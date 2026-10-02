'অৰণ্য মানৱ' যাদৱ পায়েং অসুস্থ, যোৰহাট চিকিৎসালয়ৰ আইচিইউত ভৰ্তি

'অৰণ্য মানৱ' যাদৱ পায়েং অসুস্থ, যোৰহাট চিকিৎসালয়ৰ আইচিইউত ভৰ্তি
বৃহস্পতিবাৰে অসুস্থ হৈ পৰিছিল 'অৰণ্য মানৱ'গৰাকী ৷
Published : October 2, 2026 at 5:35 PM IST
যোৰহাট : প্ৰকৃতিৰ বাবে নিজকে সমৰ্পন কৰা, মুলাই ফৰেষ্টৰ গঢ়োতা 'অৰণ্য মানৱ' যাদৱ পায়েং অসুস্থ । বৃহস্পতিবাৰে 'পদ্মশ্ৰী' যাদৱ পায়েঙক ততাতৈয়াকৈ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৷
জানিব পৰা মতে, প্ৰথম অৱস্থাত পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁৰ জ্বৰ, কাহ হোৱা বুলি চিকিৎসক অৱগত কৰিছিল । সেই মতে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ল হাস্পতাললৈ পায়েঙক নিয়া হৈছিল ৷ তাৰ পিছত বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা অন্তত চিকিৎসকে তেওঁৰ শৰীৰত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কম পায় ৷
লগে লগে পায়েঙক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আইচিইউত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ আইচিইউত ভৰ্তি হৈ আছে যদিও বৰ্তমান তেওঁ সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
আনহাতে যাদৱ পায়েঙৰ অসুস্থতা সন্দৰ্ভত তেওঁৰ কন্যা মুনমুনী পায়েঙে কয়, "বৃহস্পতিবাৰে দেউতাৰ জ্বৰ, কাহ আৰম্ভ হৈছিল ৷ যাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল । পৰীক্ষা কৰি চিকিৎসকে গম পালে যে দেউতাৰ শৰীৰত অক্সিজেনৰ মাত্ৰ কম আছে বুলি ৷ সেয়েহে তেওঁক আইচিইউত ভৰ্তি কৰে । বৰ্তমান দেউতা ক্ৰমান্বয়ে সুস্থ হৈছে, কোনো চিন্তা প্ৰয়োজন নাই ৷"
ইতিমধ্যে আইচিইউৰ বিচনাতেই 'অৰণ্য মানৱ' পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙে কৰ্তব্যৰত স্বাস্থ্য কৰ্মীক প্ৰকৃতি আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিষয়ত লগতে চিকিৎসা সম্পৰ্কত কিছু পাতিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে, যোৰহাট জিলাৰ ককিলামুখৰ ওচৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঔনামুখ চাপৰিৰ প্ৰায় ৫৫০ হেক্টৰ অঞ্চলত গছপুলি ৰোপণ কৰি এখন অৰণ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছিল । বৰ্তমান সেই অৰণ্যত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী উপস্থিতি দেখা পোৱা যায় ।
যাদৱ পায়েঙৰ কৰ্মৰাজীৰ বাবে জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ে তেওঁক ‘ভাৰতৰ অৰণ্য মানৱ’ (ফৰেষ্ট মেন অৱ ইণ্ডিয়া) উপাধি প্ৰদান কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: বিশ্বমানৰ বন্যপ্ৰাণী কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাক : বনমন্ত্ৰী