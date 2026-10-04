কোকৰাঝাৰ CITৰ ছাত্ৰী নিৱাসত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া: খাদ্য যোগানধৰা ঠিকাদাৰ কনক ব্ৰহ্মক গ্ৰেপ্তাৰ

কোকৰাঝাৰ CITৰ ছাত্ৰী নিৱাসত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া: খাদ্য যোগানধৰা ঠিকাদাৰ কনক ব্ৰহ্মক গ্ৰেপ্তাৰ
চিআইটিৰ খাদ্য বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনাৰে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰু কেইবাগৰাকী আটক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
Published : October 4, 2026 at 7:29 AM IST
কোকৰাঝাৰ : কোকৰাঝাৰৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ চিআইটিৰ গাম্বাৰী ছিখলা ছাত্ৰী নিৱাসত খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনাৰে জড়িত থকাৰ অভিযোগত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে খাদ্য যোগানধৰা ঠিকাদাৰ কনক ব্ৰহ্মক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷ জিলা আয়ুক্ত পংকজ চক্ৰৱৰ্তীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত ব্ৰহ্মক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
চিআইটিৰ গাম্বাৰী ছিখলা ছাত্ৰী নিৱাসত খাদ্য বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ ৬২ গৰাকীকৈ ছাত্ৰী চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছিল । এই ঘটনাই ৰাজ্যৰ চৌদিশে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু সকলোৱে দোষীৰ শাস্তি দাবী কৰিছিল । এবছু আৰু আছুৰ যৌথ প্ৰতিনিধি দলেও ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তিৰ পোষকতা কৰিছিল ।
ইয়াৰ পাছতেই জিলা দণ্ডাধীশ তথা জিলা আয়ুক্ত পংকজ চক্ৰৱৰ্তীয়ে জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক অক্ষত গাৰ্গৰ লগত ২৯ ছেপ্টেম্বৰত চিআইটি পৰিদৰ্শন কৰি ঘটনাৰ বুজ লয় ৷ তেওঁ ভুক্তভোগী ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰাৰ লগতে পঞ্জীয়ক অধ্যাপক হেমন্ত কলিতাৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হৈছিল ৷
উক্ত দিনাই জিলা দণ্ডাধীশগৰাকীয়ে চিআইটি কৰ্তৃপক্ষক ২৪ ঘন্টাৰ ভিতৰত কৈফিয়ৎ তলব কৰাৰ লগতে তদন্ত কমিটী গঠন কৰি দিছিল । তদন্ত কমিটীৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি চিআইটি কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবেই খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হোৱাটো স্পষ্ট হৈ পৰে। ইয়াৰ পিছতে ১ অক্টোবৰৰ নিশা জিলা দণ্ডাধীশ পংকজ চক্ৰবৰ্তীৰ পৰামৰ্শমতে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত দণ্ডাধীশ কৃশান জ্যোতি ডেকাই কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ১৬৫/২০২ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰে ৷
উক্ত গোচৰৰ ভিত্তিত শনিবাৰে গাম্বাৰী ছিখলা ছাত্ৰী নিৱাসৰ খাদ্য যোগানদাতা কোকৰাঝাৰৰ কনক ব্ৰহ্মক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । কোকৰাঝাৰ থানাত ৰজু হোৱা গোচৰ (নং ১৬৫/২৬) আৰু ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ধাৰা ১২৩/১২৫/৩১৬/ ২৭১/২৭৪/ ২৭৫ মৰ্মে শনিবাৰে কনক ব্ৰহ্মক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
কোকৰাঝাৰ জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা দণ্ডাধীশ পংকজ চক্ৰবৰ্তীয়ে ইতিপূৰ্বেই সংবাদমাধ্যমৰ আগত চিআইটিৰ ঘটনাত গাফিলতি স্পষ্ট বুলি স্বীকাৰ কৰিছিল । শিক্ষাৰ্থীসকলে বাৰে বাৰে অতি নিম্নমানৰ খাদ্য দিয়াৰ অভিযোগ কৰাৰ পিছতো চিআইটিৰ সংশ্লিষ্ট পক্ষই কোনো কাণসাৰ দিয়া নাছিল বুলি জিলা আয়ুক্তই সদৰী কৰিছিল।
ইপিনে চিআইটিত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হোৱা ঘটনা আৰু প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্তৃপক্ষৰ চৰম গাফিলতিকে ধৰি কেবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত জোৰদাৰ কৰি তুলিছে । ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে কেইবাগৰাকীক আটক কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে । আৰক্ষীৰ এই সাম্ভাব্য পদক্ষেপক লৈ চিআইটি কৰ্তৃপক্ষ আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত এতিয়া একপ্ৰকাৰ আতংক তথা হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।