ETV Bharat / state

বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাত এক নতুন অধ্যায়: কাজিৰঙাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত ফৰেনছিক কে-৯ কৰ্মশালা

কৰ্মশালাত বন বিভাগ আৰু অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ মুঠ পাঁচজন কে-৯ হেণ্ডলাৰে তিনিটা প্রশিক্ষিত নিষিদ্ধ সামগ্ৰী ধৰা পেলোৱা কুকুৰৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

KAZIRANGA NATIONAL PARK
কাজিৰঙাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত ফৰেনছিক কে-৯ কৰ্মশালা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 3, 2025 at 5:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: অসমৰ একমাত্ৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অৱস্থিত বুঢ়াপাহাৰ ৰেঞ্জৰ ৰাইনোলেণ্ড পাৰ্কত অনুষ্ঠিত হয় ফৰেনছিক কে–৯ কৰ্মশালা ৷ যাৰ লক্ষ্য আছিল বন্যপ্ৰাণী অপৰাধৰ তদন্তক অধিক বৈজ্ঞানিক, দ্ৰুত আৰু কাৰ্যকৰী কৰা ।

সপ্তাহজুৰি চলা এই কৰ্মশালাত অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগ আৰু অসম বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ মুঠ পাঁচজন কে-৯ হেণ্ডলাৰে তিনিটা প্রশিক্ষিত নিষিদ্ধ সামগ্ৰী ধৰা পেলোৱা কুকুৰৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰে । কৰ্মশালাটো আছিল হেণ্ডলাৰকেন্দ্ৰিক, য’ত হেণ্ডলাৰ আৰু কুকুৰৰ মাজত দলীয় সংহতি, আত্মবিশ্বাস আৰু ক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ দক্ষতা উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।

প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত উন্নত আজ্ঞাবহতা, ঘ্ৰাণৰ সঠিক ব্যৱহাৰ, বন্যপ্ৰাণীৰ ফৰেনছিক জ্ঞান, কুকুৰৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ লগতে অপৰাধস্থলীৰ সম্ভেদ আৰু ম’ক পেট্ৰ’ল অনুশীলন বিশেষভাৱে অন্তর্ভুক্ত আছিল । এই অনুশীলনে হেণ্ডলাৰ আৰু কুকুৰক প্ৰকৃত তদন্ত আৰু ক্ষেত্ৰভিত্তিক অভিযানৰ সময়ত অধিক সক্ষম দল হিচাপে কাম কৰিবলৈ সহায় কৰে ।

KAZIRANGA NATIONAL PARK
পাঁচজন কে-৯ হেণ্ডলাৰে তিনিটা প্রশিক্ষিত নিষিদ্ধ সামগ্ৰী ধৰা পেলোৱা কুকুৰৰ সৈতে কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে (ETV Bharat Assam)

এই কৰ্মশালাটো আয়োজন কৰে কাৰ্তিক থেভাৰে, যি সংৰক্ষণ কাইন’লজিষ্ট তথা সংৰক্ষণ কুকুৰ প্ৰশিক্ষক, যিয়ে চেণ্ট লাইব্ৰেৰী ফৰ কনজাৰ্ভেচনৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰে । তেওঁ জনায়, “চেণ্ট লাইব্ৰেৰীৰ লক্ষ্য হৈছে গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ কে–৯ চেলৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি বন্যপ্ৰাণী (কণ্ট্ৰাবেণ্ড) ধৰা পেলোৱা কুকুৰ প্ৰশিক্ষণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ড স্থাপন কৰা, যাতে এই কুকুৰৰ সহায়ত সংগ্ৰহ কৰা প্ৰমাণ আদালতত আইনগতভাৱে গ্ৰহণযোগ্য হয় ।”

থেভাৰে লগতে কয়, “গোন্ধৰ তথ্য আৰু বৈজ্ঞানিক প্ৰশিক্ষণ পদ্ধতি বিকাশ কৰি চেণ্ট লাইব্ৰেৰীয়ে বন্যপ্ৰাণী অপৰাধৰ তদন্তক অধিক সঠিক, সামঞ্জস্যপূৰ্ণ আৰু আইনী দিশে সুৰক্ষিত কৰি তুলিছে । এই পদ্ধতিয়ে বিপন্ন প্ৰজাতিৰ সুৰক্ষা আৰু ক্ষেত্ৰভিত্তিক অভিযানত কে–৯ ইউনিটৰ ভূমিকা শক্তিশালী কৰিছে ।”

কি এই কে–৯ ডগ

কে–৯ (উচ্চাৰণ “কেনাইন”) বুলিলে বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষিত কুকুৰক বুজোৱা হয়, যিয়ে নিজৰ অতিমানৱীয় ঘ্ৰাণ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি বিস্ফোৰক, নিচাযুক্ত দ্ৰব্য, বন্যপ্ৰাণীৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী, হাতীদাঁত, গঁড়ৰ খৰ্গ বা চোৰাং চিকাৰীৰ পদচিহ্ন ধৰা পেলাব পাৰে ।

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৰ্তমান আছে দুটা কে–৯ কুকুৰ, যাৰ এজনী “কোৱাৰ্মী”, ২ নৱেম্বৰত কোৱাৰ্মীয়ে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে । এই কুকুৰবোৰে ইতিমধ্যে বহু চোৰাং চিকাৰী ধৰা, অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ আৰু বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লৈছে ।

থেভাৰে কয়, “এই কুকুৰে কেইবা কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা চোৰাংচিকাৰীৰ গোন্ধ চিনাক্ত কৰি মাটিৰ তলত পুতি থোৱা সামগ্ৰীৰো সন্ধান দিব পাৰে ।”

KAZIRANGA NATIONAL PARK
কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰা দলটো (ETV Bharat Assam)

বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ অভেদ্য অংগ

কে–৯ কুকুৰৰ আনুগত্য, মনোযোগ আৰু অক্লান্ত অধ্যৱসায়ে তেওঁলোকক বনাঞ্চল, গৰম, বান বা যিকোনো দুৰ্গম পৰিস্থিতিতো সফলতাৰে কাম কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তুলিছে । বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে চোৰাংচিকাৰী ধৰা, অবৈধ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ আৰু আহত জীৱ-জন্তুৰ স্থান চিনাক্ত কৰাত এক জীৱন ৰক্ষাকাৰী ভূমিকা পালন কৰিছে ।

এই কৰ্মশালা কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ইতিহাসত এক নতুন অধ্যায় — বিজ্ঞান, সাহস আৰু সংবেদনশীলতাৰ মিলিত ৰূপ বুলিও থেভাৰে কয় ।

লগতে পঢ়ক: শীঘ্ৰে কৰিব পাৰে পৰিকল্পনা, পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কাজিৰঙাৰ কঁহৰা

TAGGED:

FORENSIC K 9 WORKSHOP
বুঢ়াপাহাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
K 9 DOG
KAZIRANGA NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.