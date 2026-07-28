সৰুপথাৰত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ, প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ অভিযান, ৪ কুইণ্টলতকৈ অধিক প্লাষ্টিক জব্দ

সৰুপথাৰত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ, প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ অভিযান, ৪ কুইণ্টলতকৈ অধিক প্লাষ্টিক জব্দ
সৰুপথাৰ নগৰৰ এম এছ সাহা ষ্টৰ নামৰ বিপণিত অভিযান চলিল ৷
Published : July 28, 2026 at 5:14 PM IST
সৰুপথাৰ: মঙলবাৰে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ তত্ত্বাৱধানত সৰুপথাৰ সমজিলা পৌৰসভাৰ বৃহৎ অভিযান । সৰুপথাৰ নগৰৰ এম এছ সাহা ষ্টৰ নামৰ গেলামালৰ বিপণিখনৰ তিনিটাকৈ গুদামৰ লগতে আন দুখন দোকানত অভিযান চলোৱা হয় ৷ গুদামসমূহৰ পৰা প্ৰায় ৪ কুইণ্টলতকৈ অধিক নিষিদ্ধ প্লাষ্টিক জব্দ কৰে আভিযানকাৰী দলটোৱে ।
উল্লেখ্য যে উক্ত এম এছ সাহা ষ্টৰ নামৰ দোকানখনক পূৰ্বেও সৰুপথাৰ পৌৰসভাই কেইবাবাৰো জৰিমনা বিহিছিল বুলি জানিবলৈ দিছে ৷ লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে জব্দ হোৱা প্লাষ্টিকসমূহ ক'ৰ পৰা অনা হৈছে তাৰ কোনো ধৰণৰ ঠিকনা পেকেটসমূহত উল্লেখ নাই বুলি প্ৰদূষণ মুক্ত বৰ্ডৰ বিষয়াই জানিবলৈ দিছে । আনহাতে, গেলামালৰ বিপণিখনত ওলাল ম্যাদ উকলি যোৱা সামগ্ৰীও ।
প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগৰ বিষয়াই কয়, "প্লাষ্টিক সামগ্ৰীখিনি ধৰা হৈছে ৷ আমি প্ৰায় দুই কুইন্টলৰ ওপৰত সামগ্ৰী জব্দ কৰিছো । এম এছ সাহা নামৰ এই দোকানখনৰ পৰা তৃতীয়বাৰৰ বাবে এওঁলোকৰ পৰা এই সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে ৷"
ইপিনে খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াই ম্যাদ ওকলা সামগ্ৰী পোৱাৰ পিছতেই কয়,"আজি সাহা ষ্টৰত কিছুমান ম্যাদ উকলি যোৱা বস্তু পোৱা গৈছে ৷ বিস্কুটৰ পেকেটসহ খাদ্য সামগ্ৰী আৰু কিছুমান নিগনিয়ে খোৱা বস্তু পোৱা গৈছে ৷"
সৰুপথাৰ পৌৰসভাৰ পৌৰপতিগৰাকীয়ে কয়, "প্লাষ্টিকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান এতিয়া চলি আছে সৰুপথাৰত । ইতিমধ্যে এটা গুদামত তিনি কুইণ্টলতকৈ অধিক ১২০ মাইক্ৰনৰ তলৰ প্লাষ্টিক পোৱা গৈছে ৷ এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰাই ইমানখিনি প্লাষ্টিক জব্দ কৰা হৈছে । তেওঁক ইয়াৰ পূৰ্বে দুবাৰ জৰিমনা বিহা হৈছিলে, এইটো তৃতীয়বাৰ ৷"
লগতে পঢ়ক: সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে এজনক