জোনাই নাহৰ নলাত ভয়াৱহ গৰাখহনীয়া; দিক-বিদিক হেৰুৱাইছে গঞা ৰাইজে

জোনাই নাহৰ নলাত ভয়াৱহ গৰাখহনীয়া; দিক-বিদিক হেৰুৱাইছে গঞা ৰাইজে
জোনাইৰ নাহৰ নলাত ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়া । কৃষিভূমি, চৰণীয়া পথাৰৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দলঙৰ কাষত অব্যাহত আছে ব্যাপক খহনীয়া ।
Published : June 25, 2026 at 1:37 PM IST
জোনাই : বিগত কেবাদিন ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ যাৰ ফলত ৰাজ্য বহু অঞ্চলত বানৰ সমান্তৰালকৈ গৰাখহনীয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ইয়াৰে ব্যতিক্ৰম নহয় জোনাইও ৷
জোনাই সমজিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত নৈ আৰু উপনৈসমূহৰ বাঢ়নী পানী আৰু গৰাখহনীয়াই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । আনকি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা বৈ অহা খৰস্ৰোতা নাহৰ নলাৰ গৰাখহনীয়াই নাহৰ গেজেৰা গাঁৱত ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰিছে ৷ এই কথা সদৰী কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷
জানিব পৰা মতে, নাহৰ নলাৰ অব্যাহত থকা গৰাখহনীয়াৰ ফলত স্থানীয় ৰাইজৰ বহু কৃষিভূমি, মূল্যৱান গছ-গছনি আৰু চৰণীয়া পথাৰ নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে । তাৰোপৰি, নাহৰ নলাৰ ওপৰত নিৰ্মিত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দলঙৰ আশে-পাশেও ব্যাপক গৰাখহনীয়া হোৱা দেখা পোৱা গৈছে । ফলত দলং আৰু পথৰ সুৰক্ষাকলৈও স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, বিগত সময়ছোৱাত স্থানীয় প্ৰশাসনে নাহৰ নলাৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও সেই ব্যৱস্থা পৰ্যাপ্ত নহয় বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় গঞা ৰাইজে । স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, সাময়িক ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তে শীঘ্ৰে ইয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা নল’লে আগন্তুক দিনত ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব ।
সেয়েহে স্থানীয় ৰাইজে নিজৰ সা-সম্পত্তি, কৃষিভূমি আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অতি শীঘ্ৰে স্থায়ীভাৱে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ।
এগৰাৰী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, ‘‘বিগত কেবাদিন ধৰি নাহৰ নলাত অব্যাহত আছে গৰাখহনীয়া ৷ ফলত ৰাইজৰ চিন্তা বাঢ়িছে ৷ চৰকাৰে অলপ চাই-মেলি এই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ৷’’
আন এগাৰকী লোকে কয়, ‘‘অলপ বৰষুণ দিলেই ইয়াত গৰাখনীয়া হয় ৷ সকলো নদীৰ বুকুত জাহ যায় ৷ চৰকাৰে ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান কৰি দিব লাগে ৷’’