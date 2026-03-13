তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত ২.৭৫ কোটি টকাৰ খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ ইনকিউবেচন কেন্দ্ৰ উদ্বোধন ; উদ্যোগিক বিকাশৰ নতুন দিশ
এই কেন্দ্ৰটোৰ লক্ষ্য হৈছে খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ খণ্ডত উদ্যোগিতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ আৰু কৃষিজাত সামগ্ৰীত মূল্য সংযোজনৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি সাধন কৰা ।
Published : March 13, 2026 at 11:16 PM IST
তেজপুৰ: কেন্দ্ৰীয় খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ উদ্যোগ মন্ত্ৰী চিৰাগ পাছোৱানে শুকুৰবাৰে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মাইক্র’ ফুড প্ৰছেছিং এণ্টাৰপ্ৰাইজ ফৰ্মেলাইজেচন(PMFME) আঁচনিৰ অধীনত স্থাপন কৰা খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ ইনকিউবেচন কেন্দ্ৰটো উদ্বোধন কৰে ।
খাদ্য প্ৰস্তুত কৌশল আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ উদ্যোগত ২.৭৫ কোটি টকাৰ ব্যয়সাপেক্ষে গঢ়ি তোলা এই কেন্দ্ৰটোৰ লক্ষ্য হৈছে খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ খণ্ডত উদ্যোগিতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ আৰু কৃষিজাত সামগ্ৰীত মূল্য সংযোজনৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি সাধন কৰা ।
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী ফলক উন্মোচন কৰি ফিটা কাটি কেন্দ্ৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে । তেওঁ ইনকিউবেচন কেন্দ্ৰটো পৰিদৰ্শন কৰি PMFME আঁচনিৰ উপভোক্তা, ষ্টাৰ্ট-আপ প্ৰতিনিধি, শিক্ষক-কৰ্মচাৰী আৰু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ সৈতে মত-বিনিময়ো কৰে ।
ইয়াৰ পিছতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা(KBR) প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এক আনুষ্ঠানিক সভাত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সম উপাচাৰ্য প্ৰফেচৰ অমৰেন্দ্ৰ কুমাৰ দাস, অসম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্প’ৰেশ্বন(AIDC)-ৰ পৰিচালনা সঞ্চালিকা মেঘনা নিধি দাহাল, খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ৰ যুটীয়া সচিব ডি প্ৰবীণ আৰু তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা উপস্থিত থাকে ৷ নতুনকৈ স্থাপন কৰা এই ইনকিউবেচন কেন্দ্ৰটোত ফলৰ ৰস প্ৰস্তুতকৰণ, ধান-শস্য প্ৰস্তুতকৰণ, বেকাৰী সামগ্ৰী, নুডলচ আৰু পাষ্টাৰ লগতে মছলা প্ৰস্তুতকৰণৰ বাবে আধুনিক যন্ত্ৰপাতি সংস্থাপন কৰা হৈছে । এই কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে উদ্যোগী, আত্মসহায়ক গোট (SHGs), কৃষক উৎপাদক সংগঠন (FPOs), ষ্টাৰ্ট-আপ আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰশিক্ষণ, প্ৰযুক্তি হস্তান্তৰ আৰু ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰৰ পাইলট উৎপাদনৰ সুবিধা ‘পে-এণ্ড-ইউজ’ ভিত্তিত প্ৰদান কৰা হ’ব ।
অনুষ্ঠানটো অসমৰ চৰকাৰৰ অতিৰিক্ত সচিব সাজ্জাদ আলমৰ শলাগৰ শৰাই ভাষণেৰে সমাপ্ত হয় । এই পদক্ষেপে অঞ্চলটোত ক্ষুদ্ৰ খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ উদ্যোগ শক্তিশালী কৰাৰ লগতে কৃষিজাত উৎপাদনত মূল্য সংযোজন আৰু নতুন উদ্যোগিক সুযোগ সৃষ্টি কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
