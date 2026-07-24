শাওনৰ বানত তচনচ বঢ়মপুৰৰ কৃষকৰ সপোন

শাওনৰ বানত তচনচ বঢ়মপুৰৰ কৃষকৰ সপোন
নগাঁও আৰু কামপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ ২৫ খনৰো অধিক গাঁৱৰ কৃষিভূমি প্লাবিত ।
Published : July 24, 2026 at 4:43 PM IST
বঢ়মপুৰ: পাঁচ দিন আগলৈকে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন এলেকাত কৃষকে পানীৰ অভাৱত পথাৰত ধানৰ গোচেই ল'ব পৰা নাছিল; কিন্তু এতিয়া চৌদিশ উপচি পৰিছে পানীৰে । এই বানে এতিয়া কৃষকৰ সপোনো কাঢ়ি নিলে ।
বিগত দুই-তিনিদিনত অঞ্চলটোত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ লগতে নাগালেণ্ডৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ সদৃশ কাৰ্বি পাহাৰতো বৰষুণ হোৱাৰ ফলত পানী বাগৰি আহি সমষ্টিটোৰ নগাঁও আৰু কামপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ ২৫ খনৰো অধিক গাঁৱৰ কৃষিভূমি প্লাবিত কৰিছে । নিশাৰীৰ বানত কামপুৰৰ কামপুৰ-কঠীয়াতলী পথৰ পৰা টেলিয়াতলীআটি হৈ নৈপাম সংযোগ কৰা পথটো তিনিঠাইত পানী বাগৰাত যাতায়তত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
ইপিনে,সৰুপথাৰ-যমুনামুখ পথৰ লগতে কঠীয়াতলী গৰুবন্ধা পটিয়াম সংযোগী পথৰেও পানী বাগৰাত ৰাইজে কোনোফালে ওলাবলৈকে ঠাই নোহোৱা হৈছে । কামপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ তেঁতেলীসৰা গ্ৰাণ্ট, মহগড়, পূৱ কাৱৈমাৰী, পশ্চিম কাৱৈমাৰীকে আদি কৰি ২৫খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে ।
বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজে খৰাং বতৰকো নেওচাদি হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমিত কৃষিকৰ্মৰ বাবে পানী সিঁচি সিঁচি যি কঠীয়া পাৰিছিল সেয়া প্ৰথমটো বানত বিনষ্ট হোৱাৰ আশংকাই প্ৰকট হৈছে । সেয়েহে কৃষকক সময় উপযোগী বীজ, কঠীয়াৰ যোগান ধৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।
এই সম্পৰ্কত তেঁতেকলীসৰা গাঁৱৰ কৃষক লোকেন ৰাজখোৱাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "আজি প্ৰায় এসপ্তাহ আগলৈকে আমাৰ অঞ্চলটোত বতৰ খৰাং হৈ আছিল । ৰাইজে বৰষুণৰ বাবে অপেক্ষা কৰি শেষত ভেঁকুলী বিয়া পৰ্যন্ত পাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল; কিন্তু হঠাৎ তিনিদিন নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ প্ৰভাৱত এই তেঁতেলীসৰাৰ ১০খন ৰাজহ গাঁৱত হঠাৎ বানপানী সৃষ্টি হ'ল । ৰাইজে সদ্যহতে ৰোৱা আৰম্ভ কৰিছিলেহে । ৰোৱা আৰম্ভ কৰাৰ পিছত এতিয়া সকলো খেতিপথাৰ পানীৰ তলত । গতিকে কমপক্ষেও ইয়াত এক হাজাৰ বিঘা মাটি পানীৰ কবলত পৰিছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "এতিয়া শাওন মাহ । কৃষকে আকৌ কঠীয়া পাৰি ৰুবৰ সময় নাই । সেয়েহে চৰকাৰ চৰকাৰে সময় উপযোগী কঠীয়া যোগান ধৰি অথবা তিনিমহীয়া কঠীয়া দি ৰাইজক পুনৰ ৰোৱাৰ সুবিধা কৰি দিয়ক, তেতিয়াহে এই ১০খন গাঁৱৰ ৰাইজ উপকৃত হ'ব । নহ'লে মানুহে খুব কষ্ট ভুগিব লগীয়া হ'ব । পথাৰ আৰু চৰণীয়াপথাৰবোৰ তল গ'ল । পশুৰ খাদ্যৰ একেবাৰে নাটনি হৈছে । সকলোৱে ঘৰত গৰুকেইটা বান্ধি থৈছে । গতিকে পশু খাদ্য সোনকালে যোগান ধৰিব লাগে ।"
ইপিনে, পশ্চিম খালৈৰ কৃষক তুলসী নাথে কয়, "আজি পাঁচ-সাত দিন আগত ইয়াত বানপানীৰ সম্ভাৱনাই নাছিল । বৰষুণ নোহোৱাৰ কাৰণে ৰাইজে খেতিয়েই কৰিব পৰা নাছিল । ৰাইজে যেনেতেনে কঠীয়া পাৰিলে; কিন্তু চাৰি-পাঁচদিন আগত নেৰানেপেৰা বৰষুণ দিয়াত বানপানী হৈছে । কঠীয়াবোৰ নষ্ট হৈছে । তিনিমহীয়া উন্নত বীজৰ কঠীয়া ৰাইজক চৰকাৰে যোগান ধৰিব লাগে । কঠীয়া যোগান ধৰিলেহে ৰাইজ উপকৃত হ'ব পাৰিব বা খেতি-বাতি কৰিব পাৰিব ।"
লগতে পঢ়ক:যদি নীপকোৱে পানী এৰি দিয়ে... ! আমাৰ অলপ চিন্তা হৈছে : উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী
বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ ২৫ খনকৈ জিলা, ১৪৮ টা শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ প্ৰায় ৩০ সহস্ৰাধিক বন্যাৰ্তৰ