প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিক্ৰী হ'ল অসমত উৎপাদিত মাচ্চা চাহ: ভাৰতীয় চাহৰ বাবে ঐতিহাসিক দিন

প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিক্ৰী হ'ল অসমত উৎপাদিত মাচ্চা চাহ: ভাৰতীয় চাহৰ বাবে ঐতিহাসিক দিন
গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰত বিক্ৰী হয় তিনিচুকীয়াৰ চোটা টিংৰাই চাহ বাগিচাত উৎপাদন কৰা মাচ্চা চাহ । প্ৰতি কেজিৰ মূল্য তিনি হাজাৰ টকা ৷
Published : July 3, 2026 at 7:52 PM IST
গুৱাহাটী/তেজপুৰ: পুনৰ ইতিহাস ৰচিলে অসমৰ চাহে । ভাৰতীয় চাহৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিত বিক্ৰী হ'ল অসমত উৎপাদিত বিখ্যাত 'মাচ্চা চাহ' ৷
শুকুৰবাৰে গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰত বিক্ৰী হয় তিনিচুকীয়াৰ চোটা টিংৰাই চাহ বাগিচাত উৎপাদন কৰা মাচ্চা চাহ । প্ৰতি কেজি তিনি হাজাৰ টকা মূল্যত মুঠ পাঁচ কেজি মাচ্চা চাহ বিক্ৰী কৰা হয় ।
ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাণিজ্যিকভাৱে মাচ্চা চাহ উৎপাদন কৰি বিক্ৰী কৰা এই প্ৰক্ৰিয়াই অসমৰ চাহ উদ্যোগক আন এক মাত্রা প্ৰদান কৰিলে । ভাৰতীয় চাহৰ বাবে ই এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰৰ ক্ৰেতা সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক দীনেশ বিহানীয়ে কয়, "ভাৰতত উৎপাদিত মাচ্চা চাহৰ প্ৰথমটো গোট শুকুৰবাৰে ২৭নং বিক্ৰীৰ যোগেদি গুৱাহাটী চাহ নিলাম কেন্দ্ৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিক্ৰী কৰা হয় । ইয়াৰ ল'ট নম্বৰ হৈছে ৭০০১ আৰু নিলামৰ মূল্য হৈছে প্ৰতি কেজিত তিনি হাজাৰ টকা । আনহাতে নিলামকাৰী সংস্থা হৈছে জে থমাছ এণ্ড কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু ক্ৰেতা হৈছে গুৱাহাটীৰ শ্বেয়নছ চাই কোম্পানী । এই নিলামত পাঁচ কেজি মাচ্চা চাহ বিক্ৰী হয় ।’’
মাচ্চা চাহৰ প্ৰসংগত দীনেশ বিহানীয়ে কয়, ‘‘মাচ্চা চাহ হৈছে বিশেষভাৱে ছাঁত গজা চাহৰ পাত মিহিকৈ পিহি সজীৱ সেউজীয়া গুড়ি কৰি তৈয়াৰ কৰা প্ৰিমিয়াম গ্ৰীণ টি । মাচ্চা চাহ নিয়মীয়া সেউজীয়া চাহৰ দৰে নহয় । সাধাৰণতে চাহ বনোৱাৰ পাছত চাহৰ গুৰিখিনি পেলাই দিয়া হয় । কিন্তু মাচ্চা চাহক পানীত হুইস্কিং কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে খোৱা হয় । যাৰ ফলত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট, এমিন’ এচিড আৰু প্ৰাকৃতিক কেফেইনৰ মাত্ৰা অধিক পোৱা যায় ।
সুস্থতা, কাৰ্যকৰী পানীয় আৰু প্ৰিমিয়াম চাহৰ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতি গ্ৰাহকৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ ফলত মাচ্চা চাহ বিশ্বজুৰি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা বিশেষ চাহৰ শ্ৰেণীসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈ পৰিছে । মাচ্চা চাহৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বিশেষ চাহিদা আছে । মাচ্চা চাহ জাপানত সৰ্বাধিক উৎপাদন হোৱাৰ লগতে জাপানত ইয়াৰ চাহিদা যথেষ্ট বেছি । সেইদৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, কানাডা, গ্ৰেট বৃটেইন, জাৰ্মানী, ফ্ৰান্স, অষ্ট্ৰেলিয়া, ছিংগাপুৰ, দক্ষিণ কোৰিয়া আদি ৰাষ্ট্ৰৰ লগতে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশসমূহতো মাচ্চা চাহত চাহিদা বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে ।’’
ইফালে এই সফলতা সন্দৰ্ভত তিনিচুকীয়াৰ চোটা টিংৰাই চাহ বাগিচাৰ সঞ্চালক মৃত্যুঞ্জয় জালানে কয়, ‘‘ভাৰতৰ প্ৰথমটো মাচ্চা ল'টৰ সফল নিলামৰ জৰিয়তে দেশখনে উচ্চ মূল্যৰ মাচ্চা ছেগমেণ্টত প্ৰৱেশৰ সূচনা কৰিছে । এয়া কেৱল এক নিলাম নহয়, ভাৰতীয় চাহ উদ্যোগৰ বাবে ই এক নতুন অধ্যায়ৰ আৰম্ভণি । ভাৰতৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ পৰা মাচ্চা চাহৰ বাণিজ্যিকভাৱে নিলাম কৰা হৈছে । গুণগত দিশৰ পৰা ভাৰততো বৰ্তমান এই চাহৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে ।
ভাৰতত এই চাহ বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰা হয় । জাপান, চীন আৰু ভিয়েটনামত মাচ্চা চাহৰ উৎপাদন হয় । মাচ্চা চাহ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী । বিগত এটা দশকৰ প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত মাচ্চা চাহৰ প্ৰডাক্সন আমি বজাৰলৈ উলিয়াই দিবলৈ সক্ষম হৈছো । জাপানৰ টেকনল'জি প্ৰয়োগ কৰি ইয়াৰ উৎপাদন কৰা হৈছে । প্ৰতি সপ্তাহে এই চাহ নিলাম কৰা হ'ব ।’’
Your favourite Matcha brew, will now be produced in Assam.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 3, 2026
Furthering our glorious tea legacy, Assam becomes the first State in India to commercially produce Matcha tea at the Chota Tingrai Tea Estate in Tinsukia.
This diversification to the viral drink will help strengthen… pic.twitter.com/Yyfigliorw
অসমৰ চাহৰ এই সফলতাক লৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে । নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘অসমৰ মাচ্চা চাহে পুনৰ এবাৰ বিশ্বমঞ্চত গঢ়িলে গৌৰৱৰ নতুন ইতিহাস । তিনিচুকীয়াৰ চোটা টিংৰাই চাহ বাগিচাই ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাণিজ্যিকভাৱে মাচ্চা চাহ উৎপাদন কৰি অসম চাহ উদ্যোগক কঢ়িয়াই আনিছে এক নতুন উচ্চতালৈ । গুৱাহাটীৰ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰত এই মাচ্চা চাহৰ প্ৰথমটো অংশ ৩,০০০ টকাত বিক্ৰী হোৱাটো অসমৰ উদ্ভাৱনী শক্তি, গুণগত মান আৰু বিশ্বমানৰ সামৰ্থৰ এক উজ্জ্বল স্বীকৃতি । জাপানৰ বিশেষজ্ঞ আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ সৈতে দীর্ঘদিনীয়া সহযোগিতাৰ ফলস্বৰূপে অসম চাহৰ এই নতুন যাত্ৰাই ভাৰত-জাপান বন্ধুত্বকো অধিক সুদৃঢ় কৰি তুলিছে । পৰম্পৰা, দক্ষতা আৰু উদ্ভাৱনৰ সুন্দৰ সমন্বয়েৰে অসমে আজি বিশ্ব চাহ উদ্যোগত এক নতুন দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।’’
লগতে পঢ়ক: ভাৰতত অসুৰক্ষিত নেকি নেপালীসকল ? প্ৰমাণ কৰিবলৈ চাইকেল চলাই অসমত উপস্থিত ভুৱন