ৰাতিটোৱেই হাতীটো ! নিশা হ'লেই আৱৰে এন্ধাৰে, খাবলৈ নাই বিশুদ্ধ পানীটুপিও

এশ এবুৰি সমস্যাৰে কৰ্তব্য পালন কৰি আছে জোনাইৰ পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বনকৰ্মীয়ে ।

Forest Guard of Poba Reserved Forest, struggling with problems of light and drinking water
পোহৰ, খোৱাপানী সমস্যাত জৰ্জৰিত পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বনকৰ্মী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 23, 2025 at 1:28 PM IST

জোনাই: ৰাজ্যৰ বন বিভাগে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আদি সংৰক্ষণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিছে ভিন্ন পদক্ষেপ । সেই অনুসৰি প্ৰতিখন বনাঞ্চলৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিয়োগ কৰা হৈছে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বনকৰ্মী । কিন্তু কেনে অৱস্থাত বনকৰ্মীসকলে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি আহিছে, তাৰ প্ৰকৃত ছবিখন দাঙি ধৰিছে জোনাইৰ পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত নিয়োজিত বনকৰ্মীসকলৰ অৱস্থাই ।

ধেমাজি জিলাৰ একমাত্ৰ জোনাইৰ পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ঘোষণাৰ বাবে যি সময়ত বিভিন্ন দল-সংগঠন, প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰাইজে দাবী কৰি আহিছে, তেনে সময়তে পবা বনাঞ্চলৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ বনকৰ্মীসকলে এশ এবুৰি সমস্যাৰ মাজেৰে পালন কৰিবলগীয়াত পৰিছে নিজৰ কৰ্তব্য ৷

পোহৰ, খোৱাপানী সমস্যাত জৰ্জৰিত পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বনকৰ্মী (ETV Bharat Assam)

কৰ্মচাৰীসকলে জোনাই বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অধীনত থকা তথা ধেমাজি জিলাৰ একমাত্ৰ বাচি থকা পবা বনাঞ্চলৰ তিনিমাইল বিটত থকা অসম বন সুৰক্ষা বাহিনী তথা বনকৰ্মীসকলে বিদ্যুৎ, খোৱাপানীৰ সমস্যাৰ মাজেৰে পালন কৰিবলগীয়া হৈছে নিজৰ কৰ্তব্য ৷ জানিব পৰামতে পোহৰৰ কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা নথকা তিনিমাইল বিটৰ অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ বনকৰ্মীসকলে ৰাতি ম'বাইলৰ পোহৰত নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি প্ৰতিদিনে পালন কৰিবলগীয়া হৈছে নিজৰ কৰ্তব্য ৷

তেনেদৰে খোৱাপানীৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা দিছে মহা সমস্যাই ৷ ফিল্টাৰৰ অভাৱত আইৰণ থকা পানীকে বাধ্য হৈ সেৱন কৰিবলগীয়াত পৰিছে পবা বনাঞ্চলৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা জোৱানসকলে ৷ ইফালে এই সন্দৰ্ভত জোনাই বনাঞ্চলিক বিষয়া তথা জিলা বন বিষয়াক কেইবাবাৰো অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনোধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ বনকৰ্মীসকলে ৷ সেয়ে শীঘ্ৰে পবা বনাঞ্চলৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ তিনিমাইল বিটৰ শিবিৰত চলাৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰি দিয়াৰ লগতে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিভাগীয় উৰ্দ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক ৷

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী বনকৰ্মীয়ে কয়,"আমাৰ পোহৰৰ অসুবিধা, দিনৰ ২-৩ বজাতে আমি ৰাতিৰ সাজ বনাই থ'ব লাগে । ম'বাইলৰ পোহৰত ভাতসাজ খাব লাগে । পানীৰ ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু এই পানী খোৱাৰ যোগ্য নহয়, আইৰণ আছে । এটা ফিল্টাৰ দিলে আমি ফিল্টাৰ কৰি খাব পাৰিলোঁহেতেন । ওপৰ মহলক কোৱা হৈছিল, তেওঁলোকে দিম দিম বুলি কৈ আছে । বহুত অসুবিধা হৈছে, আমি দিনটো কষ্ট কৰি আহি ৰাতি ভাত এসাজ খাব নোৱাৰোঁ ।"

