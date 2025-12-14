ETV Bharat / state

কাৰ অধীনত অসমত প্ৰথমগৰাকী বাংলাদেশী মহিলাক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান

শ্ৰীভূমিৰ এগৰাকী মহিলাক ‘কা’ অধীনত নাগৰিকত্ব প্ৰদান । বাংলাদেশৰ পৰা ভাৰতলৈ প্ৰব্ৰজন কৰি ‘কা’ৰ অধীনত নাগৰিকত্ব লাভ কৰা তেওঁ অসম তথা উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ।

Citizenship Amendment Act
অধিবক্তা ধৰ্মান্ধ দেব (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 14, 2025 at 11:21 AM IST

2 Min Read
শিলচৰ : অসমত পুনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন ২০১৯ ৰ অধীনত দুই বাংলাদেশী হিন্দু নাগৰিকে লাভ কৰিলে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব ৷ বৰাকৰ শ্ৰীভূমি জিলাৰ বদৰপুৰৰ বেনাৰ্জী উপাধিৰ এগৰাকী মহিলা আৰু কাছাৰৰ শিলচৰ চহৰৰ গোস্বামী উপাধিৰ এজন ব্যক্তিয়ে ‘কা’ ৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰে ৷ বদৰপুৰৰ মহিলাগৰাকীয়ে ২০০৭ চনত ভাৰতত প্ৰবেশ কৰে আৰু তেওঁ বিবাহসূত্ৰে নাগৰিকত্ব লাভ কৰে ৷

নাগৰিকত্ব লাভত দুই বাংলাদেশীক সহায় কৰা শিলচৰৰ অধিবক্তা ধৰ্মান্ধ দেবে জানিবলৈ দিয়া মতে, বদপুৰৰ বেনাৰ্জী উপাধিৰ এগৰাকী বাংলাদেশী মহিলাসহ শিলচৰ চহৰৰ গোস্বামী উপাধিৰ এজন বৃদ্ধ লোকে শুকুৰবাৰে ‘কা’ অধীনত ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰে ৷ তেওঁ কয় বদৰপুৰত বসবাস কৰা মহিলাগৰাকী মূলত বাংলাদেশৰ চট্টগ্ৰামৰ বাসিন্দা ৷ ২০০৭ চনত পৰিয়ালৰ এজন লোকৰ চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁ শিলচৰ মেডিকেল কলেজত আহিছিল আৰু তাতে তেওঁৰ পৰিচয় হয় বদৰপুৰৰ এজন চিকিৎসকৰ সৈতে ৷ পাছত চিকিৎসকগৰাকীৰ সৈতে তেওঁৰ বিবাহ হয় ৷

অধিবক্তা ধৰ্মান্ধ দেব (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয় যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন ২০১৯ জাৰি হোৱাৰ পাছত মহিলাগৰাকীয়ে নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰে আৰু বিবাহসূত্ৰে মহিলাগৰাকীয়ে শুকুৰবাৰে নাগৰিকত্ব লাভ কৰে ৷ অধিবক্তা ধৰ্মান্ধ দেবে জানিবলৈ দিয়া মতে, বদৰপুৰৰ মহিলাগৰাকী বিবাহসূত্ৰত ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰা উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথম নাগৰিক ৷

আনহাতে ‘কা’ ৰ অধীনত ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী বাংলাদেশী হৈছে শিলচৰ চহৰৰ গোস্বামী উপাধিৰ ৬১ বছৰীয়া এজন বৃদ্ধই ৷ ১৯৭৫ চনত বাংলাদেশৰ মৌলভীবজাৰ জিলাৰ পৰা পৰিয়ালসহ তেওঁ ভাৰতলৈ আহিছিল ৷ পাছত তেওঁ শিলচৰ চহৰত বসবাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ ‘কা’ বলবৎ হোৱাৰ পাছত তেওঁ আবেদন কৰিছিল আৰু শুকুৰবাৰে তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰে বুলি অধিবক্তা ধৰ্মান্ধ দেবে জনায় ৷

ধৰ্মান্ধ দেবে জানিবলৈ দিয়া মতে, অসমত ‘কা’ৰ অধীনত বৰ্তমানলৈ ৪ জন লোকে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছে ৷

