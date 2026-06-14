ETV Bharat / state

মহানগৰীৰ পদপথৰ খুচুৰা দোকানবোৰ সুৰক্ষিত কৰা হ'ব খিলঞ্জীয়াৰ বাবে

দেওবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কার্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দলৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র ব্রজেন মহন্তই নৱনিযুক্ত এনডিএ চৰকাৰৰ এই অভিনৱ পদক্ষেপক আদৰণি জনায় ।

FOOTPATH RETAIL SHOPS
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 14, 2026 at 6:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পদপথৰ খুচুৰা দোকানবোৰত চলিব খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব । চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত এক জৰীপৰ ভিত্তিত অচিনাকি তথা বহিৰাগত লোকৰ হাতত থকা খুচুৰা দোকানসমূহক নাকী লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব অসম চৰকাৰে । যোৱা ১৩ জুন তাৰিখে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা মিডিয়া কনক্লেভত উক্ত কথা সদৰী কৰিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ।

দেওবাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কার্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দলৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র ব্রজেন মহন্তই নৱনিযুক্ত এনডিএ চৰকাৰৰ এই অভিনৱ পদক্ষেপক আদৰণি জনায় ।

উল্লেখযোগ্য যে, গুৱাহাটীত প্রায় ১ লাখতকৈও অধিক লোকে সম্পূর্ণ অবৈধভাৱে পদপথসমূহ দখল কৰি ব্যৱসায় চলাই আহিছে । এইসকল লোকৰ ৮০ শতাংশতকৈও অধিক লোক অচিনাকি অথবা বহিৰাগত । এই অচিনাকি তথা বহিৰাগত লোকসকলে দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ টকাৰ ব্যৱসায় কৰে অথচ চৰকাৰলৈ এটকাও কৰ প্রদান নকৰে । গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অধিকাংশ বাসিন্দা খিলঞ্জীয়া হোৱাৰ বিপৰীতে ব্যৱসায়-বাণিজ্যসমূহ ক্রমে অচিনাকি আৰু বহিৰাগত লোকৰ হাতলৈ গৈছে ।

কোনোধৰণৰ নীতি-নির্দেশনা নমনাকৈ এই অচিনাকি আৰু বহিৰাগত লোকসকলে যধে-মধে পদপথসমূহ দখল কৰি সমগ্ৰ গুৱাহাটীতে এক অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে ব্যৱহৃত সামগ্রীসমূহে নলা-নর্দমা বন্ধ কৰি পেলোৱাৰ ফলত কৃত্রিম বানৰো সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে । লগতে যধে-মধে স্থাপন কৰা এই দোকানসমূহে ব্যাপক যান-জঁটৰো সৃষ্টি কৰে । গতিকে এই লোকসকলক নাকী লগাই এক ব্যৱস্থিত প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে কেৱল খিলঞ্জীয়া লোকেহে গুৱাহাটীত ব্যৱসায় কৰাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ জৰীপৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি মুখপাত্র গৰাকীয়ে সদৰী কৰে ।

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পদপথৰ ব্যৱসায়সমূহক সংগঠিত কৰি নৱনির্মিত উৰণসেতুসমূহৰ লগতে প্রশাসনে নির্দিষ্ট কৰি দিয়া অন্যান্য ঠাইত কেৱল খিলঞ্জীয়াৰ বাবেহে ব্যৱসায়ৰ অনুমতি প্রদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । আনহাতে, যোৱা ১৩ জুন তাৰিখে অসমৰ চৰকাৰৰ তৃতীয়খন কেবিনেটত ১৮ বছৰ ঊৰ্ধৰ লোকৰ বাবে আধাৰকাৰ্ডৰ বাবে নামভর্তি নিষিদ্ধকৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰে । অসম চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপকো ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে আদৰণি জনায় ।

অসমৰ সুৰক্ষা, খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ আৰু ভৱিষ্যত ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক আৰু সাহসী পদক্ষেপ বুলি মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ব্যক্ত কৰে । এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে অসমলৈ দৈনিক প্ৰব্ৰজন কৰি থকা পূর্ববংগীয় তথা বহিৰাজ্যৰ লোকসকলে আধাৰ পঞ্জীয়নৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন সুবিধাসমূহ ভোগ কৰি থকাৰ বাট বন্ধ হ'ব ।

অদূৰ ভৱিষ্যতে ৰাজ্যৰ ব্যৱসায়-বাণিজ্য, চাকৰি তথা অন্যান্য সকলো ক্ষেত্ৰতে অসমৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজেহে সুবিধা লাভ কৰিব । খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰে কোনোধৰণৰ আপোচ নকৰে বুলিও মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে মত ব্যক্ত কৰে । মুঠৰ ওপৰত অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ এনডিএ চৰকাৰ ৷

উল্লেখ্য যে, এই সংবাদমেলত বিজেপি দলৰ আন দুগৰাকী মুখপাত্র বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰী আৰু প্ৰাঞ্জল কলিতাও উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: লজ্জাজনক ঘটনা, ধনদাবী গোচৰত পুনৰ জাতীয় সংগঠনৰ চাৰি সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ

TAGGED:

গুৱাহাটীৰ পদপথৰ দোকান
পদপথৰ খুচুৰা দোকান
অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোক
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কার্যালয়ত সংবাদমেল
FOOTPATH RETAIL SHOPS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.