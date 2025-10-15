ETV Bharat / state

গোলাঘাটত বন্যহস্তী খেদিবলৈ গৈ নিৰীহ লোকৰ ওপৰত গুলীচালনা বনকৰ্মীৰ

গুলীবিদ্ধ ব্যক্তিজন বৰ্তমান শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।

Golaghat firing case
গোলাঘাটত নিৰীহ লোকৰ ওপৰত গুলীচালনা বনকৰ্মীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 15, 2025 at 1:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গোলাঘাট: মঙলবাৰে নিশা গোলাঘাট জিলাৰ পাহাৰলাইনত সংঘটিত হয় এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । বনকৰ্মীয়ে ছাৰ্ভিচ বন্দুকেৰে গুলীয়াই এজন লোকক । আনহাতে, আন এজন লোকক বন্দুকেৰে আক্ৰমণ কৰাত তেৱোঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ।

গুলীবিদ্ধ ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে জিহোদা ইন্দোৱাৰ । তেওঁক সংকটজনক অৱস্থাত গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।

গোলাঘাটত নিৰীহ লোকৰ ওপৰত গুলীচালনা বনকৰ্মীৰ (ETV Bharat Assam)

জানিব পৰা মতে, নামবৰ দৈগ্ৰোং বন্যপ্ৰাণী অভৰাণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা এজাক বন্যহস্তীয়ে পাহৰ লাইন এলেকাত প্ৰবেশ কৰে । ফলত বন্যহস্তীৰ জাকটোক খেদিবলৈ ওলাই যায় স্থানীয় একাংশ লোক । কিন্তু এই লোকসকল ওলাই যোৱাক লৈয়ে ক্ষুণ্ণ হৈ বনকৰ্মীয়ে নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনা কৰে ।

বনকৰ্মীৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাত জিহোদা ইন্দোৱাৰ নামৰ এজন লোকৰ ভৰিত গুলী লাগে । আনহাতে, প্ৰবীণ ইন্দোৱাৰ নামৰ আন এজন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । ইফালে এই ঘটনাৰ পাছতে পাহাৰলাইন অঞ্চলত তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত গুলীবিদ্ধ হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত জিহোদা ইন্দোৱাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "নিশা আমাৰ অঞ্চলত হাতী ওলাইছিল । বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ বোম ফুটালে । মই এটা বোম ফুটালো । তাৰ পাছত বনকৰ্মীজনে বন্দুক আনি মোৰ ভৰিত গুলীয়াই দিলে । বনকৰ্মীজনে পোনে পোনে মোৰ ভৰিত গুলীয়াই দিলে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কিহৰ বাবে মোক গুলীয়াই দিয়ে এই সম্পৰ্কে মই অৱগত নহয় । কিন্তু বনকৰ্মীজনে সদায় কিয় অসুবিধা দি থাক বুলি কৈ বন্দুক আনি গুলীয়াই দিয়ে ।"

লগতে পঢ়ক :জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰ: শ্যামকানু-সিদ্ধাৰ্থসহ ৫ অভিযুক্তৰ নতুন ঠিকনা বাক্সা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ
লগতে পঢ়ক :যোশিতা দাসৰ আত্মহনন গোচৰত চি বি আইৰ জালত পৰিল লোকনিৰ্মাণৰ শীৰ্ষ বিষয়া

TAGGED:

GOLAGHAT FOREST GUARD FIRING
MAN ELEPHANT CONFLICT
FOREST GUARD FIRING IN GOLAGHAT
ইটিভি ভাৰত অসম
GOLAGHAT FIRING CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.