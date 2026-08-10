বানে উটুৱালে একমাত্ৰ দলংখন, টুলুঙা নাৱেৰে বিদ্যালয়লৈ বিপদসংকুল যাত্ৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ

বানে উটুৱালে একমাত্ৰ দলংখন, টুলুঙা নাৱেৰে বিদ্যালয়লৈ বিপদসংকুল যাত্ৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ
মৰণত শৰণ দি টুলুঙা নাৱেৰে খৰস্ৰোতা কেমি নৈ পাৰ হৈ নিতৌ বিদ্যালয়লৈ আহ-যাহ কৰিব লাগে অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৷
Published : August 10, 2026 at 4:59 PM IST
জোনাই: এখন দলঙৰ অভাৱত ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে জোনাইৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তত বসবাস কৰা শ শ লোকে ৷ মৰণত শৰণ দি টুলুঙা নাৱেৰে খৰস্ৰোতা কেমি নৈ পাৰ হৈ নিতৌ বিদ্যালয়লৈ আহ-যাহ কৰিব লাগে অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৷ তদুপৰি বৃহত্তৰ কেমি গাঁৱৰ ব্যৱসায়-বাণিজ্যত জড়িত লোক, চাকৰিয়াল আদিয়েও নাৱেৰেই এই নদী পাৰ হৈ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ যাবলগীয়া হয় ৷
দলঙৰ অভাৱত গাঁওখনলৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেঞ্চৰ লগতে আন জৰুৰী সেৱাৰ বাহন ৷ ফলত এই অঞ্চলৰ লোকসকলৰ একমাত্ৰ ভৰসা হৈ পৰিছে টুলুঙা নাও ৷ যিকোনো মুহূৰ্ততে নৈৰ বুকুত ভয়ংকৰ অঘটনৰ আশংকা থাকিলেও এইসকল লোকৰ হাতত যেন কোনো বিকল্প নাই ৷
পূৰ্বে এই স্থানত আছিল এখন লোহাৰ দলং ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলবাসীয়ে এখন দলঙৰ বাবে দাবী কৰি অহাৰ পাছত ২০২৪ চনত কেমি নৈৰ ওপৰত লোহাৰ দলংখন স্থাপন কৰা হৈছিল । দলংখন স্থাপন কৰাৰ পাছত অঞ্চলবাসীয়ে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সকাহ লাভ কৰে । কিন্তু যোৱা ২৮ জুনত ভয়ংকৰ বানে উটুৱাই নিয়ে কেমি নদীৰ ওপৰত থকা লোহাৰ দলংখন । ফলত পুনৰ টুলুঙা নাৱকেই এই লোকসকলে যাতায়াতৰ সম্বল কৰি ল’বলগীয়া হৈছে ।
জোনাইৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ খৰস্ৰোতা কেমি নৈত মৰণক শৰণ দি টুলুঙা নাৱেৰে দৈনিক যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে । যিকোনো মুহূৰ্ততে নৈৰ বুকুত ভয়ংকৰ অঘটনৰ আশংকাত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ।
কেৱল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েই নহয়, কেমি নৈৰ ওপৰত যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হোৱাৰ ফলত বৃহত্তৰ কেমি গাঁৱৰ বিভিন্ন ৰোগী, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগতে শ শ লোকেও জোনাই সদৰৰ সৈতে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত তীব্ৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে।
স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিয়া মতে, দলংখন উটুৱাই নিয়াৰ ফলত তেওঁলোকে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে ৷ বিকল্প পথেৰে তেওঁলোকে বিদ্যালয় বা জোনাই সদৰলৈ যাবলগীয়া হ’লে কমেও ৩০ কিলোমিটাৰ অতিৰিক্ত দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব লাগে । তাকো সেই পথৰ ১০-১১ কিলোমিটাৰ অৰুণাচলৰ অন্তৰ্ভুক্ত । ফলত আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰৰ বাবে অৰুণাচল প্ৰশাসনে হাৰাশাস্তি কৰা বুলি ৰাইজে অভিযোগ কৰে ।
এগৰাকী স্থানীয় শিক্ষয়িত্ৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘অহা-যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা পাইছোঁ ৷ সময়মতে স্কুলত উপস্থিত হ’বগৈ নোৱাৰোঁ ৷ কিন্তু নদী পাৰ হ’বলৈ আমাক আধাঘণ্টামান সময় লাগে ৷ ফলত আমি পুৱাতেই ওলাই আহিব লাগে ৷ সময় বচাবলৈ খোৱা-বোৱাও সঠিকভাৱে কৰিব নোৱাৰোঁ ৷ সেয়ে চৰকাৰক এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ৷’’
আন এজন স্থানীয় লোকে যাতায়াতৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘আমাৰ উপায় নাই ৷ এইখন বলিয়া নদী ৷ আগতে চৰকাৰে লোহাৰ দলং এখন দিছিল, কিন্তু এইবাৰ বানে দলংখন উটুৱাই লৈ গ’ল ৷ ফলত স্কুল-কলেজ, অফিচ আদিলৈ যাবৰ বাবে অৰুণাচল হৈ ঘূৰি আহিব লাগে ৷ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো অসুবিধা হৈছে ৷ যেনে তেনে হ’লেও চৰকাৰে এখন পকা দলং নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে ৷ পাহাৰত বৰষুণ দিলেই নদীত পানী বাঢ়ি যায় ৷ যেনে তেনে আমি হাত নাও লৈ পাৰাপাৰ কৰি আছোঁ ৷ আমাৰ ল’ৰা-ছোৱালী স্কুললৈ যাওঁতে কেতিয়াবা যদি নাওখন পানীত ডুবি যায়, তাক লৈও আমাৰ চিন্তা হয় ৷’’
ৰাইজৰ সমস্যাৰ কথা চিন্তা কৰি শীঘ্ৰেই জেলেম আৰু কেমিক সংযোগ কৰি এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাইজে সঁজোৰেৰে দাবী উত্থাপন কৰিছে ৷ এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়ক, সাংসদ আৰু চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া অৱশ্যেই লক্ষণীয় হ’ব ৷
লগতে পঢ়ক: উজনিৰ মহাপ্ৰলয়ত শেষ হ’ল অসমীয়াৰ সুখ, সপোন আৰু ভৱিষ্যৎ, মহাশূন্যতাত জীৱন