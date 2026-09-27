কোকৰাঝাৰৰ CITৰ ছাত্ৰী নিৱাসত খাদ্য বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা, চিকিৎসাধীন ৬২ গৰাকী ছাত্ৰী

কোকৰাঝাৰৰ CITৰ ছাত্ৰী নিৱাসত খাদ্য বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা, চিকিৎসাধীন ৬২ গৰাকী ছাত্ৰী
চিআইটিৰ 'গাম্বাৰী ছিখলা' নামৰ ছাত্ৰী নিৱাসত খাদ্য বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা ৷ শনিবাৰে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে প্ৰায় ৬২ গৰাকী ছাত্ৰী অসুস্থ হৈ পৰে ৷
Published : September 27, 2026 at 9:11 PM IST
কোকৰাঝাৰ: কোকৰাঝাৰৰ বালাজানত থকা কেন্দ্ৰীয় কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ চিআইটিৰ ছাত্ৰী নিৱাসত খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা ৷ চিআইটিৰ 'গাম্বাৰী ছিখলা' ছাত্ৰী নিৱাসত থকা ছাত্ৰীসকলে শনিবাৰে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে প্ৰায় ৬২ গৰাকী ছাত্ৰী অসুস্থ হৈ পৰে ৷
প্ৰাপ্ত বাতৰি মতে, শনিবাৰে নিশাই ৩০ গৰাকীৰো অধিক ছাত্ৰীক কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰা হৈছিল । আনহাতে দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগতে কেইবাগৰাকী ছাত্ৰীক কোকৰাঝাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হস্পিতালল ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ বৰ্তমানলৈকে চিকিৎসাধীন অৱস্থাত প্ৰায় ৬২ গৰাকী ছাত্ৰী চিকিৎসালয়তে আছে বুলি ভুক্তভোগী এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে সদৰী কৰিছে ৷
খাদ্যত বিষক্ৰিয়াৰ সন্দৰ্ভত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কয়,"শনিবাৰে দুপৰীয়াৰ আহাৰ খোৱাৰ পাছত আমাৰ পেটতো ফুলি থকা আৰু বিষাই অনুভৱ হৈছিল ৷ হোষ্টেলত আহাৰ খোৱাৰ পাছত প্ৰায়েই আমি অস্থিৰ অস্থিৰ অনুভৱ কৰি থাকো ৷ সেই কাৰণে শনিবাৰে দুপৰীয়াৰ আহাৰ খোৱাৰ পাছতে অলপ পেটৰ বিষ অনুভ হৈছিল যদিও আমি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলো ৷"
ছাত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়,"নিশাৰ আহাৰ গ্ৰৰহণ কৰাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে আমাৰ পুনৰ পেটৰ বিষ আৰম্ভ হয় ৷ তাৰ কিছু সময়ৰ পাছৰ পৰা পাতল শৌচ আৰু বমি আৰম্ভ হয় ৷ পাছত বেছিকৈ আক্ৰান্ত হোৱা ছাত্ৰীসকলক নিশাই কোকৰাঝাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হস্পিতাল লৈ যোৱা হয় ৷ নিশা আমাক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পাছত কিছু সুস্থ হওঁ যদিও এতিয়ালৈকে ভাল লগা নাই ৷"
আন এগৰাকী ভুক্তভোগী ছাত্ৰীয়ে কয়,"পূৰ্বৰে পৰাই দুপৰীয়া আহাৰ খোৱাৰ পাছতেই আমাৰ গা প্ৰায়েই বেয়া লাগে ৷ আমাৰ ইয়াতে তিনিটা ছোৱালী হোষ্টেল আছে ৷ আমি থকা হোষ্টেলটোৰ নাম 'গাম্বাৰী ছিখলা' ৷ লগতে আছে দুটা হোষ্টেল টি-২ আৰু এ-ওৱান ৷ তিনিওটা হোষ্টেলোৰে এগৰাকী ৰান্ধনীয়ে খাদ্য ৰান্ধে ৷ আমাৰ হোষ্টেলতে বনাই ইয়াৰ পৰা লৈ যায় ৷"
আন এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অভিযোগ কৰি কয়, “আমি বহু দিনৰ কৰাই আমাৰ হোষ্টেল কতৃপক্ষক, জেষ্ঠ্য সকলোক অতি নিম্নমানৰ খাদ্য দিয়ে বুলি অভিযোগ দিয়ে আছিলো যদিও গুৰুত্ব দিয়া নাছিল ৷ মাথোন বেছিকৈ ক’লে ৰান্ধনী,ঠিকাদাৰ সলনি কৰি দিম কৈছিল যদিও কোনো গুৰুত্বই দিয়া নাছিল । বেছিকৈ অভিযোগ দিলে আমাক ধমকি দিয়ে ৷"
ছাত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়,"খাদ্যত কেতিয়াবা পোক, কেতিয়াবা পইতাঁচোৰা, মাখি, পিন, লোৰ সামগ্ৰী, চুলি প্ৰায়েই পাইছিলো ৷ আমি অভিযোগ দি অহাৰ পাছতো কোনো ফল পোৱা নাছিলো ৷ আমি প্ৰতিটো চেমিষ্টাৰৰ পাছত খোৱাৰ বাবদত ৬,৫০০ টকাকৈ দিছিলো ৷ এইবাৰ ১৪,৫০০ টকা আমি আদায় দিব লগা হৈছে ৷ তাৰ পাছতো ইমান নিম্নমানৰ খাদ্য যোগান ধৰিছিল আমাক ৷"
হোষ্টেলৰ ওৱাৰ্ডেন সুচৰিতা সেন মাইটীয়ে কয়,"ৰান্ধনীশালত থকা কৰ্মচাৰী সকলোৰ ৰন্ধা-বঢ়াকে ধৰি চাফচিকুণতাৰ সঠিক প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন । ইয়াতে যিখিনি গাইড লাইন আছে সেইখিনি সঠিকভাৱে নিয়ম নমনাৰ বাবেই আজি এই পৰিস্থিতি হৈছে ৷ মই শিক্ষাৰ্থী সকলোৰ পৰা ৰান্ধনী, ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে খাদ্যকলৈ বহুদিনৰ অভিযোগ পাই আহিছিলো ৷ কেইবাৰো মিটিঙো হৈছিল ৷ কিন্তু আজি চৰম পৰ্যায় পাইছে ৷"
কোকৰাঝাৰ জিলা আয়ুক্ত পংকজ চক্ৰৱৰ্তীয়ে চিআইটিত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হোৱা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত কয়,"ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে দুগৰাকী দণ্ডাধীশ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । শিক্ষাৰ্থী সকলোৰে স্বাস্থ্যৰ যাতে অৱনতি নঘটে তাৰ বাবে চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ অতি নিম্ন মানদণ্ডৰ খাদ্যৰ যোগান ধৰাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰাৰ বাবে বাবে এখন কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত যিখিনি ৰিপোৰ্ট পাম তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰৱৰ্তীভাৱে আগবাঢ়িম ৷"
উল্লেখ্য যে,এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকা সকলোক কৈফিয়ৎ তলৱ কৰাৰ বাবে জাননী দিয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ৷ লগতে ঠিকাদাৰ গৰাকী দোষী সাব্যস্ত হ’লে ব্লেক লিষ্টেট কৰা হ’ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে জিলা আয়ুক্তই ৷ ইতিমধ্যে খাদ্য পৰিদৰ্শক জাইখ্লং বসুমতাৰীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ খাদ্যৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
উল্লেখ্যযে চিআইটি খনত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কনক ব্ৰহ্ম নামৰ এগৰাকী ঠিকাদাৰে গোটেই দায়িত্ব লৈ আহিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: সেৱা সেতু পৰ্টেল মুকলি; অনলাইনৰ জৰিয়তে পৰ্যটকে হোমষ্টে, ৰিজৰ্ট, হোটেল বুকিং