গুৱাহাটীৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত নতুন সংযোজন: কি কি সুবিধা থাকিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্টত ?
পুৱা-গধূলি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ আপুনিও আহিব পাৰিব অত্যাধুনিক উদ্যানলৈ ।
Published : November 6, 2025 at 1:34 PM IST
গুৱাহাটী : আহমেদাবাদৰ বিখ্যাত সবৰমতী ৰিভাৰফ্ৰণ্টৰ দৰেই অত্যাধুনিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উজানবজাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্টৰ উদ্যান । কাইলৈ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে ৰাইজৰ বাবে মুকলি হ'বলগীয়া এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্টে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই স্থানলৈ গৈ বৰলুইতৰ সৌন্দৰ্য আৰু পশ্চিমৰ আকাশত সূৰ্যাস্তৰ নয়নাভিৰাম দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব দৰ্শনাৰ্থীয়ে ।
ঐতিহাসিক উজানবজাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত নিৰ্মাণ কৰা এই উদ্যানখনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু মুকলিৰ পূৰ্বে সজাই-পৰাই তোলা হৈছে ।
কেতিয়া মুকলি হ'ব এই ৰিভাৰফ্ৰণ্ট উদ্যান ?
গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই এই সন্দৰ্ভত কয়, "৭ নৱেম্বৰত ৰাইজৰ বাবে মুকলি হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্ট । কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ৰিভাৰফ্ৰণ্টৰ লগতে গেটৱে গুৱাহাটী ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিব । এই ৰিভাৰফ্ৰণ্ট গুৱাহাটী পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত এক নতুন সংযোজন হ'ব । কিয়নো সবৰমতী নদী পাৰৰ দৰেই অত্যাধুনিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্ট । সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যান নামেৰে পূৰ্বৰে পৰা সেই স্থানত এখন উদ্যান আছিল । এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্ট সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যান নামেৰে নামাকৰণ কৰি ৭ নৱেম্বৰত ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হ'ব ।"
ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্ট নিৰ্মাণ ব্যয়
মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "৩২৭ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ১.২ কিলোমিটাৰ দীঘল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্ট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই ৰিভাৰফ্ৰণ্টত ৭ খন প্ৰৱেশদ্বাৰ থাকিব । য'ত অসমৰ সংস্কৃতি প্ৰতিফলিত হ'ব । ৰংঘৰকে আদি কৰি বিভিন্ন অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰৱেশদ্বাৰ কেইখন ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি ৰাজভৱনৰ পৰা লাচিত ঘাটলৈ কিদৰে সংযোজন কৰিব পাৰো তাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । গুৱাহাটীৰ ডাঙৰ সৌন্দৰ্য হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য । যিধৰণে উপভোগ কৰিব লাগে তেনেধৰণে শৃংখলাবদ্ধ ব্যৱস্থা আগতে নাছিল বাবে গুৱাহাটীবাসী তথা পৰ্যটকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পৰা নাছিল । এই ৰিভাৰফ্ৰণ্টে গুৱাহাটীৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ আৰু নদীৰ সৌন্দৰ্য উপভোগৰ উত্তম ঠাই হ'ব ।"
পৰ্যটক তথা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে কি কি ব্যৱস্থা থাকিব ?
২০২২ চনৰ ১৭ মাৰ্চত আৰম্ভ হোৱা প্ৰকল্পটো গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেডৰ অধীনত নির্মাণ কৰা হৈছে । অত্যাধুনিক সুবিধা থকা এই ৰিভাৰফ্ৰণ্ট প্ৰকল্পটো উদ্বোধনৰ পিছত ব্যৱস্থাপনা আৰু পৰিচালনাৰ দায়িত্ব আন বিভাগলৈ হস্তান্তৰ কৰা হ'ব ।
উদ্যানখত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈসর্গিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ লগতে খোজকঢ়া, চাইকেল ট্রেক, মুকলি জিম, শিশুৰ বাবে খেলাৰ ব্যৱস্থা, মিউজিকেল গাৰ্ডেন, ফুড ক'ৰ্ট, সুগন্ধি উদ্যানকে ধৰি পার্কিঙৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা থাকিব ।
তদুপৰি পৰিৱেশৰ লগত খাপ খোৱাকৈ বিভিন্ন থলুৱা আৰু বিলাতী প্ৰজাতিৰ ২০০ বিধতকৈ অধিক ভিন্ন ৰঙীন ফুল, ফল, ঔষধি গছ ৰোপণ কৰা হৈছে । এই উদ্যানৰ ভিতৰভাগ বিভিন্ন বিষয়বস্তুৰে সজোৱা হৈছে ।
