আমি কেনেকৈ বাচিলো গমেই নাপালো... ! আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতি আহি বন্য়াৰ্তৰ আৰ্তনাদ

আমি কেনেকৈ বাচিলো গমেই নাপালো... ! আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতি আহি বন্য়াৰ্তৰ আৰ্তনাদ
বানপানী শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত আন এক সংগ্ৰাম বন্য়াৰ্তৰ ।
Published : July 31, 2026 at 11:32 AM IST
যোৰহাট : "আমি কেনেকৈ বাচিলো গমেই নাপালো ।" এয়া কোনো নাটকৰ সংলাপ নহয়, হঠাতে অহা বানৰ সময়ত সন্মুখত দেখা দৃশ্য বৰ্ণনা কৰিবলৈ এগৰাকী বন্য়াৰ্তই উচুপি উচুপি কোৱা এষাৰি বাক্য় । আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতি আহিলেও নিজৰ ঘৰখন দেখাৰ পিছত এইসকল লোকে নিজকে সান্ত্বনা দিব পৰা নাই ।
উজনি অসমত বানপানী শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত বহুতে নিজৰ ঘৰখনলৈ উভতি গৈছে যদিও থাকিবলৈ বিচনাখনেই বিচাৰি পোৱা নাই । আন ঠাইৰ লগতে যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নীৰ বহু অঞ্চলত আজিও এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।
বানত নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন হেৰুৱাই বহু পৰিয়াল দিশহাৰা হৈ পৰিছে । বানে বিধ্বস্ত কৰা মৰিয়নীৰ চেলেংহাট পানীগাঁৱৰ প্ৰায় ৬০-৭০ টা পৰিয়াল আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা উভতি আহিলেও ঘৰ-দুৱাৰ, পশুধনৰ লগতে স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কিতাপ-বহী, প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ সকলো বানে উটুৱাই নিয়াৰ ফলত দিকবিদিক হেৰুৱাই কান্দোনত ভাগি পৰিছে ।
তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰায় শূন্যৰ পৰা কেনেদৰে নতুনকৈ জীৱন যাপন কৰিব এই লৈ দুশ্চিন্তাত পৰিছে । সেয়েহে নতুনকৈ জীৱনৰ পাতনি মেলাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে । বানৰ পিছত শিবিৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহি উচুপি উচুপি এগৰাকী বন্য়াৰ্তই কয়, "বানত আমি কেনেদৰে কি কৰি বাচিলো গমেই নাপালো । আমাৰ পশুধন একোৱে বাচি নাথাকিল । মানুহ যেনেতেনে বাচিলো, আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ কিতাপ-বহী, চকী-মেজ একো নাই । পঢ়া ল'ৰা-ছোৱালীখিনিক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সহায় কৰক ।"
তেওঁ আৰু কয়, "সকলো শেষ, ভঁৰাল ঘৰ আদিত থকা চাউল অকণমানো খাবলৈ বচাব নোৱাৰিলো, কিমান দুখৰ কথা, ইয়াতকৈ দুখ কিবা থাকিব পাৰে জানো । আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ কিতাপ নাই, কাপোৰ নাই, নিজেই খাবলৈ একো বাচি নাথাকিল । সকলো বানে লৈ গ'ল আৰু আমাক শেষ কৰি থৈ গৈছে । গা ধুবলৈ একো বাচন নাই । আমাৰ এতিয়া খাবলৈ আৰু জীয়াই থাকিবলৈ একো নাই । আমাৰ গাঁওখনত হাজিৰা কৰা লোক আছে । ইয়াত চাকৰি বুলিবলৈ দুই তিনিটামান পৰিয়ালৰহে আছে । আমি লোন লৈ হাঁহ-কুকুৰা পুহিছিলো । সেয়েহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইক্ষেত্ৰত অলপ সহায় কৰে যেন ।"
লগতে পঢ়ক:বানৰ শেহতীয়া খবৰ: ৮ জিলাৰ ২,১২,৪৪১ গৰাকী লোক এতিয়াও বানত আক্ৰান্ত, মৃতকৰ সংখ্যা হ’লগৈ ৮০ জন
বানে ক্ষতিসাধন কৰা প্ৰতিটো নামঘৰৰ মেৰামতিৰ বাবদ ১,৫০,০০০ টকাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন অনুদান : বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ফেচবুক লাইভত মুখ্যমন্ত্ৰী