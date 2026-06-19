ETV Bharat / state

আইচক্ৰীম নে বৰবিহ ! মঙলদৈত চলিল খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান

শিশুক আইচক্ৰীমৰ নামত বৰবিহ খুৱাই আছে আপুনি ! আপোনাৰ সন্তানক ঠাণ্ডা সোৱাদযুক্ত আইচক্ৰীম হাতত দিয়াৰ পূৰ্বে পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন...

Food safety department raid conducted at ice cream factory in Mangaldoi
আইচক্ৰীম ফেক্টৰীত চলিল খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 5:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ: পাচলিত বৰবিহ, ফল-মুলত বৰবিহ, এইবাৰ মঙলদৈত শিশু খাদ্যৰ নামতো বৰবিহ খুৱাই থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে । এই গৰমৰ দিনত কণ কণ শিশুসকলৰ অতি প্ৰিয় খাদ্য হ'ল বৰফ বা আইচক্ৰীম ।

কিন্তু আপোনাৰ সন্তানক বৰফ বা আইচক্ৰীম হাতত দিয়াৰ পূৰ্বে এশবাৰ চিন্তা কৰিব । কিয়নো অতি লেতেৰা পৰিৱেশত বৰফ, আইচক্ৰীম প্ৰস্তুত কৰি আহিছে মঙলদৈৰ ফেক্টৰীসমূহত । কেইজনমান অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে কোনো নীতি-নিৰ্দেশনা, পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা নোহোৱাকৈ, ম্যাদ উকলি যোৱা ৰাসায়নিক সামগ্ৰীৰে বনাই আছে বৰফ বা আইচক্ৰীম ।

আইচক্ৰীম ফেক্টৰীত চলিল খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান (ETV Bharat Assam)

য'ত তথাকথিত শাসকীয় দলৰ প্ৰতিনিধি বুলি দাবী কৰা মাছৰ ব্যৱসায়ীও সাঙোৰ খাই আছে সেই তালিকাত । অপৰিষ্কাৰ পৰিৱেশত লেতেৰা পানীৰেই প্ৰস্তুত কৰিছে এইসমূহ বৰফ, আইচক্ৰীম । বিশেষকৈ মঙলদৈ চহৰৰ মাছৰ বজাৰৰ লগতে লাগি থকা কেইবাটাও বৰফ ফেক্টৰীত বৃহস্পতিবাৰে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে অভিযান চলাই । অভিযানৰ সময়ৰ ফেক্টৰীৰ পৰিৱেশ দেখি চকু কঁপালত উঠে খোদ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰে ।

Food safety department raid conducted at ice cream factory in Mangaldoi
অপৰিস্কাৰ বৰফ তৈয়াৰ কৰা স্থান (ETV Bharat Assam)
Food safety department raid conducted at ice cream factory in Mangaldoi
আইচক্ৰীম ফেক্টৰীৰ কদৰ্যময় পৰিৱেশ (ETV Bharat Assam)

আইচক্ৰীমত ব্যৱহাৰ কৰা জুলীয়া পদাৰ্থ সমূহৰো ম্যাদ কেতিয়াবাই উকলি যোৱা । এনেদৰে কণ কণ ল'ৰা-ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰলৈ লৈ গৈছে এইসকল অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কণ কণ শিশুৰ দেহত বিভিন্ন ৰোগে দেখা দিয়াৰো সম্ভাৱনা অধিক ।

অভিযান চলাই খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ পৰিদৰ্শক প্ৰীতম শৰ্মাই কয়,"আমি মঙলদৈ মাছ বজাৰৰ কাষত থকা দুটা আইচক্ৰীম ফেক্টৰীত অভিযান চলাওঁ । মুস্কান আইচক্ৰীম নামৰ ফেক্টৰীটোত পৰিস্কাৰ-পৰিচ্চন্নতাৰ অভাৱ, ঘৰটোৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া ।"

Food safety department raid conducted at ice cream factory in Mangaldoi
ম্যাদ উকলি যোৱা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ (ETV Bharat Assam)

শৰ্মাই কয়,"মালিকক লগ পোৱা নাই, মালিকে আমাক সহযোগ কৰা নাই, গতিকে লাইচেন্স আদিৰ কথা জানিব পৰা নাই । তেওঁলোকক আমি সাত দিন সময় দিছোঁ, সাতদিনৰ ভিতৰত ফেক্টৰী চাফ-চিকুণ কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ । যদি নকৰে পিছত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"

Food safety department raid conducted at ice cream factory in Mangaldoi
লেতেৰা বৰফ তৈয়াৰ কৰা সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰোপৰি পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে কয়,"ফেক্টৰীটো সম্পূৰ্ণ লেতেৰা, গতিকে তেওঁলোকক জাননী দিয়া হৈছে । পিছত যি হ'ব, সেয়া বিভাগীয়ভাৱে কৰা হ'ব । তেওঁলোকে অভিযোগ দি আছে পৌৰসভাই ঘৰটো বান্ধি দিয়া নাই, ভাল কৰিবলৈ পাৰ্মিচন দিয়া নাই । কিন্তু এনে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত ল'ৰা-ছোৱালীয়ে খোৱা বৰফবোৰ বনাই থাকিব, এই কথা যুক্তি সংগত নহয় ।"

ম্যাদ উকলি যোৱা ৰাসায়ণিক পদাৰ্থ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"ৰাসায়নিক পদাৰ্থবোৰৰ ভিতৰত আমি কিছুমান ম্যাদ উকলি যোৱা বস্তু পাইছোঁ, সেইখিনি আমি জব্দ কৰিছোঁ, পৰীক্ষা কৰা হ'ব, পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত বিভাগীয়ভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । পদপথত বিক্ৰী কৰা বৰফ, আইচক্ৰীম আদি এনেকুৱা ফেক্টৰীৰ পৰাই ওলাই, গতিকে এই ফেক্টৰীসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব ।"

লগতে পঢ়ক: বিশ্বৰ শীৰ্ষ বিজ্ঞানীৰ তালিকাত তেজপুৰৰ ড° গৌতম দাস, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৩ অধ্যাপক

ধুবুৰীত যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শিক্ষকক নিলম্বন

TAGGED:

লেতেৰা আইচক্ৰীম ফেক্টৰী
খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ
মঙলদৈ
ইটিভি ভাৰত অসম
FOOD SAFETY DEPARTMENT RAID

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.