ETV Bharat / state

'অৰণ্য মানৱ' যাদৱ পায়েং অসুস্থ, যোৰহাট চিকিৎসালয়ৰ আইচিইউত ভৰ্তি

বৃহস্পতিবাৰে অসুস্থ হৈ পৰিছিল 'অৰণ্য মানৱ'গৰাকী ৷

forest man of india jadav payeng
'অৰণ্য মানৱ' যাদৱ পায়েং অসুস্থ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 2, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : প্ৰকৃতিৰ বাবে নিজকে সমৰ্পন কৰা, মুলাই ফৰেষ্টৰ গঢ়োতা 'অৰণ্য মানৱ' যাদৱ পায়েং অসুস্থ । বৃহস্পতিবাৰে 'পদ্মশ্ৰী' যাদৱ পায়েঙক ততাতৈয়াকৈ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ৷

জানিব পৰা মতে, প্ৰথম অৱস্থাত পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁৰ জ্বৰ, কাহ হোৱা বুলি চিকিৎসক অৱগত কৰিছিল । সেই মতে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ল হাস্পতাললৈ পায়েঙক নিয়া হৈছিল ৷ তাৰ পিছত বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা অন্তত চিকিৎসকে তেওঁৰ শৰীৰত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ কম পায় ৷

লগে লগে পায়েঙক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আইচিইউত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ আইচিইউত ভৰ্তি হৈ আছে যদিও বৰ্তমান তেওঁ সুস্থিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

forest man of india jadav payeng
অসুস্থ 'অৰণ্য মানৱ' (ETV Bharat Assam)

আনহাতে যাদৱ পায়েঙৰ অসুস্থতা সন্দৰ্ভত তেওঁৰ কন্যা মুনমুনী পায়েঙে কয়, "বৃহস্পতিবাৰে দেউতাৰ জ্বৰ, কাহ আৰম্ভ হৈছিল ৷ যাৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল । পৰীক্ষা কৰি চিকিৎসকে গম পালে যে দেউতাৰ শৰীৰত অক্সিজেনৰ মাত্ৰ কম আছে বুলি ৷ সেয়েহে তেওঁক আইচিইউত ভৰ্তি কৰে । বৰ্তমান দেউতা ক্ৰমান্বয়ে সুস্থ হৈছে, কোনো চিন্তা প্ৰয়োজন নাই ৷"

ইতিমধ্যে আইচিইউৰ বিচনাতেই 'অৰণ্য মানৱ' পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙে কৰ্তব্যৰত স্বাস্থ্য কৰ্মীক প্ৰকৃতি আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিষয়ত লগতে চিকিৎসা সম্পৰ্কত কিছু পাতিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।

forest man of india jadav payeng
'অৰণ্য মানৱ' যাদৱ পায়েং অসুস্থ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, যোৰহাট জিলাৰ ককিলামুখৰ ওচৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ঔনামুখ চাপৰিৰ প্ৰায় ৫৫০ হেক্টৰ অঞ্চলত গছপুলি ৰোপণ কৰি এখন অৰণ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছিল । বৰ্তমান সেই অৰণ্যত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী উপস্থিতি দেখা পোৱা যায় ।

যাদৱ পায়েঙৰ কৰ্মৰাজীৰ বাবে জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ে তেওঁক ‘ভাৰতৰ অৰণ্য মানৱ’ (ফৰেষ্ট মেন অৱ ইণ্ডিয়া) উপাধি প্ৰদান কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: বিশ্বমানৰ বন্যপ্ৰাণী কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাক : বনমন্ত্ৰী

TAGGED:

অৰণ্য মানৱ
যাদৱ পায়েং
যোৰহাট চিকিৎসালয় মহাবিদ্যালয়
মুলাই ফৰেষ্ট
FOREST MAN OF INDIA JADAV PAYENG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.