মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ বন বিভাগক আহ্বান জনায় ৷
তেওঁ কয়, "ভাৰতৰ উন্নয়ন আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণ একেলগে আগবঢ়াব লাগিব । গ্ৰীণ ইণ্ডিয়া আৰু গ্ৰীণ আছামৰ দৰে পদক্ষেপে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, অতিমাত্ৰা গৰম আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা বৃদ্ধি কৰে । অসমত বিশেষকৈ হাতী-মানুহৰ সংঘাত, বন ধ্বংস আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰিস্থিতিক সংকট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ উঠিছে । চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা বিধেয়কসমূহ সঠিকভাৱে পৰ্যালোচনা কৰি জনসাধাৰণক অৱগত কৰা প্ৰয়োজন । সংবাদ মাধ্যমেও এইক্ষেত্ৰত সজাগ ভূমিকা ল'ব লাগিব । অধিক গছ ৰোপণ, বন সংৰক্ষণ আৰু সামাজিক দায়িত্ববোধে পৰিৱেশ সুৰক্ষাত সহায় কৰিব পাৰে ।" যাদৱ পায়েঙৰ মতে অসমত গছ ৰুব নালাগে, নাকাটিলে হ'ল ।
বিদ্যালয়ৰ গৰমৰ বন্ধ উঠাই দিয়াৰ আহ্বান জনাই যাদৱ পায়েঙে কয়, "জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে গৰমৰ মাত্ৰা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইছে । সেইবাবে বিদ্যালয়সমূহৰ গৰম বন্ধ উঠাই দিব লাগে । কিয়নো যি সময়ত গৰমৰ বন্ধ দিয়ে তাৰ পিছত অতিমাত্ৰা গৰম বৃদ্ধি পায় । বিগত ২০২৪ চনত ৪ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । আনহাতে আজিকালি বতৰৰ বিষয়ে আগতীয়াকৈ জানিব পাৰি আৰু মোবাইলত বতৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰি । সেইবাবে বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি বন্ধ দিব লাগে ।" জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত বৃদ্ধি পোৱা উষ্ণতা, স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আৰু সামাজিক অস্থিৰতা ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণে একেলগে কাম কৰিব লাগিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
আনহাতে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৱেদি তেওঁ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ জাহাজেৰে ভ্ৰমণ কৰি মুঠ ৫৮ টা চৰ-চাপৰি বিচাৰি উলিয়াইছে । এই চৰ-চাপৰিসমূহত সেউজ উদ্ভিদ ৰোপণ কৰাৰ লগতে হাতী আৰু বান্দৰৰ বাবে খাদ্যৰ গছ ৰোপণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক :উপগ্ৰহীয় নগৰ নিৰ্মাণ বাতিল নকৰিলে ৰাইজে ভোট নিদিয়ে বিজেপিক