ETV Bharat / state

জোনাইৰ ভয়াৱহ ছবি; বালি-বোকাৰ মাজত ঋণ লৈ কষ্টৰে কৰা খেতিৰ ফচল বিচাৰি আৱেগিক খেতিয়ক

বানে ধোৱা জোনাইত কৃষকৰ হাহাকাৰ ৷ বানে পুতি পেলালে শ শ হেক্টৰ কৃষিভূমি, লাখ লাখ টকাৰ ক্ষয়-ক্ষতি ৷

Floodwaters begin to go down in Jonai
বানে ধোৱা জোনাইত কৃষকৰ হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 3, 2026 at 12:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : জোনাইত বানৰ বিভীষিকা কিছু শাম কাটিলেও কিন্তু কৃষকৰ দুখ-দুৰ্দশা কমা নাই । প্ৰলয়ংকাৰী বানে জোনাইৰ কেইবাটাও অঞ্চলত শ শ হেক্টৰ কৃষিভূমি বালি আৰু বোকাৰে পুতি পেলোৱাত শতাধিক কৃষকে এক গভীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । বিশেষকৈ শ শ হেক্টৰ মাকৈ খেতি সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হোৱাত কৃষকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

জোনাইৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী ঐৰামঘাট, কেমি, লেকু আদি অঞ্চলৰ প্ৰায় ৭২টা পৰিয়ালৰ শ শ হেক্টৰ মাকৈ খেতি পাহাৰৰ পৰা নামি অহা খৰস্ৰোতা চিলে আৰু কেমি নদীৰ বাঢ়নী পানীত বুৰ যায় ৷ কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই বছৰজুৰি কৰা পৰিশ্ৰমৰ ফল এতিয়া বালি আৰু বোকাত পোত যোৱাত দিশহাৰা হৈ পৰিছে কৃষকসকল ৷

বানে ধোৱা জোনাইত কৃষকৰ হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, চিমেন চাপৰিৰ আটকপুৰ গাঁৱতো একেই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । খৰস্ৰোতা চিমেন নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে চিমেন চাপৰি আটকপুৰ গাঁৱৰ ইব্ৰাছ ছেত্ৰী, প্ৰণৱ বৰা, পতু শৰণীয়া, পাপু বৰা, মনোজ দত্ত, মীনা ছেত্ৰী, খগেশ্ব দাহালকে ধৰি প্ৰায় ১৪টা পৰিয়ালৰ ১২০ বিঘা ভূমিত কৰা মাকৈ খেতি এতিয়া বোকাৰ তলত পোত গৈছে ৷

কৃষকসকলে কোনোমতে সেই খেতিৰ ফচল বোকাৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও সেই ফচল খাদ্যৰ বাবে অনুপযোগী বুলি স্বয়ং কৃষকসকলেই উল্লেখ কৰিছে ৷

জোনাইৰ বহু কৃষকে বেংক আৰু বিভিন্ন বিত্তীয় তথা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা লাখ লাখ টকা ঋণ লৈ মাকৈকে ধৰি বিভিন্ন শস্যৰ খেতি কৰিছিল । কিন্তু হঠাৎ অহা বানে সকলো তচনচ কৰি পেলালে ৷ যাৰ ফলত এতিয়া ঋণ পৰিশোধকলৈও কৃষকসকল গভীৰ অনিশ্চয়তাৰ সন্মুখীন হৈছে।

Floodwaters begin to go down in Jonai
বানে ধোৱা জোনাইত কৃষকৰ হাহাকাৰ (ETV Bharat Assam)

ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলে চৰকাৰ আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক শীঘ্ৰে এই ক্ষয়-ক্ষতিৰ সঠিক মূল্যায়ন কৰি উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ, ঋণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ৰেহাই আৰু পুনৰ কৃষিকাৰ্য আৰম্ভ কৰিব পৰাকৈ বিকল্প ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ কাতৰ আহ্বান জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক : জোনাইত বন্যাৰ্তৰ বিননি; পানী কমিলেও কমা নাই দুখ-দুৰ্দশা

লগতে পঢ়ক : আনৰ ঘৰত গাড়ী-মটৰ, আমাৰ ঘৰত নাও-ভূৰ... ধেমাজিৰ বানাক্ৰান্তৰ বেদনা

এজন ভুক্তভোগী কৃষকে কয়, ‘‘আমি বহুত কষ্ট কৰি এই খেতি কৰিছিলো ৷ কিন্তু হঠাতে বানপানী হোৱাত সকলো খেতি নষ্ট হৈ গ’ল ৷ মোৰ দৰে বহু খতিয়কৰ খেতিৰ ফচল এতিয়া বোকা-পানীৰ তলত পোত গ’ল ৷ আমি এই ফচলবোৰ বোকাৰ পৰা যিমান পাৰো উলিয়াই আছো যদিও এইবোৰ কোনো মূল্য় নাপাওঁ, সেই কথা আমি জানো ৷ কাৰণ এই মাকৈবোৰ কুমলীয়া হৈ আছে ৷ লগতে বানৰ ফলত পানীত ডুব গৈ ইয়াৰ মাজত পানী সোমাল ৷ এই মাকৈ খোৱাৰ বাবেও উপযোগী নহয়, ই ফচলো দিব নোৱাৰে ৷’’

Floodwaters begin to go down in Jonai
বালি-বোকাৰ মাজত কষ্টৰে কৰা খেতিৰ ফচল বিচাৰি আবেগিক খেতিয়ক (ETV Bharat Assam)

আন এজন কৃষকে কয়, ‘‘মই গোটৰ পৰা লোণ লৈ এই মাকৈৰ খেতি কৰিছিলো ৷ কিন্তু এতিয়া সেই খেতিৰ অলপো ভালে নাই ৷ খেতিৰ পৰা কোনো লাভ নহ’লেও আনৰ পৰা ধাৰে লোৱা টকা পৰিশোধ কৰিবই লাগিব ৷ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ কোনো কাম বিচাৰি নাপালে কেৰালা, তামিলনাডু আদি ঠাইলৈ যাবই লাগিব ৷ দৈনিক ২০-২২ ঘণ্টা অভাৰ টাইম কৰি হ’লেও টকা গোট খোৱাব লাগিব আৰু এই খেতি কৰিবলৈ আনৰ পৰা ধাৰ লোৱা টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব ৷’’

বান বিধস্ত জোনাইৰ আন এজন কৃষকে আবেগিক হৈ কয়, ‘‘আমি বোকাৰ পৰা মাকৈবোৰ উলিয়াই আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো ৷ কিন্তু লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি কৰা এই খেতিৰ পৰা ১০ হাজাৰ টকা পাওঁ নে নাই সন্দেহ আছে ৷ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সকলো দিশ চাই আমাক কিছু সহায় কৰক ৷’’

-জোনাইৰ পৰা কৰৱী দলেৰ প্ৰতিবেদন৷

লগতে পঢ়ক : অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী: কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰে আলোচনা

লগতে পঢ়ক : জোনাইত বন্যাৰ্তৰ সৈতে কথা পাতিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান, কিৰেণ ৰিজিজুৱে; সংস্থাপনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি

TAGGED:

বানে ধোৱা জোনাইত কৃষকৰ হাহাকাৰ
জোনাইত বানৰ বিভীষিকা
খেতিৰ ফচল
ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষক
FLOOD DESTROYED PADDY FIELD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.