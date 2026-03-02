জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি আবেগিক লোকশিল্পী পদ্মশ্ৰী পখিলা লেকথেপী
সোণাপুৰ শতদল শাখা সাহিত্য সভাৰ চৌহদত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ফুট উচ্চতাৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হয় ।
সোণাপুৰ : কামৰূপ জিলাৰ সোণাপুৰ শতদল শাখা সাহিত্য সভাৰ চৌহদত আবেগিক পৰিৱেশ । অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী প্রয়াত জুবিন গাৰ্গক স্মৰণ কৰি আবেগিক হৈ পৰিল বিশিষ্ট লোকশিল্পী পদ্মশ্ৰী পখিলা লেকথেপী । সোণাপুৰ শতদল শাখা সাহিত্য সভাৰ চৌহদত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি আবেগিক হৈ পৰে লোকশিল্পীগৰাকী । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ কামনা কৰে পদ্মশ্ৰী পখিলা লেকথেপীয়ে ।
তেওঁ কয়, "জুবিন মোৰ অতি প্ৰিয় ভাতৃ আছিল আৰু তেওঁ মোক বাইদেউ হিচাপে বহুত মৰম কৰিছিল । আজি এনেকুৱা লাগিছে যেন মই কিবা এটা বহুত ডাঙৰ কাম কৰিলোঁ । জুবিনৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰিবলৈ পাই মই ধন্য হৈছোঁ ।" স্মৃতি ৰোমন্থন কৰাৰ মাজতে পদ্মশ্ৰী পখিলা লেকথেপীয়ে শিল্পীগৰাকীৰ কেইবাটাও গীত পৰিৱেশন কৰি উপস্থিত ৰাইজক আবেগিক কৰি তোলে । লোকশিল্পীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "তেওঁ আমাৰ মাজত সদায় জীয়াই থাকিব । জুবিন গাৰ্গৰ আত্মা সদায় অসমীয়াৰ মাজত জিলিকি থাকিব ।"
তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে শিল্পীগৰাকী শাৰীৰিকভাৱে আঁতৰি গ'লেও তেওঁৰ সৃষ্টিৰ মাজেৰে তেওঁ সদায় আমাক আগুৱাই নিব । শিল্পীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "আজি এনে অনুভৱ হৈছে যেন তেওঁ আমাৰ কথা-বতৰা আৰু গানবোৰ শুনি আছো । জুবিন আমাৰ মাজত সদায় জীয়াই থাকিব । তেওঁৰ বিয়োগৰ সঠিক ন্যায় যেন অতি সোনকালে লাভ কৰে, তাকেই আশা কৰিলোঁ ।"
ইফালে অনুষ্ঠানত নাহৰৰ পুলি ৰোপণ কৰে সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ড৹ দেৱব্ৰত খনিকৰে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অনুৰাগী আৰু গণ্য-মান্য ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তিটো পদ্মশ্ৰী পখিলা লেকথেপীয়ে উন্মোচন কৰাৰ লগে লগে উপস্থিত গুণমগ্ধই শিল্পীগৰাকীৰ কালজয়ী গীত 'মায়াবিনী' পৰিৱেশন কৰে ।
উন্মোচনী অনুষ্ঠানৰ পিছতে সাহিত্য সভাৰ চৌহদত এখন সভা অনুষ্ঠিত হয় । সমবেত সংগীতেৰে আৰম্ভ হোৱা এই সভাত উপস্থিত থাকে সোণাপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ড৹ বেদব্ৰত বৰা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ড৹ দেৱব্ৰত খনিকৰ আৰু সোণাপুৰ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ৰূপেন কুমাৰ চৌধুৰী, ষ্টাৰ চিমেণ্ট ফেক্টৰীৰ সহকাৰী মহাপ্ৰৱন্ধক সুকন্যা গোস্বামী, কামৰূপ মহানগৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল বৰ্মনকে ধৰি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি । সোণাপুৰ শতদল শাখা সাহিত্য সভা আৰু ষ্টাৰ চিমেণ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ এই পদক্ষেপক স্থানীয় ৰাইজে শলাগ লয় । এই প্ৰতিমূৰ্তিটোৱে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মক শিল্পীগৰাকীৰ অৱদানৰ কথা সোঁৱৰাই থাকিব বুলিও উদ্যোক্তা তথা ৰাইজে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
