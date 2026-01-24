ETV Bharat / state

দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই গতিৰোধক স্থাপনৰ দাবীত উত্তেজিত জনতাৰ পথ অৱৰোধ

এমাহত ৩০ জনৰো অধিক লোক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু । ওলাই আহিল ক্ষুব্ধ জনতা ।

পথত গতিৰোধক স্থাপনৰ দাবীত উত্তাল জামুগুৰি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 24, 2026 at 1:56 PM IST

2 Min Read
বিশ্বনাথ চাৰিআলি : পথত গতিৰোধক স্থাপনৰ দাবীত উত্তাল জামুগুৰি । বিগত সময়ত স্থানীয় ৰাইজে ইয়াতেই গতিৰোধক স্থাপনৰ দাবী জনাই আহিছিল যদিও সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই ৰাইজৰ দাবীৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত আজি ক্ষুব্ধ জনতাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে । যদিহে কৰ্তৃপক্ষই গতিৰোধক স্থাপন নকৰে তেতিয়হ'লে ৰাইজে ইয়াতকৈ জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব বুলি সকীয়াই দিছে ।

নদুৱাৰ সমষ্টিৰ পাতলৰচুক গাঁও সংযোগী পথত সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ফলত ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইফালে, যোৱা শুকুৰবাৰেও জামুগুৰিহাটৰ পাতলৰচুক গাঁও সংযোগী পথত এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাত ৰাতুল নাথ নামৰ এজন লোকৰ মৃত্যু হয় ।

পথত গতিৰোধক স্থাপনৰ দাবী উত্তেজিত জনতাৰ অৱৰোধত আৱদ্ধ ট্ৰাক (ETV Bharat Assam)

যাৰ ফলত আজি পুৱাই গাঁওখনৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ঘাইপথটো অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । চতিয়াৰ পৰা চকীঘাটলৈ যোৱা এই পথচোৱাত বিগত এমাহত ৩০ জনৰো অধিক লোক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা বুলি ৰাইজে উল্লেখ কৰিছে ।

পথত গতিৰোধক স্থাপনৰ দাবী উত্তেজিত জনতাৰ অৱৰোধত আৱদ্ধ ট্ৰাক (ETV Bharat Assam)
পথত গতিৰোধক স্থাপনৰ দাবী উত্তেজিত জনতাৰ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "কেৱল কালিয়েই নহয়,ইয়াৰ আগতেও একাধিক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ৰাস্তা বনোৱাৰ পৰা আজিলৈকে ইয়াত চকীঘাটৰ পৰা কুসুমতোলালৈকে কমেও ৪০-৫০টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ফলত ৩০ জনৰো অধিক লোকৰ মৃত্য়ু হৈছে । এইটো আমাৰ বাবে অতি দুৰ্ভাগ্য়জনক কথা । প্ৰশাসনে আমাক এটাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব । যেতিয়ালৈকে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি নাপাও তেতিয়ালৈকে প্ৰতিবাদ অব্য়াহত থাকিব ।"

পথত গতিৰোধক স্থাপনৰ দাবী উত্তেজিত জনতাৰ (ETV Bharat Assam)

শীঘ্ৰে তীব্ৰবেগী মালবাহী ট্ৰাকৰ দৌৰাত্ম্য বন্ধ কৰিব লাগে বুলি ৰাইজে প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাবী জনাইছে । এই পথটোত কৰ্তৃপক্ষই গতিৰোধকৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে অধিক লোকে দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে । যদি শীঘ্ৰে এই পথত গতিৰোধক স্থাপন নকৰে ভৱিষ্যত এই দাবীৰে ৰাইজে পুনৰ পথ অৱৰোধ কৰা হুংকাৰ দিয়ে ।

