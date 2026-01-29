ETV Bharat / state

নিশা মানেই যেন বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ ! হাতীয়ে প্ৰাণ ল’লে বনৰক্ষীৰ

‘‘আমাৰ মানুহখিনিক সুৰক্ষা দিয়ক ৷’’ এই আহ্বান এখন গাঁৱৰ দুৰ্ভগীয়া ৰাইজৰ ৷

Wild Elephant Attack
বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত বনৰক্ষী নিহত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 29, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ: অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ । স্থানীয় লোকৰ লগতে বন বিভাগো বনৰীয়া হাতী খেদিবলৈ গৈ হৈ পৰিছে দিশহাৰা ৷ তেনে এক সময়তে স্থানীয় ৰাইজক বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱৰ পৰা নিৰাপত্তা দিবলৈ গৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে এজন বনৰক্ষীয়ে । বনৰক্ষীজনৰ নাম দিলীপ কোঁৱৰ । এই শোকাৱহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কলিয়াবৰৰ চামধৰা গাঁৱত ।

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, বুধবাৰে নিশা শিলঘাট খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলটোত বনৰক্ষীৰ এটা দলে কলিয়াবৰত আতংকৰ সৃষ্টি কৰা এটা বনৰীয়া হাতীক গাঁওখনৰ পৰা খেদি পঠাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে হাতীয়ে খেদি আহি চামধৰা গাঁৱৰ ৰাণু বৰা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ চোতালতে বনৰক্ষী দিলীপ কোঁৱৰক আক্ৰমণ কৰাত মৃত্যুমুখত পৰে ।

হাতীয়ে প্ৰাণ ল’লে বনৰক্ষীৰ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত বনকৰ্মীয়ে কয়, ‘‘যোৱানিশা বনৰীয়া হাতী ওলোৱাৰ খবৰ পাই চামধৰালৈ আহোঁ । প্ৰথমাৱস্থাত আমি হাতীটো হাবিলৈ খেদি পঠিয়াওঁ । ৪.৩০ মান বজাত হাতীটো গাঁৱলৈ পুনৰ ঘূৰি আহে । ঘূৰি আহি আমাক খেদি আহে । হাতীৰ আক্ৰমণত আমাৰ সতীৰ্থ এগৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱায় । আমাৰ সতীৰ্থ লাওখোৱাৰ দিলীপ কোঁৱৰক হেৰুৱাই আমি মৰ্মাহত ।’’

আনহাতে, বুধবাৰে নিশা সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ে এজন স্থানীয় যুৱকে কয়, ‘‘কালি নিশা প্ৰায় এঘাৰমান বজাত আমাৰ গাঁৱৰ পদুম শইকীয়া নামৰ এগৰাকী লোকৰ খিৰিকী ভাঙি শুই থকা দুগৰাকী মানুহৰ গাৰ পৰা কাপোৰ টানি আনিছে । তাৰ পিছত হাতীটোৱে কাষৰে বাঘৰচুকত কাৰোবাৰ অনিষ্ট কৰিছে । আকৌ হাতীটো চাৰিটা বজাত আমাৰ গাঁৱলৈ উভতি আহে । এই খবৰ পাই বন বিভাগৰ পাঁচজন কৰ্মী আমাৰ গাঁৱলৈ আহিছিল । তেওঁলোক আমাৰ ৰাস্তাতে টহল দি আছিল । হাতীটো অকস্মাত বনকৰ্মীক খেদি আহে আৰু এজন বনকৰ্মীক আক্ৰমণ কৰে । ফলত তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰে । বনৰক্ষীগৰাকীৰ মৃত্যুত আমিও দুখ পাইছোঁ । কিন্তু কথাটো হ'ল – আমাৰ গাঁওখন বনৰীয়া হাতীৰ পৰা আতংকিত হৈ আছে । প্ৰতি নিশাই হাতী আহে । গতিকে, আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ আমাৰ মানুহখিনিক সুৰক্ষা দিয়ক । আমি কিছুদিনৰ আগতে নগাঁৱৰ আয়ুক্ত মহোদয়লৈও ই-মেইল কৰিছিলোঁ । কিন্তু তাৰ একো উত্তৰ পোৱা নাই । আমি জানো নগাঁৱৰ আয়ুক্তগৰাকী বহুত ভাল । আমি আশা কৰিছোঁ, তেখেতে আমাৰ এই বিষয়টোত গুৰুত্ব দিয়ক আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত সকলোকে ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ ।’’

কলিয়াবৰত প্ৰতি নিশাই বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱত অতিষ্ঠ হোৱা ৰাইজৰ দাবী, ‘‘হয় হাতী খেদক, নহয় আমাক মাৰক । কাৰণ প্ৰতি নিশাই হাতীয়ে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে কলিয়াবৰত ।’’

লগতে পঢ়ক: অপেক্ষা ১৪ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ; ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত আন এখন দলং উপহাৰ দিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

TAGGED:

WILD ELEPHANT ATTACK AT KALIABOR
MAN ELEPHANT CONFLICT
KALIABOR ELEPHANT ATTACK
ইটিভি ভাৰত অসম
WILD ELEPHANT ATTACK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.