প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ দুজনীয়া দলৰ হিমালয়স্থিত 'চিনকুন শিখৰ' আৰোহণ

প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ দুজনীয়া দলৰ হিমালয়স্থিত 'চিনকুন শিখৰ' আৰোহণ
চিনকুন শিখৰৰ ১৯,৯৫০ ফুটত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমীয়াৰ পদাৰ্পণ ।
Published : July 29, 2026 at 4:33 PM IST
গুৱাহাটী: পৰ্বতাৰোহণৰ ক্ষেত্রত অসমে আন এক সফলতা অৰ্জন কৰিলে । মাউণ্ট এভাৰেষ্ট জয় কৰি ৰূপামণি গড়ে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলাৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ দুই যুৱকে অসমৰ হৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে হিমালয়স্থিত 'চিনকুন শিখৰ' আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
অসমৰ প্ৰথমটো অভিযাত্ৰী দলৰূপে হিমাচল প্ৰদেশৰ চিনকুলাস্থিত 'চিনকুন শিখৰ -১৯,৯৫০ ফুট'ত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 'আমি বনৰীয়া বেকপেকাৰছ অৱ হাইলেণ্ডাৰ দল'-এ সফল আৰোহণ কৰে ।
আমি বনৰীয়া বেকপেকাৰছ অৱ হাইলেণ্ডাৰ দলৰ তিনিজনীয়া অভিযাত্ৰী দলৰ নেতৃত্বত আছিল অভিজ্ঞ পৰ্বতাৰোহী ৰাজেশ ৰাভা। ৰাজেশ ৰাভাৰ সৱল পৰিচালনাত অভিযাত্ৰীৰূপে থকা তেওঁৰেই সৰুপুত্ৰ দিব্যজ্যোতি ৰাভা আৰু পুত্রসম গৌৰাঙ্গ বড়োৱে ২৬ জুলাইৰ নিশা ১২ বজাত মূল আৰোহন শিবিৰৰ পৰা ৰাজেশ ৰাভাৰ নেতৃত্বত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি ২৭ জুলাইৰ ৰাতিপুৱা ৪.৩০ বজাত শিখৰৰ উচ্চতাত আৰোহণ কৰে গৌৰাঙ্গ বড়ো আৰু দিব্যজ্যোতি ৰাভাই ।
লক্ষণীয় বিষয় যে গৌৰাঙ্গ বড়ো আৰু দিব্যজ্যোতি ৰাভাৰ পৰ্বতাৰোহণৰ উচ্চ প্ৰশিক্ষণ নাই । দুয়োৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দলপতি ৰাজেশ ৰাভাৰ প্ৰশিক্ষণ তথা উদ্যমিতাত এই শিখৰ সফলতাৰে আৰোহণ কৰে । গৌৰাঙ্গ বড়ো আৰু দিব্যজ্যোতি ৰাভাই কঠিন চিনকুন শিখৰ সফল আৰোহণে বিৰল কৃতিত্ব স্থাপনৰ জৰিয়তে হাইলেণ্ডাৰ দলৰ উপৰি সমগ্ৰ অসমবাসীকে গৌৰাৱাম্বিত কৰিছে ।
ই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত ৰাজেশ ৰাভাই কয়, "আমি বনৰীয়া বেকপেকাৰছ অৱ হাইলেণ্ডাৰ দলৰ তিনিজনীয়া অভিযাত্ৰী দলে মোৰ নেতৃত্বত উদীয়মান পৰ্বতাৰোহী গৌৰাঙ্গ বড়ো আৰু দিব্যজ্যোতি ৰাভাক লগত লৈ ২১ জুলাইত মানালী চলাঙৰ পৰা শিখৰ অভিযান আৰম্ভ কৰি ২৩ জুলাইত ডাৰছা নামৰ ঠাইডোখৰত শিবিৰ পাতিছিলো । ইয়াৰ পিছত ২৪ জুলাইত পুনৰ শিবিৰ সলনি কৰি সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১৫ হাজাৰ ফুট উচ্চতাতস্থিত চিনকূনা নামৰ ঠাইডোখৰত মূল শিবিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি ২৫ জুলাইত পুনৰ শিখৰ আৰোহণৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসহ ১৮ ফুট উচ্চতাতস্থিত কঠিন আৰোহণ শিবিৰ (Summit camp) প্ৰতিষ্ঠা কৰি পুনৰ তললৈ নামি আহি ২৬ জুলাইৰ নিশা ১২ বজাত মূল শিখৰৰ উচ্চতা আৰোহণৰ বাবে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হয় ।"
তেওঁ পুনৰ কয়," ২৭ জুলাইৰ পুৱা ৫ বজাত প্ৰথমে শিখৰত উপস্থিত হয় গৌৰাঙ্গ বড়ো আৰু পিছে পিছে উপস্থিত হয় দিব্যজ্যোতি ৰাভা । দলপতি হিচাপে মোৰ পৰিচালনাত সুৰক্ষিতভাৱে দুয়োগৰাকী উদীয়মান পৰ্বতাৰোহীক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে শিখৰৰ উচ্চতাত উপস্থিত কৰাই এক বিৰল কৃতিত্ব স্থাপন কৰো । অসমৰ প্ৰথমটো অভিযাত্ৰী দলৰূপে 'চিনকুন শিখৰ-৬০৮১ মিটাৰ' আৰোহণ আমাৰ এক অন্যতম সফলতা । এই সফল শিখৰ আৰোহণ বনৰীয়া হাইলেণ্ডাৰ দলক সমৃদ্ধ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ অসমবাসীকে গৌৰৱান্বিত কৰিছে । আমাৰ বনৰীয়া হাইলেণ্ডাৰ দলৰ এই সফলতা সমগ্ৰ অসমবাসীৰে সফলতা ।"
উল্লেখ্য যে আমি বনৰীয়া বেকপেকাৰছ অৱ হাইলেণ্ডাৰ দলৰ বাৰ্ষিক শিখৰ আৰোহণ অভিযানৰ অৰ্ন্তগত হিমালয়স্থিত চিনকুন শিখৰ আৰোহণ অভিযানৰ বাবে ১৮ জুলাইত বিৰুবাৰীত এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । ৰাজেশ ৰাভাৰ বাসভৱনত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানটোত বিশিষ্ট পৰ্বতাৰোহী শৈলেন দাস আৰু উপেন চক্ৰৱৰ্তী, অসম স্কাউট এণ্ড গাইডৰ জিলা উপাযুক্ত লিপিকা বৰুৱা, বিশিষ্ট মহিলা পৰ্বতাৰোহী কুকি দাসৰ উপৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকি শিখৰ অভিযান যাত্রাৰ ফ্লেগ অফ কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে হিমালয়স্থিত 'চিনকুন শিখৰ' হৈছে ভাৰতৰ হিমাচল প্ৰদেশ আৰু লাডাখ সীমান্তৰ লাহোৱল উপত্যকাত অৱস্থিত এক অত্যন্ত দুৰ্গম তথা আকৰ্ষণীয় পৰ্বত শৃংগ । চিনকুন শিখৰৰ উচ্চতা সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ৬০৩০ মিটাৰৰ পৰা ৬১২৭ মিটাৰ (১৯,৯৫০ ফুট)। ই বিখ্যাত চিনাকুনা পাছৰ ওচৰত অৱস্থিত ।
লগতে পঢ়ক:লখিমপুৰৰ পৰা হিমালয়ৰ সৰ্বোচ্চ শিখৰলৈ... সফলতাৰ ধ্বজাবাহী ৰূপামণি গড়ৰ মনৰ কথা
এভাৰেষ্ট জয়ী অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰূপামণি গড়ক মুখ্যমন্ত্রীৰ সম্বৰ্ধনা: আইটিবিপিৰ অনুমতি সাপেক্ষে অসম আৰক্ষীত দিয়া হ'ব চাকৰি
এভাৰেষ্টৰ শিখৰত ভৰি থোৱা প্ৰথম অসমীয়া মহিলাৰ খ্যাতি আৰ্জিলে ৰূপামণিয়ে