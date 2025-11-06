ETV Bharat / state

গুৱাহাটীৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত নতুন সংযোজন: কি কি সুবিধা থাকিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্টত ?

পুৱা-গধূলি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ আপুনিও আহিব পাৰিব অত্যাধুনিক উদ্যানলৈ ।

Brahmaputra Riverfront
৭ নৱেম্বৰত মুকলি হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্ট (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 6, 2025 at 1:34 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী : আহমেদাবাদৰ বিখ্যাত সবৰমতী ৰিভাৰফ্ৰণ্টৰ দৰেই অত্যাধুনিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উজানবজাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্টৰ উদ্যান । কাইলৈ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে ৰাইজৰ বাবে মুকলি হ'বলগীয়া এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্টে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই স্থানলৈ গৈ বৰলুইতৰ সৌন্দৰ্য আৰু পশ্চিমৰ আকাশত সূৰ্যাস্তৰ নয়নাভিৰাম দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব দৰ্শনাৰ্থীয়ে ।

ঐতিহাসিক উজানবজাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত নিৰ্মাণ কৰা এই উদ্যানখনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু মুকলিৰ পূৰ্বে সজাই-পৰাই তোলা হৈছে ।

৭ নৱেম্বৰত মুকলি হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্ট (ETV Bharat)

কেতিয়া মুকলি হ'ব এই ৰিভাৰফ্ৰণ্ট উদ্যান ?

গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই এই সন্দৰ্ভত কয়, "৭ নৱেম্বৰত ৰাইজৰ বাবে মুকলি হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্ট । কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ৰিভাৰফ্ৰণ্টৰ লগতে গেটৱে গুৱাহাটী ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিব । এই ৰিভাৰফ্ৰণ্ট গুৱাহাটী পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত এক নতুন সংযোজন হ'ব । কিয়নো সবৰমতী নদী পাৰৰ দৰেই অত্যাধুনিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্ট । সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যান নামেৰে পূৰ্বৰে পৰা সেই স্থানত এখন উদ্যান আছিল । এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্ট সতী ৰাধিকা শান্তি উদ্যান নামেৰে নামাকৰণ কৰি ৭ নৱেম্বৰত ৰাইজৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হ'ব ।"

Brahmaputra Riverfront
ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্টত ২০০ৰো অধিক বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ফুল থাকিব (ETV Bharat)
Brahmaputra Riverfront
ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্টত সুকীয়া চাইকেল ট্ৰেক (ETV Bharat)

ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্ট নিৰ্মাণ ব্যয়

মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "৩২৭ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ১.২ কিলোমিটাৰ দীঘল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্ট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই ৰিভাৰফ্ৰণ্টত ৭ খন প্ৰৱেশদ্বাৰ থাকিব । য'ত অসমৰ সংস্কৃতি প্ৰতিফলিত হ'ব । ৰংঘৰকে আদি কৰি বিভিন্ন অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰৱেশদ্বাৰ কেইখন ।"

Brahmaputra Riverfront
ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "আমি ৰাজভৱনৰ পৰা লাচিত ঘাটলৈ কিদৰে সংযোজন কৰিব পাৰো তাৰ লক্ষ‌্য লোৱা হৈছে । গুৱাহাটীৰ ডাঙৰ সৌন্দৰ্য হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য । যিধৰণে উপভোগ কৰিব লাগে তেনেধৰণে শৃংখলাবদ্ধ ব্যৱস্থা আগতে নাছিল বাবে গুৱাহাটীবাসী তথা পৰ্যটকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পৰা নাছিল । এই ৰিভাৰফ্ৰণ্টে গুৱাহাটীৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ আৰু নদীৰ সৌন্দৰ্য উপভোগৰ উত্তম ঠাই হ'ব ।"

Brahmaputra Riverfront
ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্টৰ লগতে গেটৱে গুৱাহাটী মুকলি কৰা হ'ব (ETV Bharat)
Brahmaputra Riverfront
ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্ট (ETV Bharat)

পৰ্যটক তথা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে কি কি ব্যৱস্থা থাকিব ?

২০২২ চনৰ ১৭ মাৰ্চত আৰম্ভ হোৱা প্ৰকল্পটো গুৱাহাটী স্মাৰ্ট চিটী লিমিটেডৰ অধীনত নির্মাণ কৰা হৈছে । অত্যাধুনিক সুবিধা থকা এই ৰিভাৰফ্ৰণ্ট প্ৰকল্পটো উদ্বোধনৰ পিছত ব্যৱস্থাপনা আৰু পৰিচালনাৰ দায়িত্ব আন বিভাগলৈ হস্তান্তৰ কৰা হ'ব ।

Brahmaputra Riverfront
ৰিভাৰফ্ৰণ্টত ৭ খন প্ৰৱেশদ্বাৰ থাকিব (ETV Bharat)

উদ্যানখত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈসর্গিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ লগতে খোজকঢ়া, চাইকেল ট্রেক, মুকলি জিম, শিশুৰ বাবে খেলাৰ ব্যৱস্থা, মিউজিকেল গাৰ্ডেন, ফুড ক'ৰ্ট, সুগন্ধি উদ্যানকে ধৰি পার্কিঙৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা থাকিব ।

Brahmaputra Riverfront
ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰফ্ৰণ্টত শিশুৰ বাবে খেলাৰ ব্যৱস্থা (ETV Bharat)
Brahmaputra Riverfront
ৰংঘৰকে ধৰি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰৱেশদ্বাৰ (ETV Bharat)

তদুপৰি পৰিৱেশৰ লগত খাপ খোৱাকৈ বিভিন্ন থলুৱা আৰু বিলাতী প্ৰজাতিৰ ২০০ বিধতকৈ অধিক ভিন্ন ৰঙীন ফুল, ফল, ঔষধি গছ ৰোপণ কৰা হৈছে । এই উদ্যানৰ ভিতৰভাগ বিভিন্ন বিষয়বস্তুৰে সজোৱা হৈছে ।

