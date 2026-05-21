কেৱল জুলাই মাহতেই ১২৪৫২৬ পৰ্যটক আহিল ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ

অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা (ETV Bharat Assam)
Published : May 21, 2026 at 2:36 PM IST

হায়দৰাবাদ : অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আৰু উদ্ভিদ উদ্যানক বিশ্বমানৰ কৰি তুলিবলৈ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কেবাটাও নতুন প্ৰকল্প হাতত লৈছে ৷ বাৰিষাৰ মাজতো অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ প্ৰতিদিনে বহু দেশী-বিদেশী দৰ্শনাৰ্থী অহা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই এই তথ্য সদৰী কৰিছে ৷

শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি, ২০২৫-২৬ বৰ্ষত অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত ৭ লাখৰো অধিক দৰ্শনাৰ্থীয়ে ভিৰ কৰে ৷ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ এই চিৰিয়াখানাখন এক বিশেষ লেণ্ডমাৰ্কলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । এই সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্সত এক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই শ্বেয়াৰ কৰা পোষ্টত উল্লেখ আছে যে- ২০২৫-২৬ বৰ্ষত অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত ৭০১৩৮১ জন ভাৰতীয় পৰ্যটক আৰু ৯২৫ জন বিদেশী পৰ্যটকে পৰিভ্ৰমণ কৰে ৷ ২০২৫ ৰ কেৱল জুলাই মাহত ১২৪৫২৬ দৰ্শনাৰ্থী অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ আহে ৷

অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ অহা পৰ্যটকৰ তথ্য (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটীত অৱস্থিত এই চিৰিয়াখানাখনক বিশ্বমানৰ সুবিধালৈ উন্নীত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এক বৃহৎ আধুনিকীকৰণ প্ৰকল্পৰ অংশ হিচাপে ইয়াৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে ৷ নিৰ্মাণ কামৰ সৈতে জড়িত বিষয়াসকলৰ মতে, কেন্দ্ৰীয় পুঁজিৰে চলি থকা এই প্ৰকল্পটোৰ বাবে ৯৭ কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হৈছে । এই প্ৰকল্পৰ বাবে মুঠতে প্ৰায় ৩৬২ কোটি টকা ব্যয় হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, ২০২৫ চনৰ মাৰ্চ মাহত এই চিৰিয়াখানাখনৰ আধুনিকীকৰণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল ৷ এই প্ৰকল্পটো সম্ভৱতঃ ২০২৬ চনৰ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ’ব ৷

য'ত আধুনিক সংগ্ৰহালয়, বহুস্তৰীয় পাৰ্কিং আন্তঃগাঁথনি, বৃহৎ এভিয়েৰী পিঞ্জৰা, ছাঁযুক্ত খোজকাঢ়ি যোৱা পথ, বিনোদনমূলক অঞ্চল আৰু উন্নীতকৃত পশুৰ আৱৰণ আদিও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷

পূৰ্বতে পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, নতুন পৰিকল্পনাৰে নিৰ্মিত চিৰিয়াখানাখনৰ লক্ষ্য হৈছে পশুৰ কল্যাণ উন্নত কৰা, দৰ্শকৰ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি কৰা আৰু সৰ্বাধিক পৰ্যটকৰ ভৰিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা ৷

