ETV Bharat / state

হোটেল, ৰেস্তোঁৰা, ধাবাৰ খাদ্য কিমান স্বাস্থ্যসন্মত, চলিল খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান

কলিয়াবৰৰ হোটেল, ৰেস্তোঁৰা, ধাবাৰ বিৰুদ্ধে চলিল খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান । এখন হোটেলক দিলে সকিয়নী ।

Food safety department launched a drive against hotels, restaurants in Kaliabor
হোটেল, ৰেষ্টোৰা, ধাবাৰ বিৰুদ্ধে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 7, 2026 at 10:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ: জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰা অস্বাস্থ্যকৰভাৱে খাদ্য প্ৰস্তুত তথা পৰিৱেশন কৰা হোটেলৰ বিৰুদ্ধে কলিয়াবৰত অভিযান । কলিয়াবৰৰ নলতলীৰ এখন হোটেলৰ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ আৰু অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য ৰখাৰ বাতৰি সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ উঠে কলিয়াবৰ সমজিলাৰ অসম চৰকাৰৰ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ ।

শনিবাৰে, অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য পৰিৱেশন কৰি জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰা নলতলীৰ বিশাল হোটেল নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ পৰিদৰ্শক চুমু শইকীয়াৰ নেতৃত্বত অভিযান চলে । অভিযানকালত অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ প্ৰত্যক্ষ কৰি প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰীক সতৰ্ক কৰি দিয়াৰ লগতে খাদ্যৰ মান পৰীক্ষা কৰিবলৈ হোটেলখনত পৰিৱেশন কৰা খাদ্যৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰে ।

গ্ৰাহকক পৰিৱেশন কৰোৱা হয় অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত (ETV Bharat Assam)

কোনো ধৰণৰ বাণিজ্যিক অনুজ্ঞাপত্ৰ, গাঁও পঞ্চায়তৰ বৈধ নথি নোহোৱাকৈ বহু বছৰৰ পৰা বেআইনীভাৱে হোটেল চলাই থকাৰ বিষয়েও অভিযানকাৰী দলটোয়ে গুৰুতৰ গাফিলতি ধৰা পেলায় । অভিযানকাৰী দলটোৰ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ পৰিদৰ্শক চুমু শইকীয়াই এই সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ।

Food safety department launched a drive against hotels, restaurants in Kaliabor
অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত ৰখা হয় খাদ্য (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়,"অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত খাদ্য পৰিৱেশন আৰু প্ৰস্তুত কৰা এক অভিযোগৰ ভিত্তিত এই অভিযান চলোৱা হৈছে । আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে, হোটেলখনৰ খাদ্য ৰন্ধা ঠাই আৰু পৰিৱেশন কৰা ঠাই বহুত লেতেৰা । তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় বিভাগীয় অনুজ্ঞাপত্ৰ নথকাৰ বিষয়ে আমি অৱগত নাছিলোঁ ।"

Food safety department launched a drive against hotels, restaurants in Kaliabor
গ্ৰাহকক পৰিৱেশন কৰোৱা হয় অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত (ETV Bharat Assam)

শইকীয়াই পুনৰ কয়,"সেয়ে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে হোটেলখনৰ খাদ্যৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে । সংগ্ৰহ কৰা খাদ্যৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত যি ফলাফল ওলাই তাৰ ভিত্তিত জৰিমনা বিহা হয় নে আন আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, সেই বিষয়ে উৰ্দ্ধতম মহলে ব্যৱস্থা ল'ব ।"

আনহাতে, কলিয়াবৰ সমজিলাৰ আমনি, জখলাবন্ধাৰ দৰে স্থানত থকা হোষ্টেলসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সময়ত উত্থাপিত অভিযোগ সম্পৰ্কে বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "সেই স্থানৰ হোষ্টেলসমূহৰ খাদ্য সুৰক্ষাৰ বিষয়বোৰত আগতেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি অহা হৈছে আৰু ভৱিষ্যতেও স্থানীয় প্ৰশাসনৰ সহযোগত সঠিকভাৱে সুৰক্ষিত তথা স্বাস্থ্য সচেতন হৈ খাদ্য প্ৰস্তুত আৰু পৰিৱেশন কৰে তাৰ প্ৰতি কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক: ডিমাপুৰৰ ৰঙাপাহাৰত সেনৰ 'সৰ্ব সুৰক্ষা ২০২৬’ অনুশীলন

ভাৰতৰ ৪৫ শতাংশ চিকাৰী চৰাইৰ বাসস্থান কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান

TAGGED:

খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগ
কলিয়াবৰ
খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ পৰিদৰ্শক
ইটিভি ভাৰত অসম
FOOD SAFETY DEPARTMENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.