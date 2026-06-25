ETV Bharat / state

জোনাই নাহৰ নলাত ভয়াৱহ গৰাখহনীয়া; দিক-বিদিক হেৰুৱাইছে গঞা ৰাইজে

জোনাইৰ নাহৰ নলাত ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়া । কৃষিভূমি, চৰণীয়া পথাৰৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দলঙৰ কাষত অব্যাহত আছে ব্যাপক খহনীয়া ।

Erosion in Jonai
জোনাইৰ নাহৰ নলাত ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়া (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 25, 2026 at 1:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : বিগত কেবাদিন ধৰি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাষাৰ বৰষুণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ যাৰ ফলত ৰাজ্য বহু অঞ্চলত বানৰ সমান্তৰালকৈ গৰাখহনীয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ ইয়াৰে ব্যতিক্ৰম নহয় জোনাইও ৷

জোনাই সমজিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত নৈ আৰু উপনৈসমূহৰ বাঢ়নী পানী আৰু গৰাখহনীয়াই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । আনকি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা বৈ অহা খৰস্ৰোতা নাহৰ নলাৰ গৰাখহনীয়াই নাহৰ গেজেৰা গাঁৱত ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰিছে ৷ এই কথা সদৰী কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ৷

জোনাই নাহৰ নলাত ভয়াৱহ গৰাখহনীয়া (ETV Bharat Assam)

জানিব পৰা মতে, নাহৰ নলাৰ অব্যাহত থকা গৰাখহনীয়াৰ ফলত স্থানীয় ৰাইজৰ বহু কৃষিভূমি, মূল্যৱান গছ-গছনি আৰু চৰণীয়া পথাৰ নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে । তাৰোপৰি, নাহৰ নলাৰ ওপৰত নিৰ্মিত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দলঙৰ আশে-পাশেও ব্যাপক গৰাখহনীয়া হোৱা দেখা পোৱা গৈছে । ফলত দলং আৰু পথৰ সুৰক্ষাকলৈও স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে ।

Erosion in Jonai
জোনাইৰ নাহৰ নলাত ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়া (ETV Bharat Assam)
Erosion in Jonai
নাহৰ নলাৰ অব্যাহত গৰাখহনীয়া (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে, বিগত সময়ছোৱাত স্থানীয় প্ৰশাসনে নাহৰ নলাৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও সেই ব্যৱস্থা পৰ্যাপ্ত নহয় বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় গঞা ৰাইজে । স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, সাময়িক ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তে শীঘ্ৰে ইয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা নল’লে আগন্তুক দিনত ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব ।

Erosion in Jonai
জোনাইৰ নাহৰ নলাত ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়া (ETV Bharat Assam)
Erosion in Jonai
জোনাইত গৰাখহনীয়াই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (ETV Bharat Assam)

সেয়েহে স্থানীয় ৰাইজে নিজৰ সা-সম্পত্তি, কৃষিভূমি আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অতি শীঘ্ৰে স্থায়ীভাৱে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ।

Erosion in Jonai
জোনাইৰ নাহৰ নলাত ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়া (ETV Bharat Assam)

এগৰাৰী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, ‘‘বিগত কেবাদিন ধৰি নাহৰ নলাত অব্যাহত আছে গৰাখহনীয়া ৷ ফলত ৰাইজৰ চিন্তা বাঢ়িছে ৷ চৰকাৰে অলপ চাই-মেলি এই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ৷’’

আন এগাৰকী লোকে কয়, ‘‘অলপ বৰষুণ দিলেই ইয়াত গৰাখনীয়া হয় ৷ সকলো নদীৰ বুকুত জাহ যায় ৷ চৰকাৰে ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান কৰি দিব লাগে ৷’’

লগতে পঢ়ক : লখিমপুৰত বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ

লগতে পঢ়ক : অৰুণাচলৰ ছয় জিলাত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, ভূমিস্খলনৰ ফলত ৫ জন নিৰুদ্দেশ, ১৭জন আহত

TAGGED:

জোনাইৰ নাহৰ নলাত ভয়ংকৰ গৰাখহনীয়া
ধাৰাষাৰ বৰষুণ
নদীৰ বুকুত জাহ
ই টিভি ভাৰত অসম
EROSION IN JONAI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.