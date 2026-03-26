কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গুলীবিদ্ধ বনকৰ্মী

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গুলীবিদ্ধ বনকৰ্মী
সতীৰ্থৰ সৈতে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থকা সময়তে গুলীবিদ্ধ হয় বনকৰ্মী লাহন কাৰ্দং ৷
Published : March 26, 2026 at 12:24 PM IST
কাজিৰঙা (বোকাখাত) : কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাজিৰঙা (কহঁৰা) বনাঞ্চলত বৃহস্পতিবাৰে এজন বনকৰ্মী গুলীবিদ্ধ হয় ৷ গৰৈমাৰী বনশিবিৰত ‘পেট্ৰলিঙ’ কৰি বেঙা বনশিবিৰৰ পিনে আহি থকা সময়তে পিচল পৰি দুৰ্ঘটনাবশত বনকৰ্মীজন গুলীবিদ্ধ হয় ৷
কাজিৰঙা (কহঁৰা) বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া বিভূতি ৰঞ্জন গগৈয়ে কয়, “কাজিৰঙা বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত গৰৈমাৰী বনশিবিৰত কৰ্মৰত লাহন কাৰ্দং নামৰ এজন দ্বিতীয় এ এফ পি এফৰ কনিষ্টবলৰ আজি এটা ফায়াৰিং হোৱাত তেওঁৰ ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৷ তেওঁৰ নিজৰ যিটো ছাৰ্ভিছ ৰাইফল আছিল তাৰপৰা গুলী গৈ তেওঁৰ সোঁ ভৰিত আঘাত কৰিছে ৷”
আহত বনকৰ্মীজনক বনবিভাগৰ লোকে ততাতৈয়াকৈ শ্বহীদ বেজা ৱৈষ্ণৱ আদৰ্শ কহঁৰা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে বুলি জানিব দি গগৈয়ে কয়, আহত বনকৰ্মীজনক চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জে এম চি এইছ লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ বনকৰ্মীজন সম্প্ৰতি সুস্থিৰ অৱস্থাত আছে বুলিও জনাইছে বনবিষয়া গগৈয়ে ৷
