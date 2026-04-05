ৰঙালী বিহুলৈ বেছিদিন নাই, চাহিদা বাঢ়িছে ঢোলৰ
এফালে নিৰ্বাচনৰ ধামখুমীয়া পৰিৱেশ, আনফালে পদূলিমুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু । বিহুলৈ বুলি ঢোল নিৰ্মাণত ব্যস্ত লোকবাদ্য নিৰ্মাতাসকল ।
Published : April 5, 2026 at 8:32 PM IST
মাজুলী: নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ মাজতে পদূলিমুখ পালেহি হেঁপাহৰ ৰঙালী । অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী । সমগ্ৰ ৰাজ্যতে এতিয়া হেঁপাহৰ ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে সত্ৰনগৰী তথা নদীদ্বীপ জিলা মাজুলীতো এতিয়া বিহুৰ উখল-মাখল পৰিৱেশ । বিভিন্ন স্থানত আৰম্ভ হৈছে ঢোল বাদন আৰু বিহু নাচৰ আখৰা ।
ইফালে বিহু বুলিলেই যিটো বাদ্যযন্ত্ৰৰ অবিহনে অসমীয়াৰ গা সাতখন আঠখন নহয়, সেই ঢোল নিৰ্মাণক লৈ এতিয়া দিনে-নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে মাজুলীৰ বাদ্যযন্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা শিল্পীসকল । বিহুৰ বতৰত এইসকল শিল্পীৰো এতিয়া উশাহ ল'বলৈ আজৰি নাই । সন্মুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু, সেয়ে এতিয়া ঢোল নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ কামতেই ব্যস্ত এইসকল শিল্পী ।
প্ৰতিকূল বতৰেও ম্লান পেলাব পৰা নাই বিহুৰ উচাহ । ঢোলৰ মাতত ৰজনজনাই উঠিবলৈ এতিয়া সাজু মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ আৰু এই উছাহৰ আঁৰৰ মূল নায়ক হৈছে নিৰলসভাৱে কাম কৰি যোৱা এইসকল থলুৱা শিল্পী ।
ঢোল নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত এগৰাকী শিল্পীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়,"বিহুৰ বজাৰ এইবাৰ ভাল । আমি কেৱল ঢোল বুলিয়েই নহয়, সকলো বাদ্যযন্ত্ৰ বনাওঁ... ঢোল, খোল, নেগেৰা, তবলা । কিন্তু এতিয়া বিশেষকৈ ঢোল বনোৱা হৈছে । পুৰণি ঢোল প্ৰায় ৮০-৮৫ টা মান মেৰামতি কৰা হৈছে । নতুন ঢোল প্ৰায় ৭০-৮০ টা মান আছিল, তাৰে ৪০ টা মান বিক্ৰী হৈছে । অৰ্ডাৰো যথেষ্ট আহিছে । সৰু-ডাঙৰ সকলো ঢোলেই বিক্ৰী হৈছে ।"
যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ বিহুৰ বজাৰত ঢোলৰ চাহিদা কমা নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে শিল্পীগৰাকীয়ে । গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি পূৰ্বৰ দৰেই আছে যদিও, সাম্প্ৰতিক সময়ৰ বেয়া বতৰৰ বাবে তেওঁলোকে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বুলি মন্তব্য লোকবাদ্য নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়,"যোৱাবাৰতকৈ বিক্ৰী কমাও নাই, বঢ়াও নাই । গ্ৰাহক সমান হৈয়ে আছে । কেৱল বতৰটো অলপ বেয়া কাৰণে অলপ সমস্যা হৈছে ।"