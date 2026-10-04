কেইবাশ বিলুপ্তপ্ৰায় 'শামুকভঙা' চৰাইৰ নিশ্চিন্ত বাসস্থান, বাৰপূজীয়াৰ এজোপা গছ

কেইবাশ বিলুপ্তপ্ৰায় 'শামুকভঙা' চৰাইৰ নিশ্চিন্ত বাসস্থান, বাৰপূজীয়াৰ এজোপা গছ
মৰিগাঁৱত শামুকভঙা চৰাইৰ বসতি । তিনিবছৰে ৰক্ষণাবেক্ষন দিছে ৰাইজে ।
Published : October 4, 2026 at 11:29 AM IST
মৰিগাঁও: ব্যস্ত ৰাজপথৰ কাষৰ পৰিৱেশ সাধাৰণতে গাড়ী-মটৰৰ শব্দ, ধূলি-ধোঁৱা আৰু মানুহৰ ব্যস্ততাৰে মুখৰিত হৈ থাকে । কিন্তু নগাঁও-মৰিগাঁও সংযোগী ব্যস্ত মুখ্য পথটোৰ পাৰৰ বাৰপূজীয়া অঞ্চলত এতিয়া একেবাৰে ওলোটা আৰু এক বিৰল প্ৰাকৃতিক নান্দনিক দৃশ্য দেখা গৈছে ।
গতানুগতিক ব্যস্ততাৰ মাজতেই পথৰ দাঁতিত কলকলাই উঠিছে কেইবাশও বিলুপ্তপ্ৰায় হিচাপে বিবেচিত 'শামুকভঙা' প্ৰজাতিৰ বনৰীয়া চৰাই । বিগত প্ৰায় তিনিটা বছৰে এই সুন্দৰ চৰাইজাকে বাৰপূজীয়াৰ এই বিশেষ স্থানটোক নিজৰ আটাইতকৈ নিৰাপদ বাসস্থান হিচাপে বাছি লৈছে ।
বাৰপূজীয়া অঞ্চলৰ পথৰ দাঁতিত থকা এটা পুৰণি পৰিত্যক্ত গৃহ আৰু তাৰ ঠিক কাষতে লাগি থকা কেইবাজোপাও ওখ গছ এতিয়া এই চৰাইজাকৰ মূল আশ্ৰয়স্থল । চৰাইবোৰে পথৰ একেবাৰে কাষতে এনেদৰে মানুহৰ কোলাহলৰ মাজতো কোনো ভয়-সংকোচ নোহোৱাকৈ মুকলিকৈ অসংখ্য চৰাই উৰি থকা দৃশ্যই এতিয়া প্ৰতিগৰাকী পথচাৰী তথা স্থানীয় ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । এই বাটেৰে যোৱা প্ৰতিজন পথচাৰী বা চালকে ক্ষন্তেকৰ বাবে ৰৈ হলেও এই মনোৰম দৃশ্য নিজৰ চকুত আবদ্ধ কৰাৰ লগতে চৰাইবোৰৰ মনোৰম কাৰ্য-কলাপ আৰু কলকলনি প্ৰত্যক্ষ কৰা দেখা যায় ।
কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল এই আশ্ৰয়স্থলৰ
স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ তথা সচেতন ৰাইজৰ সূত্ৰে জানিব পৰা মতে, প্ৰায় তিনি বছৰৰ আগতে মাত্ৰ ৫-১০ টা চৰাইৰ এটা সৰু দলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই স্থানত আহি আশ্ৰয় লৈছিল । কিন্তু সময়ৰ লগে লগে অঞ্চলটোৰ শান্ত আৰু শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ, স্থানীয় ৰাইজৰ নিৰাপত্তা আৰু কাষৰীয়া বিল, জলাশয় বা কৃষি পথাৰসমূহত প্ৰচুৰ পৰিমাণে খাদ্যৰ বিশেষকৈ ইহঁতৰ প্ৰিয় খাদ্য শামুক, সৰু মাছ, ভেঁকুলী আদি সহজ উপলব্ধতাৰ বাবে চৰাইৰ সংখ্যা দিনক দিনে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে ।
বৰ্তমান ইয়াত কেৱল কেইটামান চৰায়েই নহয়, বৰঞ্চ কেইবাশও শামুকভঙা চৰায়ে একেলগে বৃহৎ কলনি সাজি এক অপূৰ্ব পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
পৰিৱেশিক তাৎপৰ্য আৰু আশাৰ ৰেঙনি
সমগ্ৰ বিশ্বতে অনিয়ন্ত্ৰিত নগৰীকৰণ, পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যহীনতা, বাসস্থান ধ্বংস আৰু জলাশয়সমূহ পোত যোৱাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত শামুকভঙাকে ধৰি বহু প্ৰজাতিৰ জলচৰ তথা বন্য চৰাইৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাইছে ।
এনে এক সংকটজনক সময়ছোৱাত নগাঁও আৰু মৰিগাঁৱৰ সীমান্তৱৰ্তী বাৰপূজীয়াৰ দৰে ঘনবসতিপূৰ্ণ আৰু ব্যস্ত পথৰ কাষত এইদৰে সামূহিকভাৱে বিলুপ্তপ্ৰায় চৰাইৰ মুক্ত বিচৰণ আৰু বংশবৃদ্ধিয়ে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা পৰিৱেশবিদসকলৰ মনত এক নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ।
চৰাইবিধৰ মুখ্য বৈশিষ্ট আৰু শাৰীৰিক গঠন
- বিশেষ ধৰণৰ ঠোঁট: পূৰ্ণবয়স্ক চৰাইবোৰৰ ওপৰৰ আৰু তলৰ ঠোঁট দুখনৰ মাজত এক বিশেষ ভাঁজ বা খালী ঠাই থাকে । কেৱল ঠোঁটৰ একেবাৰে মূৰৰ অংশটোহে পৰস্পৰৰ সৈতে লাগে । এই বিশেষ গঠনৰ বাবে ইহঁতে শামুকৰ খোলা সহজতে ভাঙিব পাৰে । পোৱালি অৱস্থাত কিন্তু এই ফাঁকটো নাথাকে ।
- পাখিৰ ৰং: প্ৰজননৰ সময়ত ইহঁতৰ গাৰ ৰং জিলিকি থকা বগা আৰু পাখিৰ মূৰবোৰ জিলিকি থকা ক'লা ৰঙৰ হয় । প্ৰজননৰ বাহিৰৰ সময়ত সমগ্ৰ শৰীৰটো ঈষৎ ধোঁৱাবৰণীয়া হৈ পৰে ।
- আকাৰ: ঠিয় হৈ থাকিলে ইহঁতৰ উচ্চতা প্ৰায় ৬৮-৮১ ছেণ্টিমিটাৰ হয় ।
সংৰক্ষণৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ
বাৰপূজীয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে চৰাইজাকক নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ দৰেই মৰম আৰু সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে । কোনো ব্যক্তিয়ে যাতে এই চৰাইবোৰৰ ওপৰত উপদ্ৰৱ কৰিব বা চিকাৰ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ প্ৰতি স্থানীয় ডেকা-বুঢ়া সকলোৱে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে ।
চৰাইজাকে যাতে ভৱিষ্যতেও কোনো বাধা বা ভয় অবিহনে নিজৰ অস্তিত্ব বজায় ৰাখিব পাৰে আৰু অঞ্চলটো এটা পক্ষী অভয়াৰণ্য বা সংৰক্ষিত এলেকালৈ ৰূপান্তৰিত হয়, তাৰ বাবে বন বিভাগ, জিলা প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰক এই বিশেষ স্থানটোক আনুষ্ঠানিকভাৱে সুৰক্ষিত অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰিবলৈ সচেতন ৰাইজে সজোৰে দাবী জনাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়,"আমাৰ বাৰপূজীয়া অঞ্চলত আজি তিনি চাৰি বছৰৰ পৰা দেখা গৈছে, নগাঁও-মৰিগাঁও ঘাইপথৰ কাষতে এজোপা গছত শামুকভঙা চৰায়ে বসতি লৈছেহি । এই শামুকভঙা চৰাইটো প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বাবে, ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা এটা প্ৰজাতি । ওচৰৰ যিবোৰ জলাশয় থাকে, তাৰ যিবোৰ জলজ প্ৰাণী, সেইবোৰক খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে । আমাৰ ৰাইজে চৰাইবিধ সংৰক্ষণৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা চলাই আছে । আমি ৰাইজে আশা ৰাখিম যে চৰকাৰে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াব ।"