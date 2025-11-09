"গুলীয়াই মাৰিলেও আমি ইয়াতে থাকিম": গোৱালপাৰাত উচ্ছেদিতৰ বিননি

"গুলীয়াই মাৰিলেও আমি ইয়াতে থাকিম": গোৱালপাৰাত উচ্ছেদিতৰ বিননি
"সংখ্যালঘু কাৰণে আমাক উচ্ছেদ কৰিছে ।" গোৱালপাৰাত উচ্ছেদিত লোকসকলে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।
Published : November 9, 2025 at 1:36 PM IST
গোৱালপাৰা : গোৱালপাৰা জিলাৰ কৃষ্ণাই আশুডুবি আৰু হাঁচিলাবিল ৰাজহ গাঁৱৰ পিছত এইবাৰ দহিকটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত চলিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান । দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা বন বিভাগৰ ২০ খনকৈ বুলডজাৰে এফালৰ পৰা ভাঙি গ'ল ঘৰ-দুৱাৰ । মুখ্যমন্ত্রীৰ ঘোষণাৰ পিছতে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগে এই বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰে । প্ৰশাসনে উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে ।
উচ্ছেদিত একাংশই সংবাদ মাধ্যমত কয় যে ইমানদিনে তেওঁলোকে বসবাস কৰা ঠাইখিনি দহিকটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত বুলি জনা নাছিল । যদি ভূমিখিনি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত আছিল তেন্তে ৰাজহ বিভাগে কিয় তেওঁলোকক পট্টা দিলে, তাকলৈও প্রশ্ন উত্থাপন কৰিছে লোকসকলে । লোকসকলে কৈছে যে তেওঁলোক উচ্ছেদৰ বিৰোধী নহয়, কিন্তু প্ৰকৃত ভূমিহীন পৰিয়ালসমূহক চৰকাৰে পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী জনাইছে লোকসকলে ।
উচ্ছেদিত এজনে কয়, "আমাৰ পৰিয়াল কিমান বছৰৰ পৰা ইয়াত আছো নিজেই নাজানো । আমি সংখ্যালঘু কাৰণেই উচ্ছেদ কৰিছে । আমাৰ যাবলৈ বেলেগ স্থান নাই । গুলীয়াই মাৰিলেও আমি ইয়াতে থাকিম ।"
জিলা বন বিষয়া তেজছ মৰিস্বামীয়ে উচ্ছেদ সন্দৰ্ভতে সংবাদ মাধ্যমত কয়, "১৬৮৫ হেক্টৰ মাটিকালিৰে আৱৰা দহিকটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ১১৪৩ বিঘা ভূমি বেদখলকাৰীৰ কবলত পৰিছিল । সেই বেদখলকৃত ভূমি উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে আজি বন বিভাগে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে ।" তেওঁ লগতে কয় যে ইতিমধ্যে বনাঞ্চলৰ ভূমিত বসবাস কৰা ৬ শতাধিক পৰিয়ালৰ প্ৰায় ৭০ শতাংশ ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি উক্ত স্থানৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিছে । বাকী ৩০ শতাংশ গৃহত উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে আৰু পৰিস্থিতি ঠিকে থাকিলে দেওবাৰৰ ভিতৰতে উচ্ছেদ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে বন বিষয়াগৰাকীয়ে ।
তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে অৱশ্যে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত থকা পট্টা ভূমিত বসবাস কৰাসকলক সাময়িকভাৱে উচ্ছেদৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে ।
উল্লেখ্য যে গোৱালপাৰা জিলাৰ ডুবাপাৰা, ভাটিপাৰা বেহাৰফুলি, দাৰোগাৰ আলগা আদি অঞ্চলসমূহত জিলা প্ৰশাসন আৰু বন বিভাগে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে । উক্ত অঞ্চলসমূহৰ উচ্ছেদিত ৰাইজে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰি নিজৰ ঘৰ মাটি হেৰুৱাই ২০/৩০ বছৰ পূৰ্বে দহিকটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত একাংশ দালালৰ পৰা মাটি ক্ৰয় কৰি ঘৰ-দুৱাৰ সাজি বসবাস কৰি আছিল ।
ইফালে ডুবাপাৰা বন উদ্যানৰ পূব দিশত থকা ভাটিয়াপাৰা ৰাজহ গাঁৱতো বন বিভাগে উচ্ছেদ চলোৱাত দল সংগঠনৰ নেতা-কৰ্মীয়ে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে যদিও গোৱালপাৰা জিলা আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আৰক্ষীয়ে এ আই ইউ ডি এফৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিক আটক কৰে ।
ইফালে দহিকটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত উচ্ছেদৰ জাননী পোৱাৰ পিছতে একাংশ লোকে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল আৰু ন্যায়ালয়ে পট্টা-মাটিৰ লগতে চৰকাৰী আবণ্টিত ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে । কিন্তু বন বিভাগ তথা প্রশাসনে পট্টা মাটিত বসবাস কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিছে যদিও চৰকাৰী আবণ্টিত ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা সিদ্ধান্তত অটল হৈ আছে ।