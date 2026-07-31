ETV Bharat / state

আমি কেনেকৈ বাচিলো গমেই নাপালো... ! আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতি আহি বন্য়াৰ্তৰ আৰ্তনাদ

বানপানী শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত আন এক সংগ্ৰাম বন্য়াৰ্তৰ ।

floodwater start recede, victims face severe post-flood struggles
পানী শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত আন এক সংগ্ৰাম বন্য়াৰ্তৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 31, 2026 at 11:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : "আমি কেনেকৈ বাচিলো গমেই নাপালো ।" এয়া কোনো নাটকৰ সংলাপ নহয়, হঠাতে অহা বানৰ সময়ত সন্মুখত দেখা দৃশ্য বৰ্ণনা কৰিবলৈ এগৰাকী বন্য়াৰ্তই উচুপি উচুপি কোৱা এষাৰি বাক্য় । আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতি আহিলেও নিজৰ ঘৰখন দেখাৰ পিছত এইসকল লোকে নিজকে সান্ত্বনা দিব পৰা নাই ।

উজনি অসমত বানপানী শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত বহুতে নিজৰ ঘৰখনলৈ উভতি গৈছে যদিও থাকিবলৈ বিচনাখনেই বিচাৰি পোৱা নাই । আন ঠাইৰ লগতে যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নীৰ বহু অঞ্চলত আজিও এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।

বানপানী শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত আন এক সংগ্ৰাম বন্য়াৰ্তৰ (ETV Bharat Assam)

বানত নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন হেৰুৱাই বহু পৰিয়াল দিশহাৰা হৈ পৰিছে । বানে বিধ্বস্ত কৰা মৰিয়নীৰ চেলেংহাট পানীগাঁৱৰ প্ৰায় ৬০-৭০ টা পৰিয়াল আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতি আহিলেও ঘৰ-দুৱাৰ, পশুধনৰ লগতে স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কিতাপ-বহী, প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ সকলো বানে উটুৱাই নিয়াৰ ফলত দিকবিদিক হেৰুৱাই কান্দোনত ভাগি পৰিছে ।

তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰায় শূন্যৰ পৰা কেনেদৰে নতুনকৈ জীৱন যাপন কৰিব এই লৈ দুশ্চিন্তাত পৰিছে । সেয়েহে নতুনকৈ জীৱনৰ পাতনি মেলাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে । বানৰ পিছত শিবিৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহি উচুপি উচুপি এগৰাকী বন্য়াৰ্তই কয়, "বানত আমি কেনেদৰে কি কৰি বাচিলো গমেই নাপালো । আমাৰ পশুধন একোৱে বাচি নাথাকিল । মানুহ যেনেতেনে বাচিলো, আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ কিতাপ-বহী, চকী-মেজ একো নাই । পঢ়া ল'ৰা-ছোৱালীখিনিক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সহায় কৰক ।"

floodwater start recede, victims face severe post-flood struggles
পানী শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত আন এক সংগ্ৰাম বন্য়াৰ্তৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ আৰু কয়, "সকলো শেষ, ভঁৰাল ঘৰ আদিত থকা চাউল অকণমানো খাবলৈ বচাব নোৱাৰিলো, কিমান দুখৰ কথা, ইয়াতকৈ দুখ কিবা থাকিব পাৰে জানো । আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ কিতাপ নাই, কাপোৰ নাই, নিজেই খাবলৈ একো বাচি নাথাকিল । সকলো বানে লৈ গ'ল আৰু আমাক শেষ কৰি থৈ গৈছে । গা ধুবলৈ একো বাচন নাই । আমাৰ এতিয়া খাবলৈ আৰু জীয়াই থাকিবলৈ একো নাই । আমাৰ গাঁওখনত হাজিৰা কৰা লোক আছে । ইয়াত চাকৰি বুলিবলৈ দুই তিনিটামান পৰিয়ালৰহে আছে । আমি লোন লৈ হাঁহ-কুকুৰা পুহিছিলো । সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইক্ষেত্ৰত অলপ সহায় কৰে যেন ।"

লগতে পঢ়ক:বানৰ শেহতীয়া খবৰ: ৮ জিলাৰ ২,১২,৪৪১ গৰাকী লোক এতিয়াও বানত আক্ৰান্ত, মৃতকৰ সংখ্যা হ’লগৈ ৮০ জন

বানে ক্ষতিসাধন কৰা প্ৰতিটো নামঘৰৰ মেৰামতিৰ বাবদ ১,৫০,০০০ টকাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন অনুদান : বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ফেচবুক লাইভত মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

বানপানী
ইটিভি ভাৰত অসম
যোৰহাট
STRUGGLE OF FLOOD VICTIM
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.