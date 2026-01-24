দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই গতিৰোধক স্থাপনৰ দাবীত উত্তেজিত জনতাৰ পথ অৱৰোধ
এমাহত ৩০ জনৰো অধিক লোক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু । ওলাই আহিল ক্ষুব্ধ জনতা ।
Published : January 24, 2026 at 1:56 PM IST
বিশ্বনাথ চাৰিআলি : পথত গতিৰোধক স্থাপনৰ দাবীত উত্তাল জামুগুৰি । বিগত সময়ত স্থানীয় ৰাইজে ইয়াতেই গতিৰোধক স্থাপনৰ দাবী জনাই আহিছিল যদিও সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই ৰাইজৰ দাবীৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত আজি ক্ষুব্ধ জনতাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে । যদিহে কৰ্তৃপক্ষই গতিৰোধক স্থাপন নকৰে তেতিয়হ'লে ৰাইজে ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব বুলি সকীয়াই দিছে ।
নদুৱাৰ সমষ্টিৰ পাতলৰচুক গাঁও সংযোগী পথত সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ফলত ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইফালে, যোৱা শুকুৰবাৰেও জামুগুৰিহাটৰ পাতলৰচুক গাঁও সংযোগী পথত এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাত ৰাতুল নাথ নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হয় ।
যাৰ ফলত আজি পুৱাই গাঁওখনৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ঘাইপথটো অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । চতিয়াৰ পৰা চকীঘাটলৈ যোৱা এই পথচোৱাত বিগত এমাহত ৩০ জনৰো অধিক লোক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা বুলি ৰাইজে উল্লেখ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "কেৱল কালিয়েই নহয়,ইয়াৰ আগতেও একাধিক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ৰাস্তা বনোৱাৰ পৰা আজিলৈকে ইয়াত চকীঘাটৰ পৰা কুসুমতোলালৈকে কমেও ৪০-৫০টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ফলত ৩০ জনৰো অধিক লোকৰ মৃত্য়ু হৈছে । এইটো আমাৰ বাবে অতি দুৰ্ভাগ্য়জনক কথা । প্ৰশাসনে আমাক এটাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব । যেতিয়ালৈকে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি নাপাও তেতিয়ালৈকে প্ৰতিবাদ অব্য়াহত থাকিব ।"
শীঘ্ৰে তীব্ৰবেগী মালবাহী ট্ৰাকৰ দৌৰাত্ম্য বন্ধ কৰিব লাগে বুলি ৰাইজে প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাইছে । এই পথটোত কৰ্তৃপক্ষই গতিৰোধকৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে অধিক লোকে দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে । যদি শীঘ্ৰে এই পথত গতিৰোধক স্থাপন নকৰে ভৱিষ্যত এই দাবীৰে ৰাইজে পুনৰ পথ অৱৰোধ কৰা হুংকাৰ দিয়ে ।