ETV Bharat / state

বৰপেটাৰোডৰ ফলৰ বজাৰত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান

দুদিন পূৰ্বে বৰপেটাৰোডৰ পাইকাৰী পাচলি বজাৰৰ এক ভয়ংকৰ কাণ্ড সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে সষ্টম হৈছে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ ।

Food Safety Department
বৰপেটাৰোডৰ ফলৰ বজাৰত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 9:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা: ৰাজ্যত বৰ্তমান ফল আৰু শাক-পাচলিত বিষাক্ত দ্ৰব্য প্ৰয়োগক লৈ তীব্ৰ উৎকণ্ঠাৰ সৃষ্টি হৈছে । ফল পকাবলৈ আৰু শাক-পাচলি সতেজ কৰি ৰাখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এই বিষাক্ত ৰাসায়নিক পদাৰ্থ মানুহৰ বাবে বৰবিহ হৈ পৰিছে । যাৰ ফলস্বৰূপে মানুহৰ মাজত তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে সংশ্লিষ্ট বিভাগেও এইক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । তাৰ মাজতে বৰপেটাৰোডৰ ফলৰ বজাৰত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে বুধবাৰে অভিযান চলায় ৷

কিন্তু খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযানৰ উমান পাই নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰি পলাই পত্ৰং দিয়ে ব্যৱসায়ীসকলে । ইয়াৰ মাজতে কাৰ্বাইড ব্যৱহাৰ কৰাৰ সন্দেহত দুজন ফল বিক্ৰেতাক বৰপেটাৰোড আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ।

দুদিন পূৰ্বে বৰপেটাৰোডৰ পাইকাৰী পাচলি বজাৰৰ এক ভয়ংকৰ কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছিল আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে সষ্টম হৈছে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ । স্থানীয় ৰাইজে জনোৱা অনুসৰি, বুধবাৰে বৰপেটাৰোডৰ ফলৰ বজাৰত হঠাতে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ পৰা এক বিশেষ অভিযান চলোৱা আৰম্ভ কৰে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত হোৱাৰ পিছতে বৰপেটাৰোড বাছ আস্থানৰ কাষতে থকা পাইকাৰী ফল বিক্ৰেতাসকলে নিজৰ ব্যবসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰি পলাই পত্ৰং দিয়ে ।

স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

এইক্ষেত্ৰত ফলৰ দোকানত কাম কৰা এজন শ্ৰমিকে জনায়, "ফল পকাবলৈ এবিধ বিশেষ ধৰণৰ ৰাসায়নিক ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু তাৰে চেকিং অহাৰ বাবে আজি বৰপেটাৰোড বাছ আস্থানৰ কাষতে থকা দোকানসমূহ বন্ধ ৰখা হৈছে ।"

আনহাতে, ফলত কাৰ্বাইড ব্যৱহাৰ কৰাৰ সন্দেহত দুজন ফল বিক্ৰেতাক বৰপেটা ৰোড আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যদিও এইক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ তথ্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে বৰপেটাৰোড আৰক্ষী ।

ইপিনে বৰপেটা জিলাৰ বৰপেটাৰোডৰ পাচলিৰ পাইকাৰী বজাৰত অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে পাচলি দেখাত সতেজ কৰি ৰাখিবলৈ অসৎ পন্থা অৱলম্বন কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহে । হাইদৰ আলী নামৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ গুদামত বিশেষকৈ পটল দেখাত সতেজ কৰি ৰখাৰ বাবে পনীয়া ৰাসায়নিক দ্ৰব্যত তিয়াই থোৱাৰ তথ্য সংবাদ মাধ্যমৰ তৎপৰতাত পোহৰলৈ অহাৰ পাছত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে অভিযান চলাই পটলবোৰ জব্দ কৰিছিল ।

এই সন্দৰ্ভত বৰপেটা জিলা খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়া নাজমিন পাৰবীন আহমেদে কয়, "পাচলি বা অন্যান্য খাদ্য-সামগ্ৰীত কৃত্ৰিম ৰং বা ৰাসায়নিক দ্ৰৱ্য প্ৰয়োগ কৰাটো আইনবিৰোধী কাৰ্য । সেয়েহে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে প্ৰচলিত আইন অনুসৰি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰ অংশ হিচাপে জব্দ কৰা পটলবোৰৰ নমুনা গুৱাহাটীৰ পৰীক্ষাগাৰলৈও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।"

বৰপেটা জিলা খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়া নাজমিন পাৰবীন আহমেদৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

ইপিনে বৰপেটা জিলাত শাক-পাচলি, ফলমূল, মাছ আদিত ভেজালকৰণ তথা জনস্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰা কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ বিৰুদ্ধে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান চলি থকা বুলিও বিষয়াগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ।

লগতে পঢ়ক :বৰবিহ ! কেলচিয়াম কাৰ্বাইডেৰে পকোৱা আম-কল শৰীৰৰ বাবে কিমান সুৰক্ষিত ?
লগতে পঢ়ক :ফ্ৰীজত বেছি সময় ৰখা খাদ্য়সম্ভাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে কিমান উপকাৰী ?

TAGGED:

বৰপেটাত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান
খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান
ফলত বিষাক্ত কাৰ্বাইড
ইটিভি ভাৰত অসম
FOOD SAFETY DEPARTMENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.