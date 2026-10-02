ছাত্ৰী নিৱাসত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া: চিআইটি কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ

ছাত্ৰী নিৱাসত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া: চিআইটি কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ
কেন্দ্ৰীয় কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠানখনত যোৱা ২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা সংঘটিত হৈছিল খাদ্যত বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা ।
Published : October 2, 2026 at 1:03 PM IST
কোকৰাঝাৰ: কোকৰাঝাৰৰ বালাজানস্থিত কেন্দ্ৰীয় কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ চিআইটিৰ গাম্বাৰী ছিখলা ছাত্ৰী নিৱাসত খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনাত কোন জড়িত ? শিক্ষাৰ্থীসকলে বাৰে বাৰে অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো চিআইটিৰ সংশ্লিষ্ট পক্ষই কোনো কাণসাৰ দিয়া নাছিল কিয় ? এনে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি চিআইটিৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ।
চিআইটিত যোৱা ২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা সংঘটিত খাদ্যত বিষক্ৰিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি চেঁপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে আছে ৷ অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে নিশা কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে জিলা প্ৰশাসনে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে ৷
উল্লেখ্য যে ২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ পিছত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ গাম্বাৰী ছিখলা ছাত্ৰী নিবাসৰ ৬২ গৰাকী আৱাসী খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ কোকৰাঝাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হৈছিল ।
সেই ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে জিলা উপায়ুক্ত পংকজ চক্ৰৱৰ্তীয়ে ২৭ ছেপ্টেম্বৰত উক্ত ঘটনাৰ ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তদন্তৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল । পিছত প্ৰশাসনে বৃহস্পতিবাৰে কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে । জিলাখনৰ অতিৰিক্ত দণ্ডাধীশ কৃশান জ্যোতি ডেকাই বৃহস্পতিবাৰে নিশা কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাত এই সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত কোকৰাঝাৰ জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা দণ্ডাধীশ পংকজ চক্ৰৱৰ্তীয়ে সংবাদমাধ্যমৰ আগত কয়, “যোৱা ২৬ ছেপ্টেম্বৰত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ শতাধিক ছাত্ৰী অসুস্থ হৈ চিকিৎসাধীন হোৱাৰ পিছত জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা তদন্ত দিয়া হৈছিল ।
উক্ত তদন্তৰ প্ৰতিবেদনৰ তথ্যৰ ভিত্তিত কোকৰাঝাৰ থানাত এজাহাৰ দাাাখিলৰ লগতে গোচৰ ৰজু কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । খাদ্যত বিষক্ৰিয়া ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকা কোনো অভিযুক্তই যাতে সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে গোচৰ দিয়া হৈছে ।"
জিলা দণ্ডাধীশগৰাকীয়ে লগতে কয়, "চিআইটিৰ ঘটনাত ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি চূড়ান্ত অৱহেলা কৰাৰ স্পষ্ট প্ৰমাণ পোৱা গৈছে ৷ শিক্ষাৰ্থীসকলে বাৰে বাৰে অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো চিআইটিৰ সংশ্লিষ্ট পক্ষই কোনো কাণসাৰ দিয়া নাছিল । সকলো বিষয়বস্তু আৰক্ষীৰ তদন্তই সাঙুৰি ল'ব আৰু দোষী ব্যক্তি যাতে সাৰি নাযায় তাৰ বাবেও নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে চিআইটিত খাদ্য যোগান ধৰা ঠিকাদাৰক ইতিমধ্যে অপসাৰিত কৰা হৈছে । জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে ভেণ্ডৰ, ৱাৰ্ডেনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰ ইংগিত দিছে । বৃহস্পতিবাৰে কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাত দাখিল কৰা এজাহাৰৰ সৈতে তদন্ত প্ৰতিবেদনসহ সংশ্লিষ্ট নথি আৰক্ষীক জমা দিয়া বুলিও জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয় ।
উল্লেখ্য যে চিআইটিখনত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কনক ব্ৰহ্ম নামৰ এজন ঠিকাদাৰে দায়িত্ব লৈ আহিছে । ছাত্ৰীসকলে খাদ্যত কেতিয়াবা পোক, পইতাঁচোৰা, মাখি, লোৰ সামগ্ৰী, চুলি প্ৰায়েই পোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি অহাৰ পিছতো কৰ্তৃপক্ষই বিষয়টোত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে ।
লগতে পঢ়ক:কোকৰাঝাৰৰ CITৰ ছাত্ৰী নিৱাসত খাদ্য বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা, চিকিৎসাধীন ৬২ গৰাকী ছাত্ৰী
ধেমাজিত ড্ৰোণেৰে ডাকসেৱা : পদূলিত ডাকোৱালৰ চাইকেলৰ টিলিঙা নাবাজে, ড্ৰোণহে নামিব