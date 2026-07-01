হেৰাই যোৱা নাই সততা : বিমানযাত্ৰীয়ে ঘূৰাই পালে ১০.১৪ লাখতকৈও অধিক মূল্যৰ বিদেশী মুদ্ৰাভৰ্তি বেগ

হেৰাই যোৱা নাই সততা : বিমানযাত্ৰীয়ে ঘূৰাই পালে ১০.১৪ লাখতকৈও অধিক মূল্যৰ বিদেশী মুদ্ৰাভৰ্তি বেগ
বেগটো খুলি পৰীক্ষা কৰাত তাত ১০,৭২০ মাৰ্কিন ডলাৰ, ১৭৫ চাইনীজ ইউয়ানৰ লগতে ঔষধ আৰু কিছু ব্যক্তিগত সামগ্ৰী পোৱা গৈছিল ।
Published : July 1, 2026 at 9:37 PM IST
গুৱাহাটী: কৃত্ৰিমতাই গ্ৰাস কৰা এইখন পৃথিৱীত আজিও হেৰাই যোৱা নাই মানৱতা ৷ তাৰেই এক জ্বলন্ত উদাহৰণ দেখা গ’ল গুৱাহাটীৰ বৰঝাৰস্থিত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত ৷
এই বিমানবন্দৰটোৰ দায়িত্বত থকা চিআইএছএফে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সহযোগত এজন যাত্ৰীক ১০.১৪ লাখতকৈও অধিক মূল্যৰ বিদেশী মুদ্ৰা থকা এটা বেগ নিৰাপদে ঘূৰাই দি সততাৰ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰে ।
বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, যোৱা ২৬ জুনত বিমানবন্দৰৰ টাৰ্মিনেল ১-ত এক নিয়মীয়া নিৰাপত্তা পৰীক্ষাৰ সময়ত সুৰক্ষা কৰ্মীয়ে এটা বেগ পৰিত্যক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে । নিৰাপত্তা নিয়ম অনুসৰি বেগটো তৎকালীনভাৱে বিমানবন্দৰৰ 'লষ্ট এণ্ড ফাউণ্ড'(Lost & Found) দলৰ হাতত অৰ্পণ কৰে । বেগটো খুলি পৰীক্ষা কৰাত তাত ১০,৭২০ মাৰ্কিন ডলাৰ, ১৭৫ চাইনীজ ইউয়ানৰ লগতে ঔষধ আৰু কিছু ব্যক্তিগত সামগ্ৰী পোৱা যায় ।
তাৰপিছতে বেগটোৰ প্ৰকৃত গৰাকী বিচাৰি উলিয়াবলৈ বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই চিচিটিভি ফুটেজ পৰীক্ষা কৰে । অনুসন্ধানত স্পষ্ট হয় যে বেগটো এৰি থৈ যোৱা যাত্ৰীগৰাকী প্ৰবাসী ভাৰতীয় দীপক ৰাবিভাই পেটেল ৷
অৱশ্যে তেতিয়ালৈকৈ যাত্ৰীজনে হায়দৰাবাদ অভিমুখী আন এখন বিমানত উঠি ৰাওনা হয় । পৰৱৰ্তী দিনটোত অৰ্থাৎ ২৭ জুনত সকলো আইনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি বেগটো যাত্ৰীগৰাকীৰ এজন কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত প্ৰতিনিধিক ঘূৰাই দিয়া হয় । গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত থকা এই তীব্ৰ তৎপৰতা আৰু সু-সমন্বয়ে সৰ্বত্ৰে প্ৰশংসিত হৈছে ৷ যাত্ৰীজনে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ এই মহানুভৱতাত কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: এইবাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ প্ৰায় ৩০০ বিঘা বেদখলীকৃত ভূমিত চলিব উচ্ছেদ অভিযান