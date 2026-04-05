ৰঙালী বিহুলৈ বেছিদিন নাই, চাহিদা বাঢ়িছে ঢোলৰ

এফালে নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়া পৰিৱেশ, আনফালে পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু । বিহুলৈ বুলি ঢোল নিৰ্মাণত ব্যস্ত লোকবাদ্য নিৰ্মাতাসকল ।

Rongali Bihu
পদূলিমুখ পালেহি হেঁপাহৰ ৰঙালী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 5, 2026 at 8:32 PM IST

মাজুলী: নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ মাজতে পদূলিমুখ পালেহি হেঁপাহৰ ৰঙালী । অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী । সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া হেঁপাহৰ ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে সত্ৰনগৰী তথা নদীদ্বীপ জিলা মাজুলীতো এতিয়া বিহুৰ উখল-মাখল পৰিৱেশ । বিভিন্ন স্থানত আৰম্ভ হৈছে ঢোল বাদন আৰু বিহু নাচৰ আখৰা ।

ইফালে বিহু বুলিলেই যিটো বাদ্যযন্ত্ৰৰ অবিহনে অসমীয়াৰ গা সাতখন আঠখন নহয়, সেই ঢোল নিৰ্মাণক লৈ এতিয়া দিনে-নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাজুলীৰ বাদ্যযন্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা শিল্পীসকল । বিহুৰ বতৰত এইসকল শিল্পীৰো এতিয়া উশাহ ল'বলৈ আজৰি নাই । সন্মুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু, সেয়ে এতিয়া ঢোল নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ কামতেই ব্যস্ত এইসকল শিল্পী ।

পদূলিমুখ পালেহি হেঁপাহৰ ৰঙালী (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিকূল বতৰেও ম্লান পেলাব পৰা নাই বিহুৰ উচাহ । ঢোলৰ মাতত ৰজনজনাই উঠিবলৈ এতিয়া সাজু মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ আৰু এই উছাহৰ আঁৰৰ মূল নায়ক হৈছে নিৰলসভাৱে কাম কৰি যোৱা এইসকল থলুৱা শিল্পী ।

ঢোল নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত এগৰাকী শিল্পীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়,"বিহুৰ বজাৰ এইবাৰ ভাল । আমি কেৱল ঢোল বুলিয়েই নহয়, সকলো বাদ্যযন্ত্ৰ বনাওঁ... ঢোল, খোল, নেগেৰা, তবলা । কিন্তু এতিয়া বিশেষকৈ ঢোল বনোৱা হৈছে । পুৰণি ঢোল প্ৰায় ৮০-৮৫ টা মান মেৰামতি কৰা হৈছে । নতুন ঢোল প্ৰায় ৭০-৮০ টা মান আছিল, তাৰে ৪০ টা মান বিক্ৰী হৈছে । অৰ্ডাৰো যথেষ্ট আহিছে । সৰু-ডাঙৰ সকলো ঢোলেই বিক্ৰী হৈছে ।"

Folk instrument maker busy making Dhols for Rongali Bihu in Majuli
ঢোল নিৰ্মাণত ব্যস্ত লোকবাদ্য নিৰ্মাতা (ETV Bharat Assam)

যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ বিহুৰ বজাৰত ঢোলৰ চাহিদা কমা নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে শিল্পীগৰাকীয়ে । গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি পূৰ্বৰ দৰেই আছে যদিও, সাম্প্ৰতিক সময়ৰ বেয়া বতৰৰ বাবে তেওঁলোকে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বুলি মন্তব্য লোকবাদ্য নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়,"যোৱাবাৰতকৈ বিক্ৰী কমাও নাই, বঢ়াও নাই । গ্ৰাহক সমান হৈয়ে আছে । কেৱল বতৰটো অলপ বেয়া কাৰণে অলপ সমস্যা হৈছে ।"

